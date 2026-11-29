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Σε όλη την Ευρώπη, ιστορικά πλοία, μετασκευασμένες φορτηγίδες και σύγχρονα γιοτ έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχεία, δίνοντας στους ταξιδιώτες την ευκαιρία να περάσουν τη νύχτα στο νερό.

Ορισμένα απο αυτά, κουβαλουν δεκαετίες ναυτικής ιστορίας, ενώ άλλα προσφέρουν κομψές καμπίνες, εστιατόρια και ακόμη και ταράτσες.

Από τη Σκωτία και την Ολλανδία μέχρι τη Σουηδία και την Τσεχία, υπάρχουν αρκετά «botels» σε όλη την Ευρώπη … .

Φίνγκαλ, Εδιμβούργο, Σκωτία

Κάποτε ένα λειτουργικό πλοίο που μετέφερε φαροφύλακες και προμήθειες στην απομακρυσμένη ακτή της Σκωτίας, το Φίνγκαλ βρήκε έναν αρκετά διαφορετικό σκοπό.

Κατασκευασμένο το 1963, το πρώην πλοίο του Northern Lighthouse Board μετατράπηκε σε πολυτελές πλωτό ξενοδοχείο. Μόνιμα αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Leith στο Εδιμβούργο, άνοιξε το 2019 με 23 καμπίνες που προσδίδουν ναυτική αίσθηση στη διαμονή. Αυτά περιλαμβάνουν τέσσερα διπλοκατοικίες και τη σουίτα Skerryvore, που διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα.

Στο πλοίο, οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν το Lighthouse Restaurant & Bar, που σερβίρει πρωινό, απογευματινό τσάι, κοκτέιλ και δείπνο..

Botel, Άμστερνταμ, Ολλανδία

Στο Άμστερνταμ, οι επισκέπτες μπορούν κυριολεκτικά να κοιμηθούν μέσα στο όνομα του ξενοδοχείου. Αγκυροβολημένο στο λιμάνι NDSM, ένα πρώην ναυπηγείο που τώρα είναι γνωστό για τη δημιουργική του σκηνή, το Botel είναι ένα πλωτό ξενοδοχείο στην παραλία του IJ.

Τα πιο ασυνήθιστα δωμάτιά του είναι χτισμένα μέσα στα τεράστια γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη BOTEL στην οροφή του σκάφους, το καθένα με το δικό του ξεχωριστό σχέδιο.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν πρωινό και ποτά στο μπαρ και θέα από τη βεράντα στον τελευταίο όροφο. Ένα δωρεάν φέρι κοντά συνδέει το ξενοδοχείο με τον Κεντρικό Σταθμό του Άμστερνταμ.

OFF Paris Seine, Παρίσι, Γαλλία

Αγκυροβολημένο στο Quai d’Austerlitz στην αριστερή όχθη του Σηκουάνα, το OFF Paris Seine έγινε το πρώτο πλωτό ξενοδοχείο της πόλης όταν άνοιξε το 2016.

Τα 58 δωμάτια και οι σουίτες συνδυάζουν σύγχρονο σχεδιασμό με θέα στον ποταμό, ενώ ένα πλωτό μπαρ και εστιατόριο δίνουν στους επισκέπτες έναν ακόμη λόγο να μείνουν στο πλοίο.

Υπάρχει επίσης μια εξωτερική πισίνα, η οποία θερμαίνεται και καλύπτεται τον χειμώνα, αξιοποιώντας στο έπακρο το περιβάλλον της καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ξενοδοχείο CPH Living, Κοπεγχάγη, Δανία

Στο Hotel CPH Living, τα καλύτερα δωμάτια του σπιτιού προσφέρουν θέα στο λιμάνι της Κοπεγχάγης – και λίγη κίνηση κάτω από τα πόδια σας.

Τοποθετημένο σε μια μετασκευασμένη μπαρκάδα στο κέντρο της πόλης, το πλωτό ξενοδοχείο διαθέτει μόλις 12 δίκλινα δωμάτια, το καθένα με μεγάλα παράθυρα που βλέπουν στο νερό.

Οι επισκέπτες μπορούν να κατευθυνθούν στην ταράτσα για θέα στην πρωτεύουσα της Δανίας. Από το άνοιγμά του, έχει γίνει το λιμάνι μέρος της ίδιας της κατοικίας.

Mälardrottningen Yacht Hotel, Στοκχόλμη, Σουηδία

Λίγα δωμάτια ξενοδοχείων έχουν ιστορία που περιλαμβάνει υπηρεσία κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Κάποτε ιδιοκτησία της Αμερικανίδας κληρονόμου Barbara Hutton, αυτό το γιοτ του 1924 υπηρέτησε αργότερα το Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου πριν μετατραπεί σε επιβατικό φέρι.

Σήμερα, προσφέρει μια πολύ διαφορετική εμπειρία ως πλωτό ξενοδοχείο στο Riddarfjärden, δίπλα στην Παλιά Πόλη της Στοκχόλμης. Οι 65 καμπίνες διατηρούν τον θαλάσσιο χαρακτήρα, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να δειπνήσουν στο Brasserie Hutton ή να απολαύσουν ένα ποτό στο μπαρ.

Sunborn London Yacht Hotel, Λονδίνο, Αγγλία

Ποιος λέει ότι πρέπει να φύγετε από την πόλη για μια διαμονή σε υπερπολυτελές γιοτ;

Αγκυροβολημένο στο Royal Victoria Dock, το Sunborn London προσθέτει μια πινελιά πολυτέλειας στην παραλία της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σκάφος μήκους 108 μέτρων φιλοξενεί 138 δωμάτια και σουίτες, πολλά από τα οποία βλέπουν στο νερό, με μερικά να διαθέτουν ιδιωτικά μπαλκόνια ή ηλιόλουστες βεράντες.

Οι επισκέπτες μπορούν να δειπνήσουν στο εστιατόριο Lands End ή να απολαύσουν ένα ποτό στο Sundown Bar, απολαμβάνοντας τη θέα στην προβλήτα χωρίς ποτέ να πατήσουν στη στεριά.

Botel Matylda, Πράγα, Τσεχία

Δύο βάρκες, ένα ξενοδοχείο και ένα προνομιακό σημείο στον ποταμό Μολδάβα της Πράγας.

Αγκυροβολημένο κοντά στο διάσημο Dancing House, το Botel Matylda συγκεντρώνει δύο σκάφη, το Matylda και το Klotylda. Οι καμπίνες διαθέτουν ξύλινα εσωτερικά και ναυτικές λεπτομέρειες, δίνοντας στο ξενοδοχείο έναν ζεστό, ναυτικό χαρακτήρα.

Το αρχικό Matylda φιλοξενεί επίσης ένα ιταλικό εστιατόριο, που σερβίρει πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσόγειο, όπως θαλασσινά και ζυμαρικά.

Ξενοδοχείο Barken Viking, Γκέτεμποργκ, Σουηδία

Κατασκευασμένο στην Κοπεγχάγη το 1906 ως εκπαιδευτικό πλοίο για τον εμπορικό στόλο της Δανίας, το Barken Viking κάποτε διέσχισε ωκεανούς μεταφέροντας φορτίο, συμπεριλαμβανομένου σιταριού από την Αυστραλία.

Σήμερα, το τετρακάταρτο σκάφος είναι μόνιμα αγκυροβολημένο στη Γκέτεμποργκ και λειτουργεί ως ξενοδοχείο, με δωμάτια με ναυτικό θέμα που αντανακλούν τον ναυτικό του χαρακτήρα.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να απολαύσουν γεύμα στο εστιατόριο του πλοίου ή να απολαύσουν τη θέα στο λιμάνι από το κατάστρωμα.