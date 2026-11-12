Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο

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Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της, παρά τη μείωση των εσόδων, κατέγραψε η Costamare Bulkers του Κωστή Κωνσταντακόπουλου το τρίτο τρίμηνο του 2026, αξιοποιώντας την άνοδο των ναύλων στην αγορά ξηρού φορτίου και την αναδιάρθρωση της εμπορικής της δραστηριότητας. Παράλληλα, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή εταιρεία ενισχύει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία, προχωρώντας σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 12 Νοεμβρίου, τα καθαρά κέρδη του τρίτου τριμήνου ανήλθαν σε 16,6 εκατ. δολάρια, έναντι 7,4 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 125%. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 12,4 εκατ. δολάρια, από 473.000 δολάρια πέρυσι.

Για το σύνολο του εννεαμήνου, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 31,7 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα κέρδη 34,6 εκατ. δολαρίων.

Αντίθετα, τα έσοδα από ναυλώσεις υποχώρησαν στα 131,5 εκατ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, από 222,9 εκατ. δολάρια πέρυσι, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης του μεγέθους της εμπορικής πλατφόρμας μετά τη συμφωνία με την Cargill.

Παρά τη μείωση των συνολικών εσόδων, η μέση ημερήσια απόδοση του ιδιόκτητου στόλου αυξήθηκε κατά 25%, στα 17.550 δολάρια, από 14.016 δολάρια.

Αναχρηματοδότηση και ανανέωση στόλου

Η Costamare Bulkers διαθέτει 29 ιδιόκτητα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 2,6 εκατ. dwt, ενώ μέσω της πλατφόρμας CBI διαχειρίζεται επιπλέον 32 ναυλωμένα πλοία.

Η συνολική ρευστότητα της εταιρείας ανήλθε στα 358,2 εκατ. δολάρια, με τα διαθέσιμα να υπερβαίνουν τον δανεισμό κατά 141,7 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, έχουν συμφωνηθεί νέες δανειακές γραμμές ύψους 133 εκατ. δολαρίων, με εξασφάλιση 18 πλοίων, οι οποίες αναμένεται να μειώσουν το χρηματοδοτικό κόστος και να μεταθέσουν τις λήξεις δανείων έως το 2031–2032.

Στο πλαίσιο ανανέωσης του στόλου, ολοκληρώθηκε η πώληση του Supramax Bermondi, κατασκευής 2009, με κεφαλαιακό κέρδος 2,5 εκατ. δολαρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Ζήκος επισήμανε ότι η ισχυρή καθαρή ταμειακή θέση επιτρέπει στην εταιρεία να αξιοποιήσει ευκαιρίες αντικυκλικών επενδύσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους χαμηλών αξιών πλοίων.

Ήδη, περίπου το 80% των διαθέσιμων ημερών του ιδιόκτητου στόλου για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 καλύπτεται από ναυλώσεις σταθερού ναύλου, προσφέροντας αυξημένη προβλεψιμότητα εσόδων.