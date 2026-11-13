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Τραμπ: Δηλώνει ότι θέλει να «τελειώσει» με την Κούβα πριν ολοκληρώσει τη θητεία του

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τα πάει πολύ άσχημα. Είναι στην ουσία αποτυχημένο μέρος, έθνος», είπε ο Τραμπ

Κόσμος 13.11.2026, 07:46
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Τραμπ: Δηλώνει ότι θέλει να «τελειώσει» με την Κούβα πριν ολοκληρώσει τη θητεία του
Newsroom

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Την πρόθεσή του να έχει «τελειώσει με την Κούβα» προτού ολοκληρώσει τη θητεία του τον Ιανουάριο του 2029, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλω να έχω τελειώσει με την Κούβα πριν φύγω», δήλωσε ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος σε ραδιοφωνικό παραγωγό ερωτηθείς αν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να «απελευθερώσει» την Κούβα διατάσσοντας στρατιωτική επιχείρηση.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Τα πάει πολύ άσχημα. Είναι στην ουσία αποτυχημένο μέρος, έθνος, όπως θες να το πεις», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Το έχει αναλάβει ο Ρούμπιο

Το ζήτημα έχει αναλάβει «πολύ καλός, ταλαντούχος τύπος, τον λένε Μάρκο», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στον υπουργό Εξωτερικών και σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Μάρκο Ρούμπιο, που έχει καταγωγή από τη νήσο κι είναι ορκισμένος εχθρός της κυβέρνησης στην Αβάνα.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει πολλαπλασιάσει φέτος τις απειλητικές δηλώσεις για τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, που χαρακτηρίζει «απειλή» για την αμερικανική «εθνική ασφάλεια» κι έχει διαμηνύσει πως εννοεί να «πάρει», χωρίς να διευκρινίσει πώς.

Η Κούβα, υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962, βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχή αύξηση της πίεσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Οι ΗΠΑ έκαναν σκληρότερες τις κυρώσεις τους από τον Ιανουάριο, επιβάλλοντας de facto πετρελαϊκό αποκλεισμό στη νήσο των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων, προκαλώντας επανειλημμένες γενικές διακοπές της ηλεκτροδότησης και βυθίζοντας τη σε ακόμη πιο σοβαρή οικονομική και ενεργειακή κρίση. Ακόμη, η Ουάσιγκτον ανακοινώνει τακτικά και κατά κύματα κυρώσεις σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων και ηγετών της Κούβας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εντάλματος σύλληψης σε βάρος του 95χρονου πρώην προέδρου της Ραούλ Κάστρο.

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