Πιερρακάκης: Πακέτο 2,2 δισ. ευρώ το 2027 – Τι αλλάζει για εισοδήματα και ακίνητα

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Τις παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027, τις πληρωμές ενισχύσεων στο τέλος Νοεμβρίου και τις αλλαγές στη δήλωση των ακινήτων παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων.

Ο υπουργός έδωσε έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στη μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων και στον νέο Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

«Η ακρίβεια παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Το στεγαστικό πιέζει. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο», σημείωσε. Όπως πρόσθεσε, «Μια οικονομία μπορεί να πηγαίνει καλύτερα και οι πολίτες να αισθάνονται ότι η ζωή τους παραμένει δύσκολη. Αυτή την απόσταση οφείλουμε να γεφυρώσουμε».

Οι πληρωμές στο τέλος Νοεμβρίου

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, στο τέλος Νοεμβρίου 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι και πολίτες από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα λάβουν την αυξημένη ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ, με τους δικαιούχους να είναι κατά 270.000 περισσότεροι από πέρυσι.

Παράλληλα, σχεδόν ένα εκατομμύριο ενοικιαστές, αυξημένοι κατά 70.000 σε σχέση με πέρυσι, θα λάβουν την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου.

«Στο τέλος Νοεμβρίου, εκατομμύρια πολίτες θα δουν στην πράξη τι σημαίνει να επιστρέφει η πρόοδος της οικονομίας πίσω στην κοινωνία», ανέφερε ο υπουργός, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις δίνουν άμεση στήριξη στα νοικοκυριά απέναντι στην ακρίβεια.

Για την ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων, παρουσίασε την αύξησή της από τα 300 στα 400 ευρώ και την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Όπως είπε, την ενίσχυση λαμβάνουν επίσης δικαιούχοι συντάξεων χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Ασφαλιστικές κρατήσεις και επίδομα στο Δημόσιο

Στους εργαζομένους, η παρέμβαση προβλέπει περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027, με ολόκληρο το όφελος να κατευθύνεται στις καθαρές αποδοχές τους.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους, ο υπουργός ανακοίνωσε τη θέσπιση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ από το 2027.

«Και φυσικά και εδώ δεν θα ισχυριστώ ότι τα 500 ευρώ συνιστούν ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση «ένα πολύ ουσιαστικό βήμα αποκατάστασης» για τους εργαζομένους στο Δημόσιο.

Στο πεδίο της οικογενειακής πολιτικής, παρουσίασε τον μηδενισμό του φόρου στα δύο πρώτα κλιμάκια εισοδήματος, έως τις 20.000 ευρώ, για τρίτεκνους και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, υπό τους προβλεπόμενους όρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το μέτρο αφορά σχεδόν 87.000 τρίτεκνους και 47.000 αγρότες.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι ένας τρίτεκνος μισθωτός με ετήσιο μικτό εισόδημα 30.000 ευρώ μπορεί να έχει όφελος 1.800 ευρώ τον χρόνο, ενώ ένας αγρότης με εισόδημα 20.000 ευρώ μπορεί να κερδίζει 1.540 ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες, έως τα 6.500 ευρώ για το έκτο παιδί, με περαιτέρω προσαύξηση για κάθε επόμενο.

Οι αλλαγές για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε τις αλλαγές στη φορολόγηση με τις δυνατότητες ελέγχου που προσφέρουν το myDATA, οι ψηφιακές συναλλαγές και η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές.

«Όσο καλύτερα μπορεί το κράτος να ελέγχει, τόσο λιγότερο χρειάζεται να υποθέτει. Και όσο αποτελεσματικότερα αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή, τόσο περισσότερο οφείλει να επιβραβεύει τη συνέπεια», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, για όσους πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις καταργούνται οι προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος πέρα από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Κατά τον ίδιο, τα κριτήρια συνέπειας πληρούν εννέα στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες.

Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους επαγγελματίες και σταδιακά από το 80% στο 50% για τις επιχειρήσεις, η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα έως το 2029 και η επιτάχυνση των αποσβέσεων μηχανολογικού εξοπλισμού.

Ακίνητα: Διορθώσεις χωρίς πρόστιμα και εξαιρέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, και στη δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας σε πραγματικό χρόνο.

Πριν από την εφαρμογή του, όπως είπε, θα δοθεί δυνατότητα διόρθωσης των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων χωρίς πρόστιμα για τις αποκλίσεις, εφόσον τα ακίνητα είχαν ήδη δηλωθεί.

«Δεν μπορούμε, λοιπόν, να μεταφέρουμε σήμερα στους πολίτες το κόστος μιας αδυναμίας που είχε το ίδιο το Δημόσιο για δεκαετίες», ανέφερε, διαχωρίζοντας τις ανακρίβειες στα τετραγωνικά από την πλήρη απόκρυψη ακινήτου.

«Όσοι δεν είχαν δηλώσει, λοιπόν, καθόλου το ακίνητό τους, θα πληρώσουν τους φόρους που τους αναλογούν, γιατί δεν μπορεί ο συνεπής πολίτης να σηκώνει το βάρος εκείνου που δεν δήλωσε τίποτα», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τραπεζικά ιδρύματα και διαχειριστές πιστώσεων θα εξαιρεθούν συνολικά από το σχετικό άρθρο, τονίζοντας ότι πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία διόρθωσης των στοιχείων.

Στο στεγαστικό, παρουσίασε την παράταση φορολογικών κινήτρων για την επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και σε ετήσιο κίνητρο 5.000 ευρώ για δικαιούχους μόνιμους κατοίκους και όσους εγκαθίστανται στον Δήμο Μεγίστης, με επιπλέον 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο παιδί.

Ο επενδυτικός «κουμπαράς» για τα παιδιά

Στον Ατομικό Επενδυτικό Λογαριασμό Ανηλίκων, ο υπουργός παρουσίασε ένα σχήμα μακροχρόνιας αποταμίευσης με κρατική συμμετοχή.

«Για κάθε ευρώ που κατατίθεται, θα προσθέτει άλλο ένα, μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως. Χωρίς ελάχιστη εισφορά. Ακόμη και μια οικογένεια που αποταμιεύει 10 ευρώ τον μήνα θα βλέπει το κράτος να προσθέτει άλλα 10», ανέφερε.

Ο λογαριασμός θα ανήκει αποκλειστικά στο παιδί, με τα χρήματα να προστατεύονται από κατάσχεση για χρέη των γονέων και να μην εντάσσονται στην πτωχευτική περιουσία τους. Στα 18 του χρόνια, ο δικαιούχος θα μπορεί να τα αξιοποιήσει ή να συνεχίσει να τα επενδύει.

Δυνατότητα συνεισφοράς θα έχουν, μεταξύ άλλων, παππούδες, συγγενείς, νονοί και εργοδότες, ενώ το πλαίσιο θα περιλαμβάνει εποπτευόμενα επενδυτικά προϊόντα, φορολογικές απαλλαγές και τέσσερα επενδυτικά προφίλ.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε ενδεικτικό σενάριο συσσώρευσης κεφαλαίου άνω των 93.000 ευρώ σε 18 χρόνια, με τις μέγιστες καταβολές και μέση ετήσια απόδοση 7%, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη απόδοση δεν είναι εγγυημένη.

«Από πότε η δυνατότητα να αποκτήσει ένα παιδί δικό του κεφάλαιο πρέπει να αποτελεί προνόμιο των οικογενειών που έχουν ήδη περιουσία;», διερωτήθηκε, απαντώντας στην κριτική για το μέτρο.

Οι πόροι και ο στόχος για το ενεργειακό κόστος

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί υπερφορολόγησης, ο κ. Πιερρακάκης απέδωσε τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων στην ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποφέρει περίπου 2,2 δισ. ευρώ πρόσθετων ετήσιων εσόδων.

«Κάθε ευρώ που εισπράττει το κράτος από τη φοροδιαφυγή είναι ένα ευρώ το οποίο ΔΕΝ χρειάζεται να ζητήσει από τον συνεπή φορολογούμενο», σημείωσε.

Στο πακέτο περιλαμβάνονται, όπως είπε, 400 εκατ. ευρώ για την ενέργεια, με αξιοποίηση της ειδικής ρήτρας διαφυγής. Περιγράφοντας τον στόχο των έργων, ανέφερε: «Να μειώσουμε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος έως και 30% μέσα στην επόμενη τριετία».

Υπερασπιζόμενος τη δημοσιονομική κατεύθυνση της κυβέρνησης, υπογράμμισε ότι «Η πραγματική κοινωνική πολιτική, όμως, μετριέται από τη δυνατότητα να υλοποιείς όσα υπόσχεσαι και να τα διατηρείς».

Πιερρακάκης: Ονομαστική ψηφοφορία για 17 άρθρα του νομοσχεδίου

Την κατάθεση αιτήματος ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διά του Νότη Μηταράκη, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, καλώντας τα κόμματα να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

«Για να δούμε, λοιπόν, ακριβώς ποιος εννοεί τι, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δια του κυρίου Νότη Μηταράκη θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για 17 άρθρα του νομοσχεδίου, για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα», ανέφερε.

Ο υπουργός έθεσε στο επίκεντρο τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες και αγρότες, καθώς και τη στήριξη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλουμε να υπάρξει συγκεκριμένη στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων τα Χριστούγεννα; Θέλουμε στήριξη των συνταξιούχων σε αυτό το επίπεδο και με αυτό το ποσό;».

«Η ώρα της συζήτησης παρέρχεται. Η ώρα της ψήφου ήρθε», κατέληξε.