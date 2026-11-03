Ανδριανός: Πρόκληση η μετατροπή της επιστημονικής έρευνα σε πρακτικές λύσεις για τους παραγωγούς

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Την έναρξη των εργασιών του 22ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, που πραγματοποιείται στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κήρυξε σήμερα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός συνεχάρη την Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, η οποία φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη, την έρευνα και την προστασία της φυτικής παραγωγής, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και τη στήριξη του εισοδήματος των ανθρώπων της υπαίθρου.

Η αποτελεσματική φυτοπροστασία προϋποθέτει μια συνολική προσέγγιση

Ο κ. Ανδριανός αναφέρθηκε στις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η αγροτική παραγωγή, από την κλιματική αλλαγή και την εμφάνιση νέων παθογόνων μέχρι τις αυξημένες απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και την ανάγκη αντιμετώπισης του υψηλού κόστους παραγωγής.

Τόνισε ότι η αποτελεσματική φυτοπροστασία προϋποθέτει μια συνολική προσέγγιση που περιλαμβάνει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη συστηματική παρακολούθηση, την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, «η κοινή μας μεγάλη πρόκληση είναι να μετατρέπουμε τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε πρακτικές λύσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι παραγωγοί μας».

Θεσμικές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός υπογράμμισε τη βαρύτητα που αποδίδει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, στην ενίσχυση της φυτοϋγειονομικής επιτήρησης και στην προώθηση της χρήσης υγιούς, πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις του Υπουργείου: τη θέσπιση ενός σαφέστερου και αναλογικότερου πλαισίου διοικητικών κυρώσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία των παραγωγών που λειτουργούν νόμιμα, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, καθώς και τη θέσπιση του νέου πλαισίου για τη συλλογή και ανακύκλωση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές υπηρετούν τον κοινό στόχο για μια γεωργία παραγωγική και ανταγωνιστική, αλλά ταυτόχρονα ασφαλή, βιώσιμη και ανθεκτική απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε την ανάγκη στενής και διαρκούς συνεργασίας της Πολιτείας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των ειδικών επιστημόνων και των παραγωγών, ώστε η επιστημονική γνώση να φτάνει έγκαιρα και αποτελεσματικά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.