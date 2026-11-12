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Η εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζει εποχή: από τις κρίσεις στην πρόβλεψη, με αιχμή την AI 

Πάνω από 1.000 σύνεδροι στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο • Κυβερνητικές εξαγγελίες, επενδύσεις, νέα πανελλαδική έρευνα και το όραμα του Κωνσταντίνου Δασκαλάκη για το εμπόριο του αύριο

Tεχνητή νοημοσύνη 12.11.2026, 21:00
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Η εφοδιαστική αλυσίδα αλλάζει εποχή: από τις κρίσεις στην πρόβλεψη, με αιχμή την AI 
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Με ισχυρό παλμό, πυκνή συμμετοχή και ουσιαστικές παρεμβάσεις της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς ολοκληρώθηκε το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας, στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας). Περισσότεροι από 1.000 σύνεδροι παρακολούθησαν ένα διήμερο που έφερε στο ίδιο τραπέζι υπουργούς, θεσμικούς φορείς, ακαδημαϊκούς και στελέχη της βιομηχανίας, του εμπορίου, των μεταφορών και της τεχνολογίας. Τη διοργάνωση πραγματοποίησε η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), σε συνεργασία με τη Slide2Open Communications.

Με κεντρικό άξονα «Supply Chains Under Pressure – From Disruption to Foresight», το Συνέδριο δεν περιορίστηκε στη διαπίστωση των πιέσεων που δέχεται η αγορά. Ανέδειξε συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις, επενδυτικές πρωτοβουλίες, πραγματικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και έναν κοινό οδικό χάρτη: διασυνδεδεμένες υποδομές, καλύτερα δεδομένα, ανθεκτικές επιχειρήσεις και ανθρώπους με τις δεξιότητες να αξιοποιήσουν την τεχνολογία.

Θεσμικές εξαγγελίες με άμεσο αντίκτυπο στις μεταφορές

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε την άμεση προώθηση σε διαβούλευση νέου θεσμικού πλαισίου για την ευθύνη στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με πρόβλεψη να περιληφθεί στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου. Πρόκειται για εκσυγχρονισμό διατάξεων που, όπως επισημάνθηκε, ανάγονται στον 19ο αιώνα και αφορά περίπου 40.000 φορτηγά δημόσιας χρήσης. Η δέσμευση χαιρετίστηκε από τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, Δημήτρη Κιούση, ως απάντηση σε πάγιο αίτημα του κλάδου.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση του τέταρτου κύκλου του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», με 117 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ και προβλεπόμενες ενισχύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ. Παρουσίασε ακόμη πόρους ύψους 681 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, με προσανατολισμό στην ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην ανανέωση επαγγελματικών στόλων. Στο πεδίο της ψηφιοποίησης, υπογραμμίστηκε η προετοιμασία για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικών πληροφοριών εμπορευματικών μεταφορών (eFTI) από τον Ιούλιο του 2027.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης έθεσε ως εθνικό στόχο την αναβάθμιση της Ελλάδας σε διεθνή κόμβο logistics έως το 2030, με λειτουργική σύνδεση λιμένων, σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, εμπορευματικών κέντρων, επενδύσεων και ανθρώπινων δεξιοτήτων. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο Θριάσιο, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στους διεθνείς εμπορευματικούς διαδρόμους, σημειώνοντας τη βελτίωση της χώρας από την 42η στη 19η θέση του δείκτη Logistics Performance Index της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το ζητούμενο, όπως προέκυψε από τις παρεμβάσεις, είναι η πρόοδος των επιμέρους έργων να μετατραπεί σε ένα ενιαίο, αξιόπιστο μεταφορικό δίκτυο.

Η έρευνα της EEL: αισιοδοξία για ανάπτυξη, αλλά σοβαρά εμπόδια

Στο επίκεντρο του συνεδρίου βρέθηκε η νέα πανελλαδική κλαδική έρευνα της EEL, με την υποστήριξη της FORUM SA, τα πορίσματα της οποίας παρουσίασαν οι Μαίρη Ευθυμιάτου και Ευάγγελος Τσιούμας και αναλύθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης από την επιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή των Σπύρου Λεκάκου, Αντώνιου Λιβιεράτου, Φαίης Μακαντάση και Παναγιώτη Παπαντωνίου. Η έρευνα αποτυπώνει ένα κρίσιμο παράδοξο: το 91,6% των επιχειρήσεων αναμένει ανάπτυξη της αγοράς την επόμενη τριετία, την ώρα που το 87,2% αναφέρει πολύ σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους, πάνω από οκτώ στις δέκα αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού και το 63,6% δηλώνει περιορισμούς αποθηκευτικής χωρητικότητας.

Παράλληλα, το 57,4% σχεδιάζει σημαντικές ή στρατηγικές τεχνολογικές επενδύσεις την επόμενη διετία, ενώ σχεδόν οκτώ στους δέκα αναγνωρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη ως τεχνολογία καθοριστικής επίδρασης. Ωστόσο, η χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης και πρόβλεψης παραμένει περιορισμένη. Η συζήτηση ανέδειξε ότι η αγορά χρειάζεται πλέον όχι άλλες αποσπασματικές διαγνώσεις, αλλά εφαρμοσμένο σχέδιο για υποδομές, παραγωγικότητα, κατάρτιση και ψηφιακή ωριμότητα.

Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης για το εμπόριο που θα διαπραγματεύονται οι AI agents

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η κεντρική ομιλία του καθηγητή του MIT Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, ο οποίος περιέγραψε μια πιθανή ριζική αναδιάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου μέσα στην επόμενη δεκαετία. Στο σενάριο που παρουσίασε, αυτόνομοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης θα εκπροσωπούν αγοραστές, παραγωγούς, μεταφορείς και παρόχους logistics, διαπραγματευόμενοι μεταξύ τους τιμές, πληρωμές, χρόνους και όρους παράδοσης.

Η προοπτική του «Supply Chain as a Service» —μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας που συνδέει την παραγωγή με την τελική κατανάλωση, με ιχνηλασιμότητα και ελεγχόμενες προδιαγραφές— ανέδειξε ότι η AI μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την ταχύτητα των διαδικασιών αλλά και την ίδια την αρχιτεκτονική των συναλλαγών. Πρόκειται για εκτίμηση μελλοντικής εξέλιξης και όχι για ήδη καθιερωμένο μοντέλο αγοράς.

Από την τεχνολογική υπόσχεση στις εφαρμογές της αγοράς

Οι συζητήσεις ανέδειξαν εφαρμογές που βρίσκονται ήδη στην επιχειρησιακή καθημερινότητα: συστήματα πρόβλεψης ζήτησης, τηλεματική και παρακολούθηση στόλων, ανίχνευση κόπωσης οδηγών, voice picking, RFID, αυτόνομα ρομπότ αποθήκης και αυτοματοποιημένη ανάλυση δεδομένων. Ο συνιδρυτής και CEO της PEOPLE, Σωτήρης Πτωχός, παρουσίασε ζωντανά τη χρήση AI agent για την παραγωγή επιχειρησιακών αναφορών, αναδεικνύοντας ως ουσιαστικό όφελος όχι μόνο την παραγωγικότητα αλλά και τον χρόνο που επιστρέφει στους εργαζομένους.

Στη συζήτηση του Ειδικού Γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννη Μαστρογεωργίου με τη Διευθύντρια Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της Google για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Ευγενία Μπόζου, κυριάρχησε η ανάγκη διά βίου μάθησης, κριτικής σκέψης και συμμετοχής των εργαζομένων στην τεχνολογική αλλαγή. Η AI δεν αντιμετωπίστηκε ως αυτόματη απάντηση στα προβλήματα παραγωγικότητας, αλλά ως εργαλείο που απαιτεί εμπιστοσύνη, διαφάνεια και αλλαγή οργανωσιακής κουλτούρας.

Από την πλευρά της βιομηχανίας, ο TITAN παρουσίασε ψηφιακές λύσεις που συνδέουν παραγγελίες, παραγωγή και παραδόσεις, ενώ στελέχη των DEMO, ΒΙΑΝΕΞ, Νερών Πηγών Γράμμου και Διακίνησις ανέδειξαν την ανάγκη κοινών δεδομένων, προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και στρατηγικών συνεργασιών. Κοινό μήνυμα: πριν από την τεχνητή νοημοσύνη προηγούνται η οργάνωση, οι αξιόπιστες διαδικασίες και η διασύνδεση ολόκληρης της αλυσίδας.

Υποδομές, πράσινη μετάβαση και νέοι εμπορευματικοί διάδρομοι

Η μετατροπή της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας σε μετρήσιμο οικονομικό πλεονέκτημα προϋποθέτει συνδυασμένες μεταφορές και ισχυρότερο σιδηρόδρομο, όπως επισήμαναν θεσμικοί εκπρόσωποι και στελέχη της αγοράς. Η Ηρώ Δουμάνη, εκπροσωπώντας την IRU, συνόψισε τις διεθνείς προκλήσεις των οδικών μεταφορών στα τρία «D»: έλλειψη οδηγών, απανθρακοποίηση και ψηφιοποίηση. Ο Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ανέδειξε την ανάγκη ανάπτυξης επαγγελματικών υπηρεσιών 3PL/4PL και αναβάθμισης της τεχνολογικής και εκπαιδευτικής βάσης του κλάδου.

Στο πάνελ υποδομών παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες επενδυτικές κατευθύνσεις: στόχος έναρξης εμπορικής λειτουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι τον Νοέμβριο του 2028, με δυνατότητες ανάπτυξης αεροπορικού φορτίου· σχέδιο της Prodea Investments για logistics park περίπου 100.000 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, επένδυσης 75 εκατ. ευρώ· και σχεδιασμός του λιμένα Ηγουμενίτσας για πράσινες ενεργειακές και εμπορευματικές υποδομές. Την ίδια στιγμή αναδείχθηκαν οι δυσκολίες αδειοδότησης, χωροθέτησης και πρόσβασης σε δίκτυα, καθώς και οι ελλείψεις εξειδικευμένων εργαζομένων.

Οι ενότητες για γεωστρατηγικούς διαδρόμους, βιώσιμες μεταφορές και επιχειρηματική συνέχεια έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη διαφοροποίησης διαδρομών και πηγών εφοδιασμού, ενεργειακής αποδοτικότητας, κατάλληλων χρηματοδοτικών και ασφαλιστικών εργαλείων και προστασίας από φυσικούς και κυβερνοκινδύνους. Για τις νησιωτικές μεταφορές και τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, υπογραμμίστηκαν οι ιδιαίτερες προκλήσεις κόστους, συνδεσιμότητας και λιμενικών υποδομών.

Η ανθεκτικότητα χτίζεται με ανθρώπους και συνεργασίες

Στελέχη επιχειρήσεων όπως Coca-Cola Τρία Έψιλον, Nestlé, Unilever, Lidl και άλλες εταιρείες περιέγραψαν πώς η εποχικότητα, η νησιωτικότητα, το κόστος και η έλλειψη προσωπικού δοκιμάζουν καθημερινά την ελληνική αγορά. Η απάντηση δεν είναι απλώς μεγαλύτερα αποθέματα: είναι καλύτερη πρόβλεψη, ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και συνεργασία ακόμη και μεταξύ ανταγωνιστών. Αντίστοιχα, εκπρόσωποι ελληνικών βιομηχανιών ανέδειξαν τη συμβολή της εγχώριας παραγωγής, των σταθερών σχέσεων με προμηθευτές και της ρομποτικής στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Στις συζητήσεις για τον νέο ρόλο των 3PL, οι πάροχοι logistics κλήθηκαν να μετακινηθούν από την απλή εκτέλεση μεταφορών και αποθηκεύσεων στην πρόβλεψη κινδύνων, στη συνδιαμόρφωση αποφάσεων και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Παράλληλα, η ανάγκη προσέλκυσης νέων επαγγελματιών, επανεκπαίδευσης του υφιστάμενου δυναμικού και αναβάθμισης της επαγγελματικής εικόνας του κλάδου αναδείχθηκε σε οριζόντια προτεραιότητα.

Το μήνυμα του διημέρου: από τη διαπίστωση στην υλοποίηση

Ο Πρόεδρος της EEL Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου υπογράμμισε τον ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας ως στρατηγικού πυλώνα της οικονομίας και την ανάγκη συλλογικής δράσης για να εξελιχθεί η Ελλάδα σε κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο κλείσιμο των εργασιών, μαζί με τη Μαίρη Ευθυμιάτου, αναδείχθηκε η εξέλιξη των logistics σε ενιαία κοινότητα επιχειρήσεων, επαγγελματιών και θεσμών, με έμφαση στη γνώση, στην εξωστρέφεια και στη σύνδεση με τη νέα γενιά.

Το συμπέρασμα του 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ήταν σαφές: η Ελλάδα διαθέτει τη θέση, την επιχειρηματική δυναμική και την τεχνολογική δυνατότητα να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Για να περάσει όμως από τη διαχείριση των ανατροπών στην πρόβλεψη και στην ετοιμότητα, χρειάζεται ταυτόχρονα θεσμικές μεταρρυθμίσεις, συνδεδεμένες υποδομές, επενδύσεις, διαμοιρασμό δεδομένων και ανθρώπους που θα καθοδηγούν την αλλαγή. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες· η συνεργασία και η ανθρώπινη κρίση θα καθορίσουν το αποτέλεσμα.

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Κόστος παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, χαμηλές τιμές φέρνουν τους αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις

ΕΞΑ: Ισχυρές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Σεπτέμβριο – Σταθερή πορεία στο εννεάμηνο
Τουρισμός

Στην κορυφή 11 ευρωπαϊκών πόλεων οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Πληρότητες άνω του 92% για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΕΞΑ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν
Ασία

Πτωτικά οι ασιατικές αγορές, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,85%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,4%

HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ για CrediaBank
Τράπεζες

Jefferies για Credia Bank: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ

Σύμφωνα με τη Jefferies, η CrediaBank διατηρεί ισχυρή δυναμική στα βασικά της έσοδα, με την αύξηση των χορηγήσεων να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευλογιά προβάτων: Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων στην Κρήτη
AGRO

Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά στην Κρήτη

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από την ευλογιά προβάτων είναι επιβεβλημένη η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας

Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ποντοπόρος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή - Χτυπήθηκαν δεξαμενόπλοια

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες
Τα νέα της αγοράς

Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες

Πού εμφανίζεται ο πόνος, πότε πρέπει να ανησυχήσετε και πώς γίνεται η διάγνωση - Η θεραπεία και η πρόληψη

Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών
Executive

Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό - Τι δείχνει η αγορά εργασίας

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