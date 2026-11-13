Τουρκία: «Έπεσαν» οι υπογραφές για συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με το Κατάρ

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Το Κατάρ και η Τουρκία υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, σύμφωνα με το γραφείο του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Κατάρ για να αποτρέψουμε την επανεμφάνιση του πολέμου στην περιοχή του Κόλπου».

Το γραφείο του Ερντογάν ανέφερε ότι η συμφωνία «θα προσδώσει μια νέα διάσταση στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και του Κατάρ».

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό του ΑΚP του Ερντογάν στο Χ, ο ίδιος φαίνεται να καλωσορίζει τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, σε τελετή στην Τουρκία.

Η ανάρτηση του AKP στο Χ:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’yi resmi törenle karşıladıktan sonra görüşme gerçekleştirdi. https://t.co/AqtEtV2vNh — AK Parti (@Akparti) November 13, 2026

Πριν από τη συμφωνία με το Κατάρ είχε προηγηθεί αυτή της Μέκκας

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία υπέγραψε τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν στις 7 Αυγούστου του 2026.

Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε υπογραφεί στην ιερή για τους μουσουλμάνους πόλη της Μέκκας στη Σαουδική Αραβία, από όπου πήρε και το όνομά της.

Από τη μεριά της Τουρκίας την υπέγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τη Σαουδική Αραβία ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και από τη μεριά του Πακιστάν ο Σεχμπάζ Σαρίφ.

Η συμφωνία προβλέπει ότι εάν μια από τις τρεις χώρες δεχτεί επίθεση, τότε αυτή θα θεωρηθεί πλήγμα εναντίον και των τριών χωρών.

Η συμφωνία δεν επιτρέπει την αποχώρηση κάποιου μέλους κατά τα πρώτα 10 χρόνια από την υπογραφή της.