Costamare: Συμβολαιοποιημένα έσοδα 6 δισ. δολαρίων και χρηματοδοτήσεις 1,4 δισ. δολαρίων

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Με έσοδα περίπου 6 δισ. δολαρίων από τις ισχύουσες χρονοναυλώσεις και σχεδόν πλήρη κάλυψη απασχόλησης του στόλου της για το 2027, η Costamare ενισχύει την ορατότητα των ταμειακών της ροών. Παράλληλα, ολοκληρώνει πρόγραμμα αναχρηματοδότησης περίπου 1,4 δισ. δολαρίων, περιορίζοντας το κόστος τόκων και μεταθέτοντας τις λήξεις δανειακών υποχρεώσεων.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο του 2026 καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αναλογούντα στους κοινούς μετόχους, 88,5 εκατ. δολαρίων, έναντι 92,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 89,4 εκατ. δολάρια, από 98 εκατ. δολάρια, ή 0,74 δολάρια ανά μετοχή.

Τα έσοδα από ναύλους υποχώρησαν στα 212,1 εκατ. δολάρια, έναντι 215,9 εκατ. δολαρίων. Στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν σε 614,4 εκατ. δολάρια, από 644 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους κοινούς μετόχους περιορίστηκαν στα 241,2 εκατ. δολάρια, έναντι 298,4 εκατ. δολαρίων.

Η συνολική ρευστότητα στο τέλος Σεπτεμβρίου ανήλθε σε 733,1 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων δεσμευμένων διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων σε αμερικανικά έντοκα γραμμάτια.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, η Costamare ολοκλήρωσε συμφωνίες και άντλησε 1,3 δισ. δολάρια μετά το τέλος του δεύτερου τριμήνου, αναχρηματοδοτώντας υποχρεώσεις 39 πλοίων. Υπέγραψε επιπλέον δάνειο 92 εκατ. δολαρίων με ασιατική τράπεζα για δύο πλοία, με εκταμίευση εντός του τέταρτου τριμήνου. Οι συμφωνίες αφορούν αποκλειστικά τον υφιστάμενο στόλο, ενώ 23 πλοία παραμένουν ελεύθερα βαρών.

Ο οικονομικός διευθυντής Γρηγόρης Ζήκος επισήμανε ότι οι νέες συμφωνίες εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος τόκων, χωρίς λήξεις στο πλαίσιο του προγράμματος αναχρηματοδότησης πριν από το 2030.

Κάλυψη απασχόλησης 100% για το 2026

Για τη ναυλαγορά, σημείωσε ότι τα ανενεργά πλοία παραμένουν κάτω από το 1%, αντανακλώντας ουσιαστικά πλήρη απασχόληση. Η περιορισμένη άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα και η ισχυρή ζήτηση φορτίων συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά, ενώ η αυξανόμενη επιστροφή υπηρεσιών στο Σουέζ δεν έχει ακόμη επηρεάσει τα θεμελιώδη μεγέθη της.

Με στοιχεία της 27ης Οκτωβρίου, η κάλυψη απασχόλησης, υπολογισμένη βάσει TEU, ανέρχεται σε 100% για το 2026 και 99% για το 2027. Η μέση υπολειπόμενη διάρκεια των ναυλώσεων, σταθμισμένη βάσει χωρητικότητας, φτάνει τα 5,8 έτη. Στα συμβασιοποιημένα έσοδα περιλαμβάνονται 22 πλοία υπό κατασκευή και δύο μεταχειρισμένα για τα οποία έχουν συμφωνηθεί αγορές.

Παράλληλα, η Neptune Maritime Leasing, στην οποία η Costamare διαθέτει ελέγχουσα συμμετοχή, έχει χρηματοδοτήσει ή αναλάβει δεσμεύσεις για 47 ναυτιλιακά περιουσιακά στοιχεία, με συνολικές επενδύσεις και δεσμεύσεις άνω των 650 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία θα καταβάλει μέρισμα 0,125 δολαρίων ανά κοινή μετοχή στις 5 Νοεμβρίου.