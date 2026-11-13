Ανδριανός: Η προστασία του εδάφους να συνδυάζεται με την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος

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Τη σημασία της προστασίας των εδαφών, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της δημιουργίας πρόσθετης αξίας για την ελληνική αγροτική παραγωγή υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην ημερίδα με θέμα «Διαπίστευση και Αξιόπιστη Παρακολούθηση του Εδαφικού Άνθρακα: Δορυφορικά Δεδομένα, Παρατήρηση Γης και Ανθρακοδεσμευτική Γεωργία», που διοργάνωσε το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το έδαφος αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο και θεμέλιο της αγροτικής οικονομίας, τονίζοντας ότι η ξηρασία, η διάβρωση, η υποβάθμιση της γονιμότητας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ήδη την παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών.

Η συμβολή των δορυφορικών δεδομένων, της Γεωεπισκόπησης και των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων

«Η παρακολούθηση της υγείας των εδαφών είναι ζήτημα παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας ολόκληρης της αγροδιατροφικής αλυσίδας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Οι νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις

Αναφερόμενος στις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για την παρακολούθηση και την ανθεκτικότητα του εδάφους, καθώς και για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα και της ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας, ο κ. Ανδριανός σημείωσε ότι δημιουργούν σημαντικές δυνατότητες για την αξιοποίηση αξιόπιστων περιβαλλοντικών δεδομένων προς όφελος της γεωργικής παραγωγής.

Στην κατεύθυνση αυτή, ανέδειξε τη συμβολή των δορυφορικών δεδομένων, της Γεωεπισκόπησης και των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και στον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων για την προστασία των εδαφών. Παράλληλα, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της διαπίστευσης και της ανεξάρτητης επαλήθευσης των μετρήσεων, επισημαίνοντας τη συμβολή του ΕΣΥΔ και πρωτοβουλιών όπως το ευρωπαϊκό έργο CARBONICA.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που δημιουργεί η ανθρακοδεσμευτική γεωργία για τους Έλληνες παραγωγούς και συνεταιρισμούς, μέσα από πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, στην καλύτερη αξιοποίηση του νερού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Όπως επισήμανε, η πιστοποίηση μετρήσιμων περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων μπορεί να δημιουργήσει νέες οικονομικές ευκαιρίες, αλλά και να ενισχύσει την προστιθέμενη αξία των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, προσφέροντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις διεθνείς αγορές.

Ο Υφυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι νέες αυτές δυνατότητες να μετατραπούν σε ουσιαστικό και μετρήσιμο όφελος για τους αγρότες: «Το μεγαλύτερο ζητούμενο για εμάς είναι να φτάσει αυτή η δυνατότητα στον ίδιο τον παραγωγό, και ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Να μη δημιουργηθεί ένα ακόμη σύνθετο σύστημα υποχρεώσεων και γραφειοκρατίας, αλλά ένα χρήσιμο και προσιτό εργαλείο, με επαρκή και ουσιαστική τεχνική στήριξη και καθαρό όφελος για τον αγρότη».

Η συζήτηση για την ΚΑΠ

Ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζει την προστασία των εδαφών ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του για την αγροτική πολιτική, υπενθυμίζοντας ότι μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027 στηρίζονται ήδη πρακτικές που υπηρετούν την προστασία των φυσικών πόρων, τη βιοποικιλότητα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής.

Παράλληλα, επισήμανε ότι, στη συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, βασική προτεραιότητα αποτελεί ο συνδυασμός των περιβαλλοντικών στόχων με την ουσιαστική στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και την εφαρμογή πρακτικών και οικονομικά βιώσιμων λύσεων.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη στενής συνεργασίας της Πολιτείας, της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, των γεωργικών συμβούλων, των συνεταιρισμών και των ίδιων των παραγωγών, ώστε η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών να συμβάλει ουσιαστικά στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροδιατροφής.

Όπως τόνισε: «Η πρόκληση είναι να μετατρέψουμε την επιστημονική γνώση, τα αξιόπιστα δεδομένα και τις νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ποιοτικότερη παραγωγή και καλύτερες προοπτικές για την ελληνική αγροδιατροφή».