Κούβα: Για πολιτική γενοκτονία κατήγγγειλε τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος της χώρας

Ως «πολιτική γενοκτονία», χαρακτηρισε ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ την πολιτική των ΗΠΑ εναντίον της χώρας του καταδικάζοντας έντονα το εμπάργκο πετρελαίου της Ουάσινγκτον και τις αυστηρότερες κυρώσεις.

Σε ομιλία του την Κυριακή, ο Κουβανός πρόεδρος επέκρινε μια πρόσφατη έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η οποία κατηγόρησε την Κούβα ότι διείσδυσε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ότι στηρίζει ένα «άνευ προηγουμένου κύμα αριστερής τρομοκρατίας σε αμερικανικό έδαφος».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της σε αριστερές ομάδες εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το Reuters.

«Κατηγορώντας την Κούβα, δεν αναζητούν μόνο έναν αποδιοπομπαίο τράγο, έναν εξωτερικό παράγοντα. Ψάχνουν κάποιον να κατηγορήσουν για τις διαμαρτυρίες των τομέων που πλήττονται περισσότερο από μια οικονομία που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους», δήλωσε ο Ντίαζ-Κανέλ.

«Ψάχνουν για μια νέα δικαιολογία για να συνεχίσουν την πολιτική τους γενοκτονία εναντίον της Κούβας».

‼️Presidente @DiazCanelB en acto por el 26 de Julio: “Reafirmamos que #Cuba es y será un país soberano. Que nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a decidir por nosotros. Que las decisiones económicas, políticas y sociales son y serán nuestras.”#MiMoncadaEsLaPatria pic.twitter.com/bsBaa2de8w — Ejército Occidental 🇨🇺 (@EjtoOccidental) July 26, 2026

Εμπάργκο και κυρώσεις

Η ομιλία υπογράμμισε τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Αβάνας και Ουάσινγκτον, καθώς το εμπάργκο πετρελαίου της κυβέρνησης Τραμπ και οι εκτεταμένες κυρώσεις έχουν επιδεινώσει τη χειρότερη οικονομική κρίση της Κούβας εδώ και δεκαετίες, προκαλώντας συνεχόμενες διακοπές ρεύματος και ελλείψεις καυσίμων σε όλο το νησί.

Η ομιλία του Ντίαζ-Κανέλ ήταν μέρος των κυβερνητικών εορτασμών για την 73η επέτειο της πρώτης επίθεσης των ανταρτών του Φιντέλ Κάστρο εναντίον του στρατού του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ ηγέτη Φουλχένσιο Μπατίστα το 1953, η οποία ξεκίνησε μια εξέγερση που ανέτρεψε τον Μπατίστα περισσότερα από πέντε χρόνια αργότερα.

Η πιο σημαντική εορτή στο επαναστατικό ημερολόγιο της Κούβας, η εκδήλωση της Κυριακής, περιελάμβανε επίσης καλλιτεχνικές παραστάσεις ενώπιον χιλιάδων υποστηρικτών της κυβέρνησης.

Η έξοδος των ξένων επιχειρήσεων απο την Κούβα

Η άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση του νησιού έχει οδηγήσει διάφορες διεθνείς εταιρείες, ιδίως στον τουριστικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, να τερματίσουν τις δραστηριότητές τους στην Κούβα. Εκτός από τις συνεχόμενες διακοπές ρεύματος, η εξάντληση των αποθεμάτων καυσίμων έχει προκαλέσει πολλαπλές καταρρεύσεις του δικτύου σε εθνικό επίπεδο. Οι δημόσιες συγκοινωνίες της χώρας έχουν επίσης υποστεί βλάβη και η σχολική χρονιά διακόπηκε απότομα λόγω έλλειψης καυσίμων.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την κουβανική κυβέρνηση για οικονομική κακοδιαχείριση και έλλειψη επενδύσεων στις παλαιωμένες υποδομές της.

Στην ομιλία του, ο Ντίαζ-Κανέλ ζήτησε τον τερματισμό των κυρώσεων και του πετρελαϊκού αποκλεισμού και ευχαρίστησε τις διεθνείς ομάδες που έχουν στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και προμήθειες στο νησί.

«Ας ζήσει η Κούβα ειρηνικά, και ας ζήσουν ειρηνικά και οι πιο ευγενείς του αμερικανικού λαού, που ιστορικά έχουν αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων λαών, χωρίς να περιμένουν αναγνώριση και συχνά αντιμετωπίζοντας διώξεις, φυλακίσεις και κινδύνους για τη ζωή τους», είπε.

«Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο».