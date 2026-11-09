Χρυσός: «Διαγράφει» τις απώλειες της Παρασκευής

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Ανοδικά κινείται ο χρυσός διαγράφοντας τις απώλειες της Παρασκευής, καθώς το πετρέλαιο συνεχίζει να υποχωρεί ενώ η έρευνα για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia επηρεάζει τις μετοχές τεχνολογίας.

Ο χρυσός διαπραγματευόταν πάνω από τα 4.100 δολάρια η ουγγιά, συνεχίζοντας την ανοδική του τάση πάνω από το όριο στήριξης των 4.000 δολαρίων, που πυροδοτήθηκε από τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα των ΗΠΑ. Το ράλι είχε σταματήσει στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Η τιμή του χρυσού στην αγορά άμεσης παράδοσης (spot) ενισχύθηκε κατά 1,3%, στα 4.122,02 δολάρια η ουγγιά, στις 9:46 π.μ., ενώ το ασήμι σημείωσε άνοδο 2,6%, φτάνοντας τα 53,27 δολάρια η ουγγιά. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η πλατίνα και το παλλάδιο.

Τη Δευτέρα, το πετρέλαιο συνέχισε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Απρίλιο του 2020, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν έναντι νέων επιθέσεων στην περιοχή.

Η ανοδική τάση στα ασιατικά χρηματιστήρια επιβραδύνθηκε από την έρευνα για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάγκ, η οποία απειλεί να μειώσει την εύθραυστη όρεξη για ρίσκο και να ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου. Το δολάριο υποχώρησε επίσης, ως ούριος άνεμος για τις τιμές των βασικών προϊόντων στο νόμισμα.

Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index, ο οποίος αποτυπώνει την πορεία του αμερικανικού νομίσματος, υποχώρησε κατά 0,1%.

Δολάριο και επιτόκια

Οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου και του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει στις πρόσφατες συνεδριάσεις, εν μέσω στοιχημάτων ότι οι εισερχόμενοι Δημοκρατικοί θα πιέσουν για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και ότι η διχασμένη διακυβέρνηση θα περιορίσει περαιτέρω δαπάνες και δανεισμό.

Παρόλα αυτά, τα στελέχη της Fed αναμένεται να αυξήσουν τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίασή τους τον Δεκέμβριο, καθώς οι τιμές της ενέργειας παραμένουν επίμονα υψηλές. Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική λειτουργεί ανασταλτικά για τον χρυσό, ο οποίος δεν αποδίδει τόκους. Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ σημείωσε άνοδο τον Οκτώβριο και το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε ελαφρώς, ενδείξεις ισχύος της αγοράς εργασίας σε μια οικονομία που αναπτύσσεται.

Άλλα στοιχεία έδειξαν ότι το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ βελτιώθηκε στις αρχές Νοεμβρίου, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.

«Η πολιτική αβεβαιότητα παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας για τις τιμές του χρυσού, ενώ οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες σχετικά με τη Fed και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ περιορίζουν σημαντικά κάθε προοπτική ανάκαμψης» εξηγεί στο Bloomberg η Hebe Chen, αναλύτρια αγοράς στην Vantage Global Prime.

Οι επενδυτές αναμένουν τα μηνιαία στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) την Τρίτη, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία των επιτοκίων. «Η έκθεση για τον ΔΤΚ θα αποτελέσει το επόμενο πεδίο μάχης, δοκιμάζοντας αν η ζήτηση για επενδύσεις «ασφαλούς καταφυγίου» διαθέτει αρκετή δυναμική ώστε να υπερβεί το «ταβάνι» που επιβάλλει η ισχύς του δολαρίου» προσθέτει η Chen.