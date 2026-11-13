Αλιεία: Συμφωνία για ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο στατιτικών

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Σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με έναν εκσυγχρονισμένο και απλουστευμένο τρόπο συλλογής και χρήσης στατιστικών δεδομένων για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια σε ολόκληρη την ΕΕ κατέληξαν η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κανονισμός που θεσπίζει ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις στατιστικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και τη συγκρισιμότητα των δεδομένων. Αναμένεται να ενισχύσει τις πολιτικές που βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Η συμφωνία εισάγει στοχευμένες τροποποιήσεις στους κανόνες που διέπουν την παραγωγή στατιστικών σε επίπεδο ΕΕ και τη διαβίβαση δεδομένων σε διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμού

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ), η οποία χρησιμεύει στη διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η προσωρινή συμφωνία διατηρεί τα κύρια στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής, εισάγοντας παράλληλα μια σειρά από στοχευμένες τροποποιήσεις.

Σύμφωνα με την πρόταση, το νέο πλαίσιο αξιοποιεί τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και τις σύγχρονες πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δεδομένων, των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων και των μητρώων, για τη δημιουργία στατιστικών σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας, της συνέπειας και της οικονομικής αποδοτικότητας των δεδομένων. Θα αποφύγει επίσης την διπλή υποβολή εκθέσεων και θα συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι ευρωπαϊκές στατιστικές παραμένουν αξιόπιστες και συγκρίσιμες σε διεθνές επίπεδο.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης στοχευμένες αλλαγές για την απλούστευση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και τη μείωση του διοικητικού φόρτου τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτές περιλαμβάνουν:

τη δημιουργία μιας νέας Πύλης Δεδομένων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, την οποία θα δημιουργήσει και θα συντηρεί η Eurostat· η πύλη θα συγκεντρώνει τα υπάρχοντα δεδομένα που συλλέγονται βάσει των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων και θα βελτιώνει την προσβασιμότητα και την ορατότητά της

που επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξαιρούνται από την υποβολή ορισμένων δεδομένων

πρόβλεψη για απλουστευμένη ή συγκεντρωτική υποβολή εκθέσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Επιπλέον, η συμφωνία εισάγει στοχευμένες τροποποιήσεις στους κανόνες που διέπουν την παραγωγή στατιστικών σε επίπεδο ΕΕ και τη διαβίβαση δεδομένων σε διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς. Στόχος είναι η διασφάλιση κατάλληλων εγγυήσεων για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων .

Η προσωρινή συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα στοιχεία της Eurostat

Η Eurostat παρέχει στατιστικά στοιχεία για την ευρωπαϊκή αλιεία σχετικά με τα αλιεύματα, τις εκφορτώσεις, τον αλιευτικό στόλο της ΕΕ και την υδατοκαλλιέργεια από τη δεκαετία του 1950. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία διέπονται επί του παρόντος από πέντε ξεχωριστούς κανονισμούς που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1990, οι οποίοι αναθεωρήθηκαν τελευταία φορά ουσιαστικά τη δεκαετία του 2000. Οι ισχύοντες κανόνες καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις στατιστικές μεταβλητές, τις αλιευτικές περιοχές, τις περιόδους αναφοράς, τις προθεσμίες διαβίβασης δεδομένων και τα κριτήρια ποιότητας. Η Επιτροπή πρότεινε τη συνένωση αυτών των πέντε κανονισμών και την ενημέρωση του πλαισίου ώστε να ευθυγραμμίζεται με τις εξελίξεις στη συλλογή δεδομένων και τη στατιστική μεθοδολογία.

Οι αξιόπιστες στατιστικές για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση της ΚΑΠ και των πολιτικών για τη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, το περιβάλλον και τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτές οι στατιστικές βοηθούν επίσης στην παρακολούθηση των επιπτώσεων της αλιείας σε ευαίσθητα είδη και οικοτόπους, καθώς και των επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας στην ποιότητα των υδάτων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται από μια σειρά οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αγοράς Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA), του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) και περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης αλιείας.