 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(38) "Environmental Science & Sustainability"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς

Στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική παραγωγή, αναφέρθηκε ο Γ. Ανδριανός

AGRO 03.11.2026, 12:12
Σχολιάστε
Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την έναρξη των εργασιών του 22ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, που πραγματοποιείται στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κήρυξε σήμερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός συνεχάρη την Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, η οποία φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, την έρευνα και την προστασία της φυτικής παραγωγής, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και τη στήριξη του εισοδήματος των ανθρώπων της υπαίθρου.

Η αποτελεσματική φυτοπροστασία προϋποθέτει μια συνολική προσέγγιση

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική παραγωγή, από την κλιματική αλλαγή και την εμφάνιση νέων παθογόνων μέχρι τις αυξημένες απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και την ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού κόστους παραγωγής.

Τόνισε ότι η αποτελεσματική φυτοπροστασία προϋποθέτει μια συνολική προσέγγιση που περιλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη συστηματική παρακολούθηση, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, «η κοινή μας μεγάλη πρόκληση είναι να μετατρέπουμε τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε πρακτικές λύσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι παραγωγοί μας».

Θεσμικές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός υπογράμμισε τη βαρύτητα που αποδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, στην ενίσχυση της φυτοϋγειονομικής επιτήρησης και στην προώθηση της χρήσης υγιούς, πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου: τη θέσπιση ενός σαφέστερου και αναλογικότερου πλαισίου διοικητικών κυρώσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των παραγωγών που λειτουργούν νόμιμα, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και τη θέσπιση του νέου πλαισίου για τη συλλογή και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές υπηρετούν τον κοινό στόχο για μια γεωργία παραγωγική και ανταγωνιστική, αλλά ταυτόχρονα ασφαλή, βιώσιμη και ανθεκτική απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε την ανάγκη στενής και διαρκούς συνεργασίας της Πολιτείας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ειδικών επιστημόνων και των παραγωγών, ώστε η επιστημονική γνώση να φτάνει έγκαιρα και αποτελεσματικά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
HQF (Μιμίκος): Το «στοίχημα» των premium προϊόντων, ο ρόλος των private label στον τζίρο και οι νέες αγορές
Business

HQF (Μιμίκος): Οι νέες αγορές και το ποντάρισμα στην ιδιωτική ετικέτα
ΙΚΤΙΝΟΣ: Επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
Business

ΙΚΤΙΝΟΣ: Επίσκεψη Πιερρακάκη στο εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
Νόμιμη η διανομή κερδών 83 εκατ. της ΜΕΤΚΑ προς τη Metlen
Business

Νόμιμη η διανομή κερδών 83 εκατ. της ΜΕΤΚΑ προς τη Metlen
ΤτΕ: Νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονικά Ραντεβού» για τις συναλλαγές του κοινού
Κοινωνία

Ηλεκτρονικό ραντεβού στην ΤτΕ - Πώς λειτουργεί
Θεοδωρικάκος: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ σε 10 μεγάλες επενδύσεις μέσω αναπτυξιακού
Economy

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ σε 10 μεγάλες επενδύσεις μέσω αναπτυξιακού
Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς
AGRO

Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πακέτο προγραμμάτων απασχόλησης για ομάδες που πλήττονται από την ανεργία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποια πακέτα απασχόλησης έρχονται - Ποιους αφορά

Γυναίκες, νέοι, άνεργοι άνω των 55 ετών και άτομα με αναπηρία που πλήττονται από την ανεργία στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

Κώστας Παπαδής
Βενέτης: Πόσα κέρδη «ξεφούρνισε» το 2025 – Η εξαγορά του Ηρακλή και οι στόχοι για το 2026
Business

Τι «ξεφούρνισε» το ταμείο της Βενέτης - Ο Νο1 στόχος

Τα κέρδη που διανεμήθηκαν το 2025 και το νεό μέρισμα που αποφάσισε η ΓΣ της Βενέτης - Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και η εξυγίανση της Δωδώνη

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ακίνητα εγκλωβισμένα σε νόμους και δικαστήρια – Στο τραπέζι νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Ακίνητα

Επενδύσεις σε ομηρία, σπίτια σε έλλειψη

Παγωμένες άδειες και το στοίχημα για περισσότερα προσιτά σπίτια - Το πολεοδομικό αδιέξοδο, η ανάγκη για έναν νέο ΝΟΚ και η μάχη για προσιτή κατοικία. 

Μάχη Τράτσα
Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές
Markets

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι φοβούνται και τι όχι οι αγορές

Οι ενδιάμεσες εκλογές θα κρίνουν ποιος θα ελέγχει το Κογκρέσο για τα επόμενα δύο χρόνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική
Experts

Δημογραφική γήρανση και κοινωνική πολιτική

Η μεταβολή αυτή της δομής του πληθυσμού  στην  Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού της χώρας μας σε 8,964 εκατ. άτομα (17% μείωση) μέχρι το 2050

Σάββας Γ. Ρομπόλης - Βασίλειος Γ. Μπέτσης
Thanksgiving: Στις 3 Οκτωβρίου 1863 ο Πρόεδρος Λίνκολν κηρύσσει Ημέρα Ευχαριστιών
World

Πώς το Thanksgiving έγινε ατμομηχανή του εμπορίου

Από μια Ημέρα Εθνικής Περισυλλογής και Προσευχής Ευχαριστιών, το Thanksgiving έγινε κινητήριος μοχλός της αμερικανικής καταναλωτικής οικονομίς;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JP Morgan: Σε ευνοϊκό σημείο η Ελλάδα, με αποδόσεις ομολόγων χαμηλότερες από Γαλλία και Ιταλία
Economy

JP Morgan: Το discount 27% που κρατά ελκυστικό το ΧΑ

Κατά την JP Morgan, το ΧΑ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από AGRO
Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς
AGRO

Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς

Στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική παραγωγή, αναφέρθηκε ο Γ. Ανδριανός

ΑΑΔΕ: ‘Εως 19/2/2027 οι βώλοι για εκτροφές άνω των 900 αιγοπροβάτων
AGRO

'Εως 19/2/2027 οι βώλοι για εκτροφές άνω των 900 αιγοπροβάτων

Για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης του 2026, η διαδικασία εφαρμόζεται πιλοτικά, υπενθυμίζει η ΑΑΔΕ

Καββαδάς: Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών
AGRO

Στα 73 εκατ. ευρώ οι αποζημιώσεις για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών

Ο υφυπουργός Θ. Καββαδάς κήρυξε την έναρξη του 17ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου στην Αθήνα

ΚΑΠ: Νέες ρυθμίσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
AGRO

Νέες ρυθμίσεις για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Συνεχίζεται η ολοκλήρωση των επενδύσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που μεταφέρονται από το ΠΑΑ στο ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 27

Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας: Σύμμαχοι υγείας οι ελιές και το ελαιόλαδο
AGRO

Σύμμαχοι υγείας οι ελιές και το ελαιόλαδο

Πρόγραμμα της Επιστημονική Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4 Ε) για τα οφέλη για την υγεία ενέκρινε το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας

Επιτραπέζια Ελιά: Εκτιμήσεις για την ελαιοκομική περίοδο 2026/27
AGRO

Πώς κινείται η συγκομιδή της επιτραπέζιας ελιάς

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκομιδή για την επιτραπέζια ελιά - Τι αναφέρει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ

Γαλλία: Να καταργηθεί η ΚΟΑ οίνου και να θεσπισθεί ενίσχυση ανά εκτάριο αμπελώνα
AGRO

Αλλαγές στις ενισχύσεις για το κρασί ζητά η Γαλλία

«Δεν μπορούμε άλλο να ανεχόμαστε οι ενισχύσεις να πηγαίνουν στους μεγαλύτερους», επισημαίνει το συνδικάτο οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην Γαλλία

Latest News
HQF (Μιμίκος): Το «στοίχημα» των premium προϊόντων, ο ρόλος των private label στον τζίρο και οι νέες αγορές
Business

HQF (Μιμίκος): Οι νέες αγορές και το ποντάρισμα στην ιδιωτική ετικέτα

Σε αρνητικό έδαφος πέρασαν τα αποτελέσματα της HQF - Οι κεφαλαιακές «ενέσεις», ο συνολικός δανεισμός και το ζήτημα των τιμών στις πρώτες ύλες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΙΚΤΙΝΟΣ: Επίσκεψη του Κυριάκου Πιερρακάκη στο εργοστάσιο της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
Business

ΙΚΤΙΝΟΣ: Επίσκεψη Πιερρακάκη στο εργοστάσιο στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

Ο κ. Πιερρακάκης ενημερώθηκε για τα στάδια επεξεργασίας του μαρμάρου, από την κοπή των όγκων και την παραγωγή πλακών έως τις εργασίες ενίσχυσης, λείανσης και τελικού φινιρίσματος

Νόμιμη η διανομή κερδών 83 εκατ. της ΜΕΤΚΑ προς τη Metlen
Business

Νόμιμη η διανομή κερδών 83 εκατ. της ΜΕΤΚΑ προς τη Metlen

Πηγές επισημαίνουν πως η διανομή κερδών της ΜΕΤΚΑ στο μοναδικό μέτοχο ακολούθησε τη νομοθεσία - Το μήνυμα της Metlen

ΤτΕ: Νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονικά Ραντεβού» για τις συναλλαγές του κοινού
Κοινωνία

Ηλεκτρονικό ραντεβού στην ΤτΕ - Πώς λειτουργεί

Οδηγός για τη νέα υπηρεσία της ΤτΕ σε 16 ερωτήσεις - Πώς θα κλείσετε ραντεβού, τι υπηρεσίες αφορά

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ σε 10 μεγάλες επενδύσεις μέσω αναπτυξιακού
Economy

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ σε 10 μεγάλες επενδύσεις μέσω αναπτυξιακού

Δέκα μεγάλες επενδύσεις δημιουργούν 400 νέες θέσεις εργασίας, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος

Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς
AGRO

Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς

Στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική παραγωγή, αναφέρθηκε ο Γ. Ανδριανός

Μητσοτάκης: Προεκλογικά πυροτεχνήματα για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Προεκλογικά πυροτεχνήματα για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης

Σούπερ μάρκετ: Κυβερνοεπίθεση «παγώνει» το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο – Ποιες είναι οι πιο ευάλωτες οικιακές συσκευές
World

Κυβερνοεπίθεση «παγώνει» το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο και… «ζεσταίνει» τις βιτρίνες

Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ κατέγραψαν προβλήματα με τη θερμοκρασία ψύξης, ενώ πολλές εταιρείες απέδωσαν το συμβάν σε… «επίσκεψη» από χάκερς

FT: Μέσα στον μήνα ενδεχομένως η τριμερής Τραμπ – Πούτιν – Σι
Κόσμος

FT: Μέσα στον μήνα ενδεχομένως η τριμερής Τραμπ – Πούτιν – Σι

«Οι εργασίες για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στους Financial Times ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν

Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα από 6,7% έως 8%
Economy

Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ - Δείτε τις λίστες

Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα τις λίστες με όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στη β΄ φάση της πρωτοβουλίας για μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

UBS: Ισχυρές προοπτικές για Eurobank και Πειραιώς – Οι τιμές-στόχοι και τα περιθώρια ανόδου
Τράπεζες

UBS: Ισχυρές προοπτικές για Eurobank και Πειραιώς

Ισχυρή δυναμική στα καθαρά έσοδα από τόκους, περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της κερδοφορίας βλέπουν οι αναλυτές της UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS για Motor Oil: Ανεβάζει στα 58 ευρώ την τιμή-στόχο
Business

UBS για Motor Oil: Ανεβάζει στα 58 ευρώ την τιμή-στόχο

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα EBITDA της Motor Oil θα διαμορφωθούν στα 808 εκατ. επίπεδο υψηλότερο κατά 7% από τη μέση εκτίμηση της αγοράς

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Επαφές με επενδυτές και αναλυτές στο ATHEX Small Cap Conference
Business

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Επαφές με επενδυτές και αναλυτές στο ATHEX Small Cap Conference

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Ιωάννης Αστ. Καντώνιας, και ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Σέκκας, πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με επενδυτικούς συμβούλους και αναλυτές της κεφαλαιαγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις σε όλο το ταμπλό δέχεται το ΧΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πιέσεις σε όλο το ταμπλό δέχεται το ΧΑ

Υπό πίεση παραμένει και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τράπεζες: Πώς ανεβαίνει ο πήχης για τα κέρδη το 2027
Τράπεζες

Πώς ανεβαίνει ο πήχης για τα τραπεζικά κέρδη το 2027

Υψηλότερους στόχους θέτουν οι τράπεζες για το 2027 παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης

Αγης Μάρκου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επανήλθαν οι τεχνολογικές πιέσεις
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επανήλθαν οι τεχνολογικές πιέσεις στις ευρωαγορές

ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,57% στις 645 μονάδες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies