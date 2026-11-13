Jefferies: Σύσταση Buy και τιμή-στόχος 1,30 ευρώ για CrediaBank

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διαπιστώνει η Jefferies στην CrediaBank, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» και την τιμή-στόχο των 1,30 ευρώ, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 38% από τα 0,94 ευρώ. Οι αναλυτές ξεχωρίζουν την εντυπωσιακή πιστωτική επέκταση, τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στοιχεία που οδήγησαν σε άνοδο 76% των επαναλαμβανόμενων κερδών προ προβλέψεων στο τρίτο τρίμηνο του 2026, σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τη Jefferies, η CrediaBank διατηρεί ισχυρή δυναμική στα βασικά της έσοδα, με την αύξηση των χορηγήσεων να αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης. Μάλιστα, η τράπεζα έχει ήδη υπερβεί από το τρίτο τρίμηνο τον στόχο πιστωτικής επέκτασης που είχε θέσει για το σύνολο του 2026, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές αναμένεται να δώσουν πρόσθετη ώθηση στα έσοδα από προμήθειες από το τέταρτο τρίμηνο.

Άλμα 43% στα επιτοκιακά έσοδα

Η Jefferies επισημαίνει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αυξήθηκαν κατά 17% σε τριμηνιαία βάση, καταγράφοντας τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδος έφθασε το 43%.

Βασικός παράγοντας ήταν η ισχυρή αύξηση των υπολοίπων τόσο στα δάνεια όσο και στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων, με τα υψηλότερα επιτόκια να λειτουργούν επίσης υποστηρικτικά.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) ενισχύθηκε κατά 8 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά το γεγονός ότι τόσο οι αποδόσεις των δανείων όσο και το κόστος καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 18 μονάδες βάσης.

Η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ εκτιμά ότι το NIM θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στο 2,4% στο τέλος του 2026, χάρη στη βελτίωση της σύνθεσης του ενεργητικού και την περαιτέρω ανατιμολόγηση των καταθέσεων.

Παράλληλα, αναμένει πρόσθετη βελτίωση του επιτοκιακού περιθωρίου και το 2027. Σύμφωνα με τη Jefferies, κάθε μεταβολή του Euribor κατά 25 μονάδες βάσης έχει επίπτωση περίπου 4,5 εκατ. ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας.

Ξεπέρασε ήδη τον ετήσιο στόχο πιστωτικής επέκτασης

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι αναλυτές στην πορεία των χορηγήσεων, καθώς η CrediaBank κατέγραψε πιστωτική επέκταση 702 εκατ. ευρώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο.

Τα μικτά δάνεια αυξήθηκαν κατά 13% σε τριμηνιαία βάση και κατά 45% σε ετήσια, ενώ στο σύνολο του εννεαμήνου η πιστωτική επέκταση έφθασε το 1,5 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο των 1,3 δισ. ευρώ.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις και η ναυτιλία αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο. Μάλιστα, η Jefferies σημειώνει ότι η CrediaBank επεκτάθηκε σε νέες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων στον ναυτιλιακό κλάδο, οι οποίες συνέβαλαν στην αύξηση των χορηγήσεων.

Νέα ώθηση στις προμήθειες από τις εξαγορές

Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση, με τις προμήθειες από εκταμιεύσεις δανείων να παραμένουν η βασική πηγή ανάπτυξης.

Ισχυρή ήταν επίσης η αύξηση των εσόδων από τις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τη Jefferies, από το τέταρτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να αρχίσει να αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα και η συνεισφορά των πρόσφατων εξαγορών της Evropi Holdings και της Pantelakis Securities, δημιουργώντας πρόσθετες πηγές εσόδων.

Βελτίωση της αποδοτικότητας παρά το κόστος των εξαγορών

Η αύξηση των εσόδων συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8% στο εννεάμηνο, σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και επιβαρύνσεις ύψους 4,6 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την εξαγορά στη Μάλτα.

Αντίθετα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2%.

Παρά τις πρόσθετες επιβαρύνσεις από τις εξαγορές, ο επαναλαμβανόμενος δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε στο 57% στο εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας βελτίωση περίπου 860 μονάδων βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη Jefferies, αποτυπώνει την ενίσχυση της λειτουργικής μόχλευσης της CrediaBank, καθώς η αύξηση των βασικών εσόδων μεταφράζεται σε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της υποκείμενης κερδοφορίας.

Σταθερή ποιότητα ενεργητικού, υψηλότερες προβλέψεις

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε σταθερή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) να διαμορφώνεται στο 2,4% και την κάλυψη με προβλέψεις στο 55%.

Ωστόσο, οι προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Jefferies.

Το υποκείμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε στις 57 μονάδες βάσης στο τρίτο τρίμηνο ή στις 70 μονάδες βάσης εφόσον συμπεριληφθεί το κόστος της συνθετικής τιτλοποίησης.

Οι αναλυτές διευκρινίζουν, πάντως, ότι περίπου 3 εκατ. ευρώ από τις προβλέψεις συνδέονται με δύο παλαιά ανοίγματα, τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν από το 2022. Εάν εξαιρεθούν αυτά, το υποκείμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου θα περιοριζόταν στις 36 μονάδες βάσης.

Στο 15,5% ο pro forma CET1

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δημοσιευμένος δείκτης CET1 υποχώρησε κατά 110 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, στο 14,4%, κυρίως λόγω της ισχυρότερης από τις προβλέψεις πιστωτικής επέκτασης.

Ωστόσο, σε pro forma βάση, συμπεριλαμβανομένης της Evropi Holdings, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο 15,5%, σημαντικά υψηλότερα από την ελάχιστη απαιτούμενη στάθμη του 8,99%.

Η διοίκηση αναμένει ότι ο δείκτης θα παραμείνει κοντά στο 15,5% μεσοπρόθεσμα, ακόμη και μετά την αναμενόμενη επίπτωση περίπου 50 μονάδων βάσης από τη συναλλαγή στη Μάλτα.

Πώς αλλάζει τα μεγέθη της CrediaBank η HSBC Malta

Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Jefferies στις επιδόσεις της HSBC Malta, οι οποίες αναδεικνύουν τη δυνητική συνεισφορά της στην κερδοφορία του διευρυμένου τραπεζικού σχήματος.

Στο εννεάμηνο του 2026, η HSBC Malta κατέγραψε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων 80 εκατ. ευρώ, έναντι 64 εκατ. ευρώ της CrediaBank.

Τα καθαρά δάνεια της HSBC Malta ανήλθαν σε 2,7 δισ. ευρώ και οι καταθέσεις σε 6,4 δισ. ευρώ.

Σε pro forma βάση, εάν συμπεριληφθούν τα μεγέθη της Μάλτας, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της CrediaBank θα διαμορφώνονταν στα 144 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2026, με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να φθάνει στο 10,4%.