 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "History"
    [1]=>
    string(16) "Defense Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(7) "Science"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(9) "Reference"
}

AK-47: Το θρυλικό τυφέκιο εφόδου που έγινε το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο

Από τις συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου και τις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις, το ΑΚ-47, γνωστό ως Καλάσνικοφ, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του 20ού αιώνα.

World 13.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
AK-47: Το θρυλικό τυφέκιο εφόδου που έγινε το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο
Μιχαήλ Τιμοφέγιεβιτς Καλάσνικοφ
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η 13η Νοεμβρίου 1947 συνδέεται με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του AK-47, του σοβιετικού τυφεκίου εφόδου που έμελλε να αλλάξει την ιστορία του σύγχρονου πεζικού. Η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Avtomat Kalashnikova –«Αυτόματο Καλάσνικοφ»– και από το έτος 1947, όταν το σχέδιο του όπλου έφτασε σε κρίσιμο στάδιο εξέλιξης. Η επίσημη υιοθέτησή του από τον σοβιετικό στρατό, ωστόσο, έγινε το 1949.

Δημιουργός του ήταν ο Μιχαήλ Τιμοφέγιεβιτς Καλάσνικοφ, ένας στρατιώτης και μηχανικός που είχε υπηρετήσει στον Κόκκινο Στρατό ως τεχνικός αρμάτων μάχης. Η εμπειρία του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου τραυματίστηκε το 1941, τον έφερε σε επαφή με τις ανάγκες του σύγχρονου στρατιώτη. Κατά την περίοδο της ανάρρωσής του από τραυματισμό άρχισε να ασχολείται με τον σχεδιασμό φορητών όπλων, έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και εύχρηστου αυτόματου τυφεκίου.

Η ανάπτυξη του AK-47 εντάχθηκε σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης να εξοπλίσει τις δυνάμεις της με ένα νέο όπλο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολέμου. Σύμφωνα με το Smithsonian το 1946 ο Καλάσνικοφ υπέβαλε σχέδια για ένα νέο τυφέκιο που χρησιμοποιούσε το ενδιάμεσης ισχύος φυσίγγιο των 7,62 χιλιοστών, το οποίο είχε αναπτυχθεί στη Σοβιετική Ένωση το 1943. Ακολούθησαν δοκιμές, τροποποιήσεις και ανταγωνισμός με άλλα σχέδια, μέχρι να προκύψει η έκδοση που έγινε γνωστή ως AK-47. Το 1949 ο σοβιετικός στρατός την ενέκρινε για υπηρεσία.

Αφγανός Αστυνομικός με ΑΚ-47

Η απλότητα που έγινε πλεονέκτημα

Η επιτυχία του AK-47 δεν οφειλόταν τόσο στην τεχνολογική πολυπλοκότητά του όσο στην πρακτικότητα του σχεδιασμού του. Κατασκευάστηκε ώστε να είναι σχετικά απλό στη χρήση και στη συντήρηση, ανθεκτικό και αξιόπιστο σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτά τα χαρακτηριστικά το έκαναν ιδιαίτερα ελκυστικό για στρατούς που χρειάζονταν μεγάλες ποσότητες όπλων, αλλά και για δυνάμεις με περιορισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη.

Το AK-47 μπορούσε να λειτουργεί τόσο σε ημιαυτόματη όσο και σε αυτόματη λειτουργία, ενώ ο χαρακτηριστικός γεμιστήρας του είχε χωρητικότητα 30 φυσιγγίων. Η φήμη του για ανθεκτικότητα και ευκολία στη συντήρηση συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή του διάδοση. Δεν ήταν, ωστόσο, ένα όπλο χωρίς μειονεκτήματα: η ακρίβειά του σε μεγάλες αποστάσεις και ο έλεγχος κατά την αυτόματη βολή αποτελούσαν πεδία στα οποία υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης.

Το 1959 παρουσιάστηκε το AKM, μια εκσυγχρονισμένη και οικονομικότερη στην παραγωγή εκδοχή του αρχικού σχεδίου. Σταδιακά, το AKM αντικατέστησε το πρώτο AK-47 σε μεγάλο μέρος των σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ ακολούθησαν πολλές ακόμη παραλλαγές και εκδόσεις.

Από τον Ψυχρό Πόλεμο σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Η διάδοση του Καλάσνικοφ συνδέθηκε στενά με τον Ψυχρό Πόλεμο. Η Σοβιετική Ένωση προμήθευσε όπλα σε συμμάχους της, ενώ η τεχνογνωσία και οι άδειες παραγωγής επέτρεψαν σε άλλες χώρες να κατασκευάσουν δικές τους εκδόσεις. Η Κίνα, για παράδειγμα, ανέπτυξε το Type 56, ενώ αντίστοιχες παραλλαγές κατασκευάστηκαν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και αλλού.

Το όπλο απέκτησε ιδιαίτερη συμβολική σημασία σε πολέμους όπως εκείνος του Βιετνάμ, αλλά και σε αντιαποικιακά κινήματα, επαναστάσεις και ένοπλες εξεγέρσεις. Η παρουσία του σε διαφορετικές πλευρές συγκρούσεων, από κρατικούς στρατούς μέχρι αντάρτικες οργανώσεις, το μετέτρεψε σε παγκόσμιο σύμβολο. Η εικόνα του πέρασε ακόμη και σε εθνικά σύμβολα: η φιγούρα του AK-47 εμφανίζεται στη σημαία της Μοζαμβίκης.

Σημαία της Μοζαμβίκης

Πόσα AK-47 έχουν κατασκευαστεί

Ο ακριβής αριθμός δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα. Αυτό συμβαίνει επειδή η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σε πολλές χώρες, συχνά χωρίς πλήρη ή ενιαία στοιχεία καταγραφής, ενώ δεν είναι πάντοτε σαφές αν οι εκτιμήσεις αφορούν αποκλειστικά το αρχικό AK-47 ή ολόκληρη την οικογένεια των όπλων Καλάσνικοφ.

Το Small Arms Survey αναφέρει ότι έχουν παραχθεί τουλάχιστον 70 εκατομμύρια τυφέκια τύπου AK, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη και στα 100 εκατομμύρια. Σε παλαιότερη μελέτη του, ο ίδιος οργανισμός σημείωνε ότι οι εκτιμήσεις για την παραγωγή του AK-47 και των πολύ κοντινών παραγώγων του κυμαίνονταν από 35 έως 100 εκατομμύρια, υπογραμμίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ασφαλή επιβεβαίωση του ανώτατου αριθμού.

Συνεπώς, ο συχνά αναφερόμενος αριθμός των περίπου 100 εκατομμυρίων αφορά ευρύτερα τα όπλα της οικογένειας AK και όχι αποκλειστικά το αρχικό μοντέλο του 1947. Με σχεδόν 200 γνωστές παραλλαγές, παράγωγα και αντίγραφα, το Καλάσνικοφ παραμένει ένα από τα πιο διαδεδομένα στρατιωτικά τυφέκια στην ιστορία.

Περισσότερο από επτά δεκαετίες μετά την εμφάνισή του, το AK-47 εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στον σχεδιασμό φορητών όπλων. Η ιστορία του είναι ταυτόχρονα ιστορία τεχνολογικής εξέλιξης, βιομηχανικής παραγωγής και γεωπολιτικής επιρροής, αλλά και μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ένα όπλο μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του αρχικού του ρόλου και να μετατραπεί σε παγκόσμιο σύμβολο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»
World

Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»
Nvidia: Οι τελευταίες ώρες πριν την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ
World

Η αρχή του τέλους και η θορυβώδης πτώση του Mr. Nvidia
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση
AK-47: Το θρυλικό τυφέκιο εφόδου που έγινε το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο
World

Το θρυλικό τουφέκι που έγινε τo απόλυτο best seller
Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia – Anthropic: Οι χρυσοί δεσμοί που δοκιμάζονται μετά τον Χουάνγκ
Ουίσκι: Το Glenmorangie The Thirty αναδείχθηκε κορυφαίο στον κόσμο για το 2026
World

Το Glenmorangie The Thirty αναδείχθηκε κορυφαίο ουίσκι για το 2026

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εργατικά ατυχήματα: Πλήρης σύγχυση για τον αριθμό τους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πλήρης σύγχυση για τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων

Τέσσερις φορείς με διαφορετικές καταγραφές αναδεικνύει το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Κώστας Παπαδής
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση

Μια μελέτη του 1960 υποστήριζε ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε τις μελλοντικές γενιές στο να «συμπιεστούν μέχρι θανάτου». Αν διαβάζετε αυτό το κείμενο τον Δεκέμβριο, τα καταφέραμε!

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
McDonald’s: Η ανακαίνιση στο Σύνταγμα, η αναδιοργάνωση του δικτύου και η νέα εποχή «McDonald’s Next»
Business

McDonald’s: Πότε «κόβει κορδέλα» στο Σύνταγμα - Η νέα στρατηγική

Το ποντάρισμα εκατομμυρίων στο Σύνταγμα και ο ρόλος του τουρισμού - Ο πρόεδρος και CEO της McDonald's Chris Kempczinski μιλάει για τη νέα στρατηγική της εταιρείας

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Καταναλωτική πίστη: Παράταση έως τον Ιούνιο του 2027 για τις εμπορικές αλυσίδες
Economy

Δόσεις... χωρίς τράπεζες: Παράταση για τις εμπορικές αλυσίδες

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος έως τις 20 Νοεμβρίου 2026 θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τη χρηματοδότηση αγορών, μέχρι να ολοκληρωθεί η αδειοδότησή τους, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2027

Δημήτρης Χαροντάκης
Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. ευρώ για τα καύσιμα, αλλά ο λογαριασμός ξεπερνά τα 300 εκατ.
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. για καύσιμα με κόστος 300 εκατ.

Η ελληνική ακτοπλοΐα καταναλώνει περίπου 700.000 τόνους καυσίμων ετησίως

Λάμπρος Καραγεώργος
HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»
World

Τραμπ προς Χουάνγκ: «Σώσε τη θέση σου»

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Τζένσεν Χουάνγκ και τον προέτρεψε να σώσει τη θέση του στην Nvidia, από τον φόβο για τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παρασκευή και 13 Νοεμβρίου 2026: Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μαθηματική εξίσωση το 1960
World

Η «συντέλεια του κόσμου» που προέβλεψε μια μαθηματική εξίσωση

Μια μελέτη του 1960 υποστήριζε ότι ο υπερπληθυσμός θα οδηγούσε τις μελλοντικές γενιές στο να «συμπιεστούν μέχρι θανάτου». Αν διαβάζετε αυτό το κείμενο τον Δεκέμβριο, τα καταφέραμε!

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
AK-47: Το θρυλικό τυφέκιο εφόδου που έγινε το πιο διαδεδομένο όπλο στον κόσμο
World

Το θρυλικό τουφέκι που έγινε τo απόλυτο best seller

Από τις συγκρούσεις του Ψυχρού Πολέμου και τις σύγχρονες ένοπλες συρράξεις, το ΑΚ-47, γνωστό ως Καλάσνικοφ, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του 20ού αιώνα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia – Anthropic: Το στοίχημα των 10 δισ. δολαρίων μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia – Anthropic: Οι χρυσοί δεσμοί που δοκιμάζονται μετά τον Χουάνγκ

Η αλλαγή ηγεσίας στη Nvidia προσθέτει αβεβαιότητα στην επικείμενη εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο - Οι χρηματοδοτικές και εμπορικές διασυνδέσεις

Γιώργος Πολύζος
Ουίσκι: Το Glenmorangie The Thirty αναδείχθηκε κορυφαίο στον κόσμο για το 2026
World

Το Glenmorangie The Thirty αναδείχθηκε κορυφαίο ουίσκι για το 2026

Η 31η διοργάνωση του International Spirits Challenge απένειμε τον κορυφαίο τίτλο σε ένα σκωτσέζικο ουίσκι single malt 30 ετών, το οποίο ωριμάζει σε βαρέλια μπέρμπον και στη συνέχεια σε βαρέλια κόκκινου κρασιού

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγγλία: Ιστορικά κτίρια αφήνονται να καταρρεύσουν
World

Ιστορικά κτίρια στην Αγγλία σε πλήρη εγκατάλειψη

Σε όλη την Αγγλία κοινωνικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν την αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων ακινήτων. Οι τοπικές αρχές, ωστόσο, συχνά διστάζουν λόγω έλλειψης πόρων και φόβου νομικών προσφυγών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιπτάμενα αυτοκίνητα: Ενδέχεται να πετάξουν στην Κίνα το επόμενο καλοκαίρι
World

Ιπτάμενα αυτοκίνητα στην Κίνα από το καλοκαίρι

Η XPeng αναφέρει ότι τα ιπτάμενα αυτοκίνητα χαμηλού υψόμετρου, αξίας 300.000 δολαρίων, θα είναι σύντομα έτοιμο για χρήση από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς και για ψυχαγωγικούς σκοπούς σε αγροτικές περιοχές.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Seanergy Maritime Holdings Corp.: Ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας για το εννεάμηνο του 2026
Ναυτιλία

Seanergy Maritime Holdings Corp.: Ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας για το εννεάμηνο του 2026

Η καθαρή κερδοφορία της Seanergy Maritime, ύψους 61,9 εκατ. δολαρίων (+604%), έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 9μήνου στην ιστορία της εταιρείας

Microsoft: Χάος σε επιχειρήσεις και κρατικές υπηρεσίες – Παράταση 48 ωρών για να μη χαθούν τα emails
Τεχνολογία

Στο σκοτάδι... από το μπλακ άουτ της Μicrosoft

Μάχη με τον χρόνο δίνει η Microsoft για την αποκατάσταση του Outlook και Copilot - Πρόβλημα και στο Microsoft 365

Γιεν: Σημειώνει άνοδο αφού ξεπέρασε το κρίσιμο επίπεδο των 160 ανά δολάριο
Συνάλλαγμα

Αλμα για το γιεν μετά τη βουτιά στα 160 ανά δολάριο

Το γιεν έφτασε το ψυχολογικό όριο των 160 ανά δολάριο, πριν ανακάμψει

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ηπια ανοδικά με Helleniq Energy και Motor Oil
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με Helleniq Energy και Motor Oil ήπια ανοδικά το ΧΑ

Στο επίκεντρο βρίσκονται η νέα μερισματική πολιτική της Helleniq Energy και οι προοπτικές εξαγορών στα Βαλκάνια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;
Tεχνητή νοημοσύνη

Ποιος θα βγει κερδισμένος από τις αναταράξεις στη Νvidia;

Η κρίση ηγεσίας της Nvidia δημιουργεί ευκαιρίες για τους ανταγωνιστές της — αλλά και για έναν σημαντικό συνεργάτη της

Goldman Sachs: Αναθεωρεί ανοδικά τον 12μηνο στόχο για τις ευρωπαϊκές μετοχές
Markets

Goldman Sachs: Αναθεωρεί ανοδικά τον 12μηνο στόχο για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Η Goldman Sachs αναμένει ότι η αύξηση των κερδών στην Ευρώπη θα επιβραδυνθεί στο 7% το 2027 από 18% το ⁠2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, ανησυχία για τη Fed
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά οι ευρωαγορές, ανησυχία για τη Fed

Οι επενδυτές αναμένουν τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ της ευρωζώνης

Αγρότες: Σε τροχιά νέων κινητοποιήσεων – «Ραντεβού» στη Λάρισα στις 6 Δεκεμβρίου
AGRO

Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες – «Ραντεβού» στη Λάρισα

Κόστος παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, χαμηλές τιμές φέρνουν τους αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις

ΕΞΑ: Ισχυρές επιδόσεις για τα ξενοδοχεία της Αθήνας τον Σεπτέμβριο – Σταθερή πορεία στο εννεάμηνο
Τουρισμός

Στην κορυφή 11 ευρωπαϊκών πόλεων οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Πληρότητες άνω του 92% για τα αθηναϊκά ξενοδοχεία τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την ΕΞΑ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πτωτικά οι δείκτες, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν
Ασία

Πτωτικά οι ασιατικές αγορές, βουτιά 14% για την Asics, ανησυχία για το γεν

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,85%, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng κατέγραψε απώλειες 1,4%

HELLENiQ Energy: Η εκτόξευση των περιθωρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα και η νέα μερισματική πολιτική
Business

HELLENiQ Energy: Κέρδη ρεκόρ, ισχυρά περιθώρια ανόδου

Τι λέει η NBG Securities για την πορεία της HELLENiQ Energy στο τέταρτο τρίμηνο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Jefferies: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ για CrediaBank
Τράπεζες

Jefferies για Credia Bank: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ

Σύμφωνα με τη Jefferies, η CrediaBank διατηρεί ισχυρή δυναμική στα βασικά της έσοδα, με την αύξηση των χορηγήσεων να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευλογιά προβάτων: Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων στην Κρήτη
AGRO

Νέα παράταση των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά στην Κρήτη

Παρότι η Κρήτη παραμένει «ελεύθερη» από την ευλογιά προβάτων είναι επιβεβλημένη η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας

Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ποντοπόρος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή - Χτυπήθηκαν δεξαμενόπλοια

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες
Τα νέα της αγοράς

Πόνος στα πόδια όταν περπατάτε – Πότε μπορεί να «δείχνει» πρόβλημα στις αρτηρίες

Πού εμφανίζεται ο πόνος, πότε πρέπει να ανησυχήσετε και πώς γίνεται η διάγνωση - Η θεραπεία και η πρόληψη

Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών
Executive

Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό - Τι δείχνει η αγορά εργασίας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies