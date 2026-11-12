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ΕΛΙΝΥΑΕ: Απαιτείται νέο σύστημα διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου

Αλλαγές στην καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και στην ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου προτείνει το ΕΛΙΝΥΑΕ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 12.11.2026, 14:15
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ΕΛΙΝΥΑΕ: Απαιτείται νέο σύστημα διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου
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Την ανάγκη βελτίωσης του συστήματος καταγραφής εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και τη σημασία της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου στη χώρα μας αναδεικνύει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. – Ελληνικό Ινστιτούτο Υείας και Ασφάλειας, εκτιμώντας ότι η κλιματική αλλαγή, οι νέες μορφές εργασίας, η γήρανση του εργατικού δυναμικού, η αυξημένη κινητικότητα των εργαζομένων και η τεχνολογική πρόοδος διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο, το οποίο απαιτεί σύγχρονες πολιτικές πρόληψης και αποτελεσματικότερους μηχανισμούς προστασίας των εργαζομένων.

Η αξιόπιστη αποτύπωση των δεδομένων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων.

Όπως επισήμανε η Πρόεδρος του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ρένα Μπαρδάνη σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Τύπου:

«Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία βρίσκεται σήμερα σε ένα σημείο καμπής. Οι παραδοσιακοί επαγγελματικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν, ενώ ταυτόχρονα αναδύονται νέες προκλήσεις, όπως οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι συνεχείς μεταβολές στον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Η αποτελεσματική διαχείρισή τους απαιτεί έγκαιρη πρόληψη, αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας επιχειρήσεων και εργαζομένων».

Η πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, Ρένα Μπαρδάνη

Συστήματα διαχείρισης ΥΑΕ και ευελιξία στην εργασία

Σύμφωνα με το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., τα συστήματα εποπτείας και διαχείρισης της ΥΑΕ καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα παραγωγικό μοντέλο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία, εργολαβικές σχέσεις, κινητικότητα προσωπικού και αλληλεξάρτηση μεταξύ επιχειρήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, η αποτελεσματική πρόληψη προϋποθέτει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων και άμεση επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων και αρμόδιων αρχών.

Στο μεταβαλλόμενο εργασιακό τοπίο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εκπαίδευση των εργαζομένων και των επαγγελματιών της ΥΑΕ, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενεργή συμμετοχή όλων στην πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του, έχει αναπτύξει σύγχρονες εκπαιδευτικές λύσεις που συνδυάζουν ευελιξία, ποιοτικά πρότυπα και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της μάθησης.

«Η εκπαίδευση αποτελεί τον ισχυρότερο μηχανισμό πρόληψης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία ασφαλών χώρων εργασίας. Η δια βίου μάθηση και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων εκπαίδευσης είναι απαραίτητα στοιχεία της νέας εποχής για την ΥΑΕ», τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Ρένα Μπαρδάνη.

Στην έρευνα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. του 2026, η εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών αναδείχθηκαν ως οι κορυφαίοι παράγοντες για τη βελτίωση των συνθηκών Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τα παραπάνω θέματα μεταξύ άλλων, θα απασχολήσουν τις εργασίες του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία που διοργανώνει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. στις 23 & 24 Νοεμβρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

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