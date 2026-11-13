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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και στάση αναμονής

Ο Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,02% και έκλεισε στις 664,14 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 13.11.2026, 19:22
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα και στάση αναμονής
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Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά και τα νέα στοιχεία για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης, ενώ οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές συνεχίστηκαν, στον απόηχο των εξελίξεων στην ηγεσία της Nvidia.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,02% και έκλεισε στις 664,14 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,36%, στις 10.902 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,06%, στις 26.756 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,09%, στις 8.368 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών τίτλων σημείωσαν σημαντική άνοδο, μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που έδειξαν αύξηση των τιμών καταναλωτή στη Γαλλία τον Οκτώβριο. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να προχωρήσει σε αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής πριν από το τέλος του έτους.

Στο ταμπλό

Στο μεταξύ, οι ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών παρέμειναν υπό πίεση, συνεχίζοντας το κύμα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε την Πέμπτη, εν μέσω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η αποχώρηση του Jensen Huang από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Οι ολλανδικές εταιρείες εξοπλισμού ημιαγωγών ASMI και ASML κατέγραψαν απώλειες περίπου 1,5%, ενώ η Be Semiconductor υποχώρησε κατά 1,1% και η γερμανική Infineon κατά 1,8%.

Οι εξελίξεις στη Nvidia εξακολουθούν να επηρεάζουν τον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο, με τους επενδυτές να επανεξετάζουν τις τοποθετήσεις τους σε εταιρείες που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα μάκρο

Στο μακροοικονομικό μέτωπο, η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,4% το τρίτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, επιβεβαιώνοντας την αρχική εκτίμηση. Για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,5%.

Σε ετήσια βάση, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στην Ευρωζώνη και κατά 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έναντι αντίστοιχων ρυθμών ανάπτυξης 1,2% και 1,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, η Ιρλανδία κατέγραψε τη μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ, κατά 5,5%, ενώ ακολούθησε η Πολωνία με 0,8%. Εσθονία, Ισπανία και Ολλανδία σημείωσαν ανάπτυξη 0,6%. Στον αντίποδα, η Λιθουανία κατέγραψε συρρίκνωση 1%, ενώ η γαλλική οικονομία υποχώρησε κατά 0,1% σε τριμηνιαία βάση.

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