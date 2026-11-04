Αλιεία: 339 αιτήσεις για εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών

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Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον κατέγραψε η νέα δράση εκσυγχρονισμού των αλιευτικών σκαφών του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021–2027» (ΠΑΛΥΘ), μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Συνολικά υποβλήθηκαν 339 αιτήσεις χρηματοδότησης από επαγγελματίες αλιείς, με συνολικό προϋπολογισμό προτεινόμενων επενδύσεων 29.853.295 εκατ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη 19.932.315 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης μπορούν να φτάσουν έως και το 85%, ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης και του αλιευτικού σκάφους

Η αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση υπερβαίνει κατά περίπου 25% τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ της πρόσκλησης, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ζήτηση των αλιέων για επενδύσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των σκαφών τους.

Η δράση στηρίζει επενδύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αλιείας, χωρίς αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών. Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης μπορούν να φτάσουν έως και το 85%, ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης και του αλιευτικού σκάφους.

Πρωτοψάλτης: «Υπάρχει πραγματική ανάγκη για επενδύσεις»

«Η μεγάλη ανταπόκριση των επαγγελματιών αλιέων αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη και ισχυρή διάθεση για επενδύσεις στον ελληνικό αλιευτικό στόλο. Οι 339 αιτήσεις και η αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση – που ξεπερνά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 25% – επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη δράση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου. Στόχος μας είναι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να αξιοποιούνται αποτελεσματικά, στηρίζοντας ουσιαστικά τους ανθρώπους της αλιείας στην πράξη. Συνεχίζουμε τις δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ελληνικής αλιείας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, ακολουθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.