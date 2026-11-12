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Tεχνητή νοημοσύνη: Περιζήτητοι οι πρώην… πράκτορες μετά την κρίση ασφάλειας της Nvidia

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας αυξάνουν τη ζήτηση για πρώην στελέχη μυστικών υπηρεσιών

Tεχνητή νοημοσύνη 12.11.2026, 18:12
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Tεχνητή νοημοσύνη: Περιζήτητοι οι πρώην… πράκτορες μετά την κρίση ασφάλειας της Nvidia
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προσλαμβάνουν πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών για να τις προστατεύσουν από την κατασκοπεία, ένας κίνδυνος που βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής καθώς η Nvidia απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά από αναφορές για δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, μία εκ των οποίων με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο.

Ειδικοί στην αντικατασκοπεία βοηθούν τα στελέχη να εντοπίζουν κλοπές και εκβιασμούς

Η γιγαντιαία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε ότι ο διάσημος ιδρυτής της, ο Χουάνγκ, θα παραιτηθεί την Πέμπτη, προκαλώντας αναταραχή στην εταιρεία και στον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Χουάνγκ έχει παραδεχτεί μία από τις σχέσεις. Η Nvidia δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι διακυβεύτηκαν η εθνική ασφάλεια ή τα εταιρικά μυστικά. Η Κίνα έχει απορρίψει τις κατηγορίες για κατασκοπεία.

Πρώην αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών, υπεύθυνοι πρόσληψης και πρόσωπα με εσωτερική γνώση των εταιρειών δήλωσαν στο Reuters ότι οι εταιρείες μικροεπεξεργαστών, τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας – οι οποίες γνώρισαν ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια λόγω της τεράστιας ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη – έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις ασφαλείας τους.

«Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προσελκύσει μεγάλο αριθμό ταλαντούχων επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε ο Κρίστοφερ Φάλκενμπεργκ, πρώην πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και νυν πρόεδρος της Insite Risk Management.

«Υπάρχουν ορισμένα εξαιρετικά καταρτισμένα άτομα εκτός του κυβερνητικού τομέα που ασχολούνται με την ασφάλεια αυτών των επιχειρήσεων… Η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά ατόμων με σχετική εμπειρία.»

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν εντείνει τις προσλήψεις για θέσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αντικατασκοπείας

Τεχνητή νοημοσύνη και νέα τάση στις προσλήψεις

Η Revelio Labs, η οποία παρακολουθεί τις τάσεις στις προσλήψεις, ανέφερε ότι οι προσλήψεις στον τομέα της αντικατασκοπείας αποτελούν ένα νέο φαινόμενο στις πρωτοπόρες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ⁠με πιο συγκεκριμένες θέσεις εργασίας να δημοσιεύονται τα τελευταία δύο χρόνια από εταιρείες όπως η OpenAI, η Anthropic και η Nvidia. Οι περισσότεροι μισθοί κυμαίνονταν από 200.000 δολάρια έως περίπου 500.000 δολάρια.

Η Catherine Marinis-Yaqub, πρώην αξιωματικός της CIA που εργάζεται για την εταιρεία στρατηγικού κινδύνου και ασφάλειας Control Risks, δήλωσε ότι οι εταιρείες εκτιμούν τους ειδικούς στην αντικατασκοπεία για την ικανότητά τους να εντοπίζουν απειλές, όπως η κλοπή εμπορικών μυστικών από υπαλλήλους και οι προσπάθειες εκμετάλλευσης τρωτών σημείων, μεταξύ άλλων μέσω στελεχών, με εκβιασμό ή εξαναγκασμό.

Βοηθά τα στελέχη να εντοπίζουν απειλές που μπορεί να μοιάζουν με τυχαίες συναντήσεις σε γυμναστήρια ή καφετέριες, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι κατάσκοποι που προσπαθούν να τους κάνουν φίλους, να τους εκβιάσουν ή να τους στρατολογήσουν.

«Απλώς αρχίζουν να το συνειδητοποιούν. Έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους», είπε.

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Τεχνητή έναντι ανθρώπινης νοημοσύνης

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν προσλάβει μερικά βαριά ονόματα.

Η OpenAI διόρισε τον πρώην διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA), Πολ Νακασόνε, στο διοικητικό της συμβούλιο και στην επιτροπή ασφάλειας και προστασίας τον Ιούνιο του 2024. Τώρα αναζητά έναν ανώτερο ερευνητή παγκόσμιας ασφάλειας. Στην αγγελία αναφέρεται η αντικατασκοπεία ως βασική δεξιότητα.

Η OpenAI απέλυσε έναν μηχανικό τον Οκτώβριο, αφού εντόπισε μια συσκευή εγγραφής κρυμμένη πίσω από μια τηλεόραση σε μια αίθουσα συνεδριάσεων στελεχών. Ο μηχανικός που κατηγορήθηκε ότι την είχε τοποθετήσει δήλωσε αθώος στις 6 Νοεμβρίου για την παράνομη υποκλοπή επικοινωνιών.

Η ανταγωνιστική εταιρεία Anthropic πρόσθεσε τον πρώην αναπληρωτή διευθυντή της CIA, Ντέιβιντ Κοέν, και τον πρώην διευθυντή κυβερνοασφάλειας της NSA, Ντέιβ Λούμπερ, στο συμβούλιο συμβούλων εθνικής ασφάλειας που ίδρυσε τον Αύγουστο του 2025.

Η Anthropic αναζητά έναν μηχανικό ασφάλειας με εξειδίκευση στην πληροφορία απειλών για την παρακολούθηση εξελιγμένων αντιπάλων. Η αγγελία της περιγράφει την εταιρεία ως «έναν από τους πιο ενδιαφέροντες στόχους στον κόσμο για κρατικούς φορείς και εξελιγμένους εγκληματίες».

Ο μισθός – σημαντικά υψηλότερος από αυτόν του δημόσιου τομέα – αντανακλά τη σχετική έλλειψη ταλέντων, δήλωσε η Κάθι Λάβιντερ, ιδρύτρια της εξειδικευμένης εταιρείας προσλήψεων SI Placement. Ανέφερε ότι οι κορυφαίοι υπεύθυνοι εταιρικής ασφάλειας μπορούν να κερδίζουν από 1 έως 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ανάλογα με τα πακέτα μετοχών που λαμβάνουν.

ASML: Ζητά «κυνηγό κατασκόπων»

Η ASML, η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Ευρώπη, έχει ενισχύσει τα αμυντικά της μέτρα, καθώς η τεχνολογία της για την κατασκευή μικροτσίπ έχει καταστεί αντικείμενο διαμάχης στον τεχνολογικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα Κέντρο Συνδυασμού Πληροφοριών και αυτή τη στιγμή αναζητά έναν αξιωματικό πληροφοριών με έδρα την Ταϊβάν, όπου ο μεγαλύτερος πελάτης της ASML, η TSMC, κατασκευάζει μικροτσίπ για την Nvidia.

Η αγγελία μοιάζει με θέση εργασίας για χαρακτήρα από μυθιστόρημα κατασκοπίας του Τζον Λε Καρέ, με αποστολή την εξάλειψη «εσωτερικών απειλών», όπως η κατασκοπεία, ο σαμποτάζ και η τρομοκρατία. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στην αντικατασκοπεία.

Η ASML αρνήθηκε να σχολιάσει τα μέτρα ασφαλείας της. Δημόσια έγγραφα δείχνουν ότι το συνολικό προσωπικό ασφαλείας της έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία, ενώ το 2024 προσέλαβε τον Σεμπάστιαν Ρέιν, πρώην αναπληρωτή διευθυντή της ολλανδικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η ASML είναι «μία από τις πιο εξελιγμένες εταιρείες όσον αφορά τους κινδύνους ασφαλείας, επειδή αποτελεί συνεχώς στόχο», δήλωσε ο Χανς Χόραν, αναλυτής στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών της Χάγης.

Ποιος παρακολουθεί το αφεντικό;

Ο πρώην επικεφαλής ασφάλειας της ASML, Aernout Reijmer, ο οποίος αποχώρησε από την εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2025 και σήμερα ηγείται της CyberAlloy, μιας επιχείρησης που ειδικεύεται στη συνεργασία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, δήλωσε ότι η κορυφαία προτεραιότητα των επικεφαλής ασφάλειας είναι η ανάγκη αντιμετώπισης των επιθέσεων χάκινγκ που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η ανάγκη προστασίας των δεδομένων, καθώς οι ίδιες οι εταιρείες τους υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτό μπορεί να αφήνει λιγότερο χρόνο — και λιγότερη προσοχή από τα διοικητικά συμβούλια — για να εξεταστεί ο κίνδυνος ένα στέλεχος να πέσει θύμα κατασκόπου, κάτι που μερικές φορές απορρίπτεται ως παρατραβηγμένο.

«Γνωρίζω πολλές εταιρείες, θα έλεγα το 90%, που αγνοούν εντελώς αυτόν τον κίνδυνο, επειδή το θέμα του Τζέιμς Μποντ αρχίζει αμέσως να παίζει στο μυαλό των ανθρώπων», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας και οι τράπεζες διαθέτουν συνήθως επαρκή συστήματα άμυνας, ενώ οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν πλέον προφανείς στόχους, δεδομένου του παγκόσμιου «γεωπολιτικού αγώνα».

Η Λάβιντερ, η υπεύθυνη προσλήψεων, πρόσθεσε ότι ακόμη και μια ομάδα με επαρκές προσωπικό δεν μπορεί πάντα να αποφύγει προβλήματα ή να καθορίσει την ιδιωτική ζωή του διευθυντή.
«Οι ομάδες ασφαλείας δεν έχουν δικαίωμα βέτο», είπε. «Τα στελέχη θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν.»

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Tεχνητή νοημοσύνη: Περιζήτητοι οι πρώην… πράκτορες μετά την κρίση ασφάλειας της Nvidia
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Ράλι προσλήψεων για... πράκτορες μετά την κρίση στην Nvidia

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας αυξάνουν τη ζήτηση για πρώην στελέχη μυστικών υπηρεσιών

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