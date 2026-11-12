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Κολέτ Κρες: Ποια είναι η προσωρινή CEO της Nvidia

Η Κολέτ Κρες υπήρξε στενή συνεργάτης του Χουάνγκ - Είναι μια από τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες Αμερικανίδες

Tεχνητή νοημοσύνη 12.11.2026, 19:10
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Κολέτ Κρες: Ποια είναι η προσωρινή CEO της Nvidia
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Η Κολέτ Κρες που αναλαμβάνει ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος στη Nvidia υπήρξε επί μακρόν στενή συνεργάτιδα του απερχόμενου CEO, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η ιδία εντάχθηκε στην εταιρεία τον Σεπτέμβριο του 2013 ως εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια (CFO). Έχει εμφανιστεί στο πλευρό του Χουάνγκ κατά τη διάρκεια των τριμηνιαίων ενημερώσεων της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα.

Η Nvidia ως «τραπεζίτης»

Επέβλεψε την επιθετική διεύρυνση του ισολογισμού της Nvidia, την οποία η εταιρεία αξιοποίησε για να παρέχει οικονομικές εγγυήσεις ή διευκολύνσεις σε πελάτες, με αντάλλαγμα την αγορά των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης που παράγει.

Έχει υπερασπιστεί τον ρόλο της Nvidia ως «τραπεζίτη» για τον ευρύτερο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, απαντώντας στους επικριτές οι οποίοι υποστήριζαν ότι οι προσπάθειες της εταιρείας να τονώσει τη ζήτηση στον κλάδο την έχουν καταστήσει πιο ευάλωτη σε μια ενδεχόμενη ύφεση.

Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τις εν λόγω συμφωνίες ως έξυπνες επενδύσεις. «Αναγνωρίζουμε το μέγεθος αυτής της στήριξης και γνωρίζουμε ότι ορισμένοι θα το αποκαλέσουν «κυκλική χρηματοδότηση». Εμείς, ωστόσο, το βλέπουμε διαφορετικά» είπε χαρακτηριστικά τον Αύγουστο. «Οι αποδόσεις επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου μας θα είναι εξαιρετικές».

Τα έσοδα της Nvidia ανήλθαν σε 4,13 δισ. δολάρια κατά το οικονομικό έτος που εντάχθηκε στην εταιρεία, ενώ το οικονομικό έτος 2026 έφτασαν τα 215,9 δισ. δολάρια.

Καριέρα και εκπαίδευση

Πριν από την Nvidia, εργάστηκε επί οκτώ έτη σε οικονομικούς ρόλους στην Texas Instruments, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Microsoft από το 1997 έως το 2010. Εκεί ανέλαβε καθήκοντα CFO στον τομέα «Server and Tools» το 2006, έχοντας την ευθύνη για τη χρηματοοικονομική στρατηγική, τον σχεδιασμό και την υποβολή οικονομικών αναφορών του εν λόγω τμήματος.

Το 2010 μετακινήθηκε στη Cisco, αναλαμβάνοντας τη θέση της ανώτερης αντιπροέδρου και CFO στον τομέα «Business Technology and Operations Finance», όπου ήταν υπεύθυνη για τη χρηματοοικονομική στρατηγική και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Το 2013 αποχώρησε για να ενταχθεί στη Nvidia.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Nvidia που υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ , η Κρες κατέχει πτυχίο  στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Southern Methodist.

Είναι παντρεμένη με τον David Kress, πρώην στέλεχος της Microsoft, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στην εν λόγω εταιρεία εργαζόμενος στο τμήμα αλληλογραφίας. Το ζευγάρι έχει δύο γιους.

Η συμβουλή προς τους CFOs

Εντάχθηκε στην Nvidia κατόπιν παρότρυνσης των γιων της, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε το 2023 σε ισραηλινή εφημερίδα. Εκείνη την περίοδο, η Nvidia επεδίωκε να επεκταθεί πέρα ​​από την παραδοσιακή της αγορά, τα παιχνίδια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC gaming), σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η κατασκευή τσιπ για αυτοκίνητα.

«Η καλύτερη συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω σε οποιονδήποτε αναλαμβάνει καθήκοντα οικονομικού διευθυντή είναι η εξής: Προσέξτε πόσο χρόνο αφιερώνετε αναλύοντας τάσεις του παρελθόντος και φροντίστε να κατανοήσετε καλά πόσο γρήγορα μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον», δήλωσε η ίδια στην εφημερίδα The Wall Street Journal το 2016.

Η εταιρική διακυβέρνηση

Ανέφερε ότι η Nvidia την προσέλκυσε χάρη στον Χουάνγκ, τον οποίο χαρακτήρισε οραματιστή αλλά και χάρη στην εταιρική κουλτούρα, την οποία περιέγραψε ως «ουσιαστικά απαλλαγμένη από εγωισμούς».

Η εταιρική διακυβέρνηση της Nvidia βρέθηκε στο μικροσκόπιο αυτή την εβδομάδα.

«Διαθέτουμε μια μάλλον επίπεδη οργανωτική δομή» είχε πει η Κρες το 2018. «Στην πραγματικότητα, δεν έχουμε οργανωτικά διαγράμματα. Απλώς γνωρίζουμε, σε γενικές γραμμές, ποιος αναφέρεται σε ποιον».

Η Nvidia δεν διέθετε σχέδιο διαδοχής για τον Χουάνγκ, ενώ το διοικητικό της συμβούλιο δεν είχε πρόεδρο μέχρι την Πέμπτη, οπότε και διορίστηκε στη θέση αυτή ο επί σειρά ετών διευθυντής  Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς. «Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κολέτ ότι θα ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, τους συνεργάτες, καθώς και στον καθένα από εσάς», ανέφερε ο Τζόουνς σε μήνυμά του προς το προσωπικό.

Το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά τη διαδικασία αναζήτησης του επόμενου διευθύνοντος συμβούλου και θα εξετάσει υποψηφίους τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον, ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη.

Η Κρες ανέφερε επίσης ότι της έκανε εντύπωση το γεγονός πως τα ηγετικά στελέχη της Nvidia εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις οικονομικές ανησυχίες που ταλαιπωρούσαν την εταιρεία κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της.

«Άκουγα τη μία ιστορία μετά την άλλη για τις περιόδους που παραλίγο να ξεμείνουν από χρήματα , όταν δεν υπήρχαν αρκετά κεφάλαια για να καλυφθούν οι διάφορες υποχρεώσεις και άρχισα να το ψάχνω περισσότερο, με αποτέλεσμα να ανησυχήσω λίγο» εξήγησε η ίδια.

Ωστόσο, ήταν το στοίχημα της Nvidia στην τεχνητή νοημοσύνη που μετέτρεψε την εταιρεία σε έναν παγκόσμιο κολοσσό.

Τώρα αναλαμβάνει τα ηνία μιας εταιρείας που έχει κλονιστεί σοβαρά από το σκάνδαλο που αφορά τον Χουάνγκ. Μόνο αυτή την εβδομάδα, η Nvidia απώλεσε περισσότερα από 600 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Η αποχώρηση του Χουάνγκ αναμένεται να διατηρήσει το ενδιαφέρον για ενδελεχή έλεγχο τόσο των συναλλαγών της Nvidia με την Κίνα όσο και του διογκωμένου ισολογισμού της.

Την Πέμπτη, η Κρες εξήρε τον επελθόντα CEO, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να «χτίζει πάνω στα εξαιρετικά θεμέλια που έθεσε ο Τζένσεν τα τελευταία 33 χρόνια». Σε μήνυμά της προς το προσωπικό ευχαρίστησε τους εργαζομένους για την αφοσίωσή τους κατά τη διάρκεια μιας «εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», η οποία κορυφώθηκε με την παραίτηση του Χουάνγκ. «Διαδραματίζουμε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας που τροφοδοτεί την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης και έχουμε σημαντικό έργο μπροστά μας», ανέφερε.

Κατά καιρούς έχει δείξει δεκτικότητα απέναντι στις ανησυχίες των επενδυτών· χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κίνησή της τον Αύγουστο να «πατήσει φρένο» σε μια σημαντική συμφωνία που θα βοηθούσε την OpenAI να εξασφαλίσει ένα έργο κέντρου δεδομένων (data center), έπειτα από αρνητική αντίδραση της αγοράς, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Wall Street Journal.

Κρες: Μια από τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ

Παράλληλα, ανέδειξε την Κρες σε μία από τις πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στην Αμερική, καταλαμβάνοντας μάλιστα υψηλότερη θέση από την Beyoncé στην πιο πρόσφατη λίστα του περιοδικού Forbes, τον Ιούνιο. Η Κρες βρίσκεται στην 32η θέση της λίστας.

Αν και η πρόσφατη πτώση της μετοχής της Nvidia περιόρισε την καθαρή της περιουσία, τα μετοχικά μερίδια που κατέχει στην εταιρεία είχαν αξία άνω των 800 εκατομμυρίων δολαρίων κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης. Στην κορύφωση της χρηματιστηριακής αποτίμησης η αξία του μεριδίου της ήταν πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχει καταθέσει η εταιρεία, οι συνολικές απολαβές της Kress κατά το τελευταίο οικονομικό έτος ανήλθαν στα 14,3 εκατομμύρια δολάρια.

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Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

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