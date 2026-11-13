Χρυσός: Ανοδικά λόγω αναζήτησης ευκαιριών, αλλά προς εβδομαδιαία πτώση

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Aνοδικά κινείται η τιμή του χρυσού την Παρασκευή, καθώς παρατηρήθηκαν κινήσεις αναζήτησης ευκαιριών μετά την πτώση των τιμών σε χαμηλό άνω του ενός έτους κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το ενδιαφέρον της αγοράς στράφηκε στα επικείμενα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Αν και ο χρυσός θεωρείται συνήθως ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού χωρίς απόδοση, μειώνοντας την ελκυστικότητά του για τους επενδυτές

Ο χρυσός spot σημείωσε άνοδο 1,1% στα 3.918,59 δολάρια ανά ουγγιά στις 7πμ (ώρα Ελλάδας), αλλά έχει χάσει 3,6% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ με παράδοση τον Δεκέμβριο σημείωσαν άνοδο 1% στα 3.922,60 δολάρια.

«Η σημερινή κίνηση αποτελεί μάλλον μια προσαρμογή θέσεων, δεδομένου ότι αρκετοί ενδοημερήσιοι δείκτες βραχυπρόθεσμης δυναμικής είχαν φτάσει σε ένα ακραίο επίπεδο υπερπώλησης μετά τη δραματική πτώση της χθεσινής ημέρας», δήλωσε ο Κέλβιν Γουόνγκ, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην OANDA.

«Ένας βραχυπρόθεσμος παράγοντας που θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για τον χρυσό θα είναι μια ξαφνική αναστροφή της απόδοσης των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να επιβραδύνει το δολάριο ΗΠΑ».

Χρυσός και επιτόκια

Οι τιμές του χρυσού spot έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Οκτώβριο του 2025 την Πέμπτη, καθώς οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν λόγω της εξασθένισης των ελπίδων για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό και αυξημένα επιτόκια.

Οι αγορές εκτιμούν ότι υπάρχει 89% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, ενώ η πιθανότητα ‌μιας μεγαλύτερης αύξησης κατά 50 μονάδες βάσης αποτιμάται στο 11%, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Αν και ο χρυσός θεωρείται συνήθως ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού χωρίς απόδοση, μειώνοντας την ελκυστικότητά του για τους επενδυτές.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι πιθανές περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων, καθώς η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ επιδιώκει να μειώσει τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού σε μια κατά τα άλλα υγιή οικονομία.

Τα στοιχεία έδειξαν ότι ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, αλλά παρέμεινε σε επίπεδο συμβατό με μια σταθερή αγορά εργασίας.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν πλέον τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού των ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν στις 13:30 GMT.

Μεταξύ των άλλων μετάλλων, η τιμή του αργύρου στην άμεση αγορά σημείωσε άνοδο 0,5% στα 50,27 δολάρια και το παλλάδιο ανέβηκε 1,8% στα 1.011,65 δολάρια, αλλά και τα δύο κατευθύνονταν προς εβδομαδιαίες πτώσεις.

Η τιμή της πλατίνας στην άμεση αγορά σημείωσε άνοδο 1% στα 1.533,29 δολάρια και ήταν σε τροχιά για μια μικρή εβδομαδιαία άνοδο.