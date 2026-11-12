IDEAL: Στα 9 ευρώ η ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών

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Στα 9 ευρώ ανά μετοχή, αντί των 7, ανακοίνωσε η IDEAL HOLDINGS ότι όρισε το ΔΣ της τη νέα ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών.

Το υπολογιζόμενο ανώτατο συνολικό τίμημα για την αγορά του συνόλου των 1.716.396 μετοχών της εντολής στην ανώτατη τιμή διαμορφώνεται σε 15.447.564 ευρώ, αντί 12.014.772 ευρω. Η κατώτατη τιμή αγοράς παραμένει 4 ευρώ ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση της IDEAL HOLDINGS

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, «η IDEAL HOLDINGS Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της από 09.11.2026 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 11.11.2026 απόφασή του, όρισε τη νέα ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών σε €9,00 ανά μετοχή, αντί €7,00, εντός του πλαισίου που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.06.2025. Αντίστοιχα, το υπολογιζόμενο ανώτατο συνολικό τίμημα για την αγορά του συνόλου των 1.716.396 μετοχών της εντολής στην ανώτατη τιμή διαμορφώνεται σε €15.447.564, αντί €12.014.772. Η κατώτατη τιμή αγοράς παραμένει €4,00 ανά μετοχή. Κατά τα λοιπά, οι όροι της εντολής προς την Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας και των ποσοτικών ορίων, παραμένουν αμετάβλητοι».