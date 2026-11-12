Fraport Greece: Αυξήθηκε η επιβατική κίνηση τον Οκτώβριο

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Αύξηση 1,9% κατέγραψε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, τον Οκτώβριο του 2026, με τους επιβάτες να ανέρχονται σε 3,6 εκατ., αυξημένοι κατά 65.000 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 733.000 επιβάτες, αυξημένη κατά 19.000 ή 2,6% σε ετήσια βάση, και αντιστοιχούσε στο 21% της συνολικής κίνησης, ενώ η διεθνής κίνηση έφτασε τα 2,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο περίπου 46.000 ή 1,7%, με μερίδιο 79%.

Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε η κίνηση

Στην αύξηση της διεθνούς κίνησης συνέβαλαν κυρίως τα αεροδρόμια Ρόδου, Χανίων, Κέρκυρας, Ζακύνθου και Ακτίου. Αντίθετα, μειώσεις καταγράφηκαν στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Μυκόνου και Σαντορίνης. Η Fraport Greece αναφέρει ότι η άνοδος στα Χανιά, τη Ρόδο και την Κέρκυρα υπεραντιστάθμισε τις υποχωρήσεις στα συγκεκριμένα αεροδρόμια.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, εννέα αεροδρόμια είχαν ήδη ξεπεράσει την επιβατική κίνηση που είχαν καταγράψει στο σύνολο του 2025. Τα Χανιά, η Κεφαλονιά, η Σκιάθος και η Ζάκυνθος έφτασαν σε αυτό το επίπεδο σε λιγότερο από εννέα μήνες, ενώ η Ρόδος, η Κέρκυρα, το Άκτιο, η Μύκονος και η Σάμος σε λιγότερο από δέκα.

Υποχώρησε η μέση πληρότητα

Ο μέσος συντελεστής πληρότητας των πτήσεων υποχώρησε στο 80,6%, από 82,1% τον Οκτώβριο του 2025. Τα περισσότερα αεροδρόμια κατέγραψαν χαμηλότερη πληρότητα, ενώ στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, Σαντορίνης και Σκιάθου η επίδοση παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα.

Η θερινή περίοδος, σύμφωνα με το ημερολόγιο χρονοθυρίδων της IATA, ολοκληρώθηκε στις 24 Οκτωβρίου.

Χειμερινή περίοδος 2026-2027

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, η εταιρεία τονίζει πως αυτή διαμορφώνεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για την ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά και επισημαίνει πως οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμόζουν τα προγράμματα, τη χωρητικότητα, τους προορισμούς και τις συχνότητες των πτήσεών τους, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς και την εποχικότητα της ζήτησης.

Από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 289 εκατομμύρια επιβάτες.