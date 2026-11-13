 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Κικίλιας: Διαγωνισμός 492,8 εκατ. για δύο περιπολικά πλοία άνω των 80 μέτρων

«Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για δύο υπερσύγχρονα περιπολικά πλοία άνω των 80 μέτρων» τόνισε ο κ. Κικίλιας

Ναυτιλία 13.11.2026, 17:13
Σχολιάστε
Κικίλιας: Διαγωνισμός 492,8 εκατ. για δύο περιπολικά πλοία άνω των 80 μέτρων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια δύο Περιπολικών Πλοίων Ανοικτής Θαλάσσης, μήκους άνω των 80 μ. με ελικοδρόμιο και δικαίωμα προαίρεσης για τη ναυπήγηση δύο επιπλέον σκαφών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥΝΑΝΠ. Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα σκάφη, τα οποία εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό, με στόχο την ενίσχυση και τη συνολική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 492,8 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε τη δημοσίευση του διαγωνισμού σημαντικό βήμα στη συνολική προσπάθεια που γίνεται για τον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, τονίζοντας: «Τα δύο μεγάλα περιπολικά πλοία ανοιχτής θαλάσσης θα διαθέτουν όλα τα τεχνολογικά μέσα και θα έχουν τεράστιες δυνατότητες. Είναι κάτι πολύ φιλόδοξο, αλλά θα το υλοποιήσουμε, όπως το κάναμε και πριν δύο χρόνια στην Πολιτική Προστασία με την προμήθεια ελικόπτερων, αεροσκαφών, οχημάτων κλπ, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και με απόλυτη διαφάνεια».

Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σκοπιμότητα συμμετοχής και της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας στον διεθνή διαγωνισμό, με την αξιοποίηση του δυναμικού των ελληνικών ναυπηγείων.

«Είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός στον οποίο θα μπορεί να συμμετέχει και η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, η οποία αποτελεί έναν πολύ σημαντικό κλάδο που εφάπτεται με τα επαγγέλματα της θάλασσας. Είναι κάτι το οποίο μας έχει πονέσει πολύ, για πολλές δεκαετίες, και η κυβέρνησή μας κατάφερε να βάλει τον κλάδο αυτό σε μια τέτοια τροχιά, έτσι ώστε να βλέπουμε σιγά σιγά σημαντικές επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για ένα οικοσύστημα γύρω γύρω από τη ναυτιλία που έχει να κάνει και με τον τουρισμό, την κρουαζιέρα, το high end yachting, καθώς και με τον τομέα της ενέργειας. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα πρέπει συνέχεια να προωθούμε, να στηρίζουμε και να ενισχύουμε, ώστε να οδηγηθούμε σε μετρήσιμα αποτελέσματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Βεβαίως, πρόκειται για ανοιχτό διαγωνισμό όπου αναμένουμε να συμμετέχουν και μεγάλοι διεθνείς παίχτες».

Τα δύο νέα πλοία θα διαθέτουν μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία και δυνατότητα πολυήμερης δράσης, ακόμη και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ θα είναι εξοπλισμένα με ελικοδρόμιο κατάλληλο για ελικόπτερα έως 11 τόνων, σύγχρονα συστήματα επιτήρησης και εντοπισμού, θερμικές κάμερες, δυνατότητα υποστήριξης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), καθώς και ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη για την άμεση ανάπτυξη επιχειρησιακών ομάδων. Θα μπορούν να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων, έρευνας και διάσωσης, αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης μεταναστών και του λαθρεμπορίου, καθώς και αστυνόμευσης της θαλάσσιας δραστηριότητας. Η ένταξή τους στον στόλο του Λιμενικού Σώματος θα ενισχύσει την επιχειρησιακή του παρουσία στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες της νησιωτικής χώρας.

Χρηματοδότηση

Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του έργου, ο Υπουργός ευχαρίστησε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, καθώς και τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, επισημαίνοντας: «Ένας διαγωνισμός που έχει χρηματοδότηση από το ΤΑΜΕΥ και το Υπουργείο Μετανάστευσης. Οπότε, καταρχάς, ευχαριστώ τον Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, αλλά και όλα τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχουν οι πόροι ώστε να στηρίζεται το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, προκειμένου οι αξιωματικοί να κάνουν τη δουλειά τους».

Σχετικά με τη διαδικασία υλοποίησης των μεγάλων δημόσιων προμηθειών, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε την τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων και της διαφάνειας, αλλά και αξιοποίησης των παρατηρήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και της αγοράς, δηλώνοντας: «Η ιστορία των διαγωνισμών του ελληνικού δημοσίου- με εξαίρεση το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου οι διαδικασίες είναι διαφορετικές προς χάριν της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας- έχει δείξει ότι όλα τα άλλα υπουργεία υποχρεούνται να “τρέξουν” τις διαγωνιστικές διαδικασίες με συγκεκριμένο τρόπο που μπορεί να διαρκέσει για χρόνια, ακόμα και πάνω 10 έτη. Αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα, μαζί με την πρόνοια του νομοθέτη που ήταν να υπάρχουν φίλτρα διαφάνειας και ελέγχου, έτσι ώστε να τιμώνται τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτές τις διαδικασίες δεν τις παρακάμψαμε ούτε στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αλλά ούτε και εδώ. Το αντίθετο. Τις έχουμε τηρήσει, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους (στις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη, αλλά και στη αγορά) να παρεμβαίνουν και να κάνουν επισημάνσεις στη δημόσια διαβούλευση, και ενσωματώνουμε τις παρατηρήσεις αυτές όσο περισσότερο μπορούμε σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες».

Νέοι διαγωνισμοί

Αναφερόμενος στον σχεδιασμό για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, ο Υπουργός έκανε ειδική μνεία στον διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για το νέο Κέντρο Επιχειρήσεων, τονίζοντας: «Τώρα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας, αν υπήρχε ένας διαγωνισμός που θεωρώ ότι είναι κρίσιμος, είναι ο διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και είναι για το ΚΕΠΙΧ, το νέο Θάλαμο Επιχειρήσεων, που τώρα προσπαθούμε να οργανώσουμε και να παραλάβουμε, μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία, ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, έτσι ώστε να έχουμε άμεσα εικόνα του τι συμβαίνει σε κάθε σημείο των θαλασσών μας, στα λιμάνια μας και στα θαλάσσια σύνορά μας».

Τέλος, ο κ. Κικίλιας προανήγγειλε την άμεση προώθηση νέων διαγωνισμών για την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου του Λιμενικού Σώματος, επισημαίνοντας: «Στο Υπουργείο, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση και θα προχωρήσουμε άμεσα και σε άλλες διαγωνιστικές διαδικασίες για καταδιωκτικά σκάφη 18μ, 30 μ. και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει η υπηρεσία. Ένα είναι σίγουρο. Ότι θα αφήσουμε μια πολύ σημαντική κληρονομιά στους αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος με πληθώρα σκαφών, και συστήματα τελευταίας τεχνολογίας».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3978/2011, με Διενεργούσα Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (BMVI) της περιόδου 2021–2027, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης των δύο πλοίων είναι 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε: «Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έχει αναλάβει την προετοιμασία και τη δημοπράτηση ενός εκτεταμένου προγράμματος αναβάθμισης του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Μέσα από ανοιχτές, διαφανείς και ανταγωνιστικές διαδικασίες, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του ΕθΑΤ αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήθηκαν από την επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, με στόχο την αποτελεσματική ωρίμανση και δημοπράτηση των νέων έργων.

Το 2027 φιλοδοξούμε να αποτελέσει έτος-ορόσημο για την αναβάθμιση του Λιμενικού Σώματος, καθώς θα ξεκινήσουν οι παραλαβές του νέου εξοπλισμού, οι οποίες θα συνεχιστούν και το 2028. Κεντρική προτεραιότητα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του Σώματος».

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, Χρήστος Κοντορουχάς, δήλωσε: «Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, αγαπητοί παριστάμενοι, αγαπητοί συνάδελφοι,

είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά για κάθε Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος να χαιρετίζει ένα τόσο μεγάλο, ένα εμβληματικό έργο που αφορά στην προμήθεια δύο 80μετρων πλοίων ανοικτής θαλάσσης με δικαίωμα προαίρεσης, όπως ακούστηκε ήδη, για άλλα δύο.

Στο δικό μου μυαλό – και το είχα πει και στην ομιλία κατά την τελετή παραλαβής της Αρχηγίας – το έργο σηματοδοτεί τη νέα ημέρα του Λιμενικού Σώματος. Είναι αυτές οι προμήθειες που θα οδηγήσουν το Λιμενικό Σώμα και τα στελέχη μας στη νέα εποχή. Πέραν από τα παραδοσιακά καθήκοντά μας, που τα ξέρετε όλοι και δεν υπάρχει λόγος να επαναλάβουμε, το Λιμενικό Σώμα της νέας εποχής θα κληθεί να επιχειρεί σε περιοχές ανοιχτής θαλάσσης, να προστατεύει κρίσιμες υποδομές. Να επιχειρεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πολύ μακρύτερα από εκεί που γνωρίζαμε ως σήμερα, δηλ. κοντά στα θαλάσσια σύνορά μας και πλησίον ακτών. Και έρχονται και πολλά άλλα, όπως είναι τα θαλάσσια πάρκα, όπου και υπάρχει ανάγκη αποτελεσματικής αστυνόμευσης. Αυτό αναλογεί στο Σώμα και αυτό θα πράξουμε.

Η προετοιμασία ενός έργου τέτοιας κλίμακας, και ως προς το μέγεθος των σκαφών και κυρίως, ως προς το οικονομικό αντικείμενο – είναι η πρώτη φορά που το Λιμενικό Σώμα προκηρύσσει τέτοιο έργο – είναι αυτονόητο ότι απαιτεί συντονισμένη δράση, μεγάλη προσπάθεια από τα στελέχη μας για να φτάσουμε στις τεχνικές προδιαγραφές, τις οποίες έχουμε προετοιμάσει και καλό συντονισμό και συνεργασία με τις αρχές και κυρίως με την ΕΕΣΥΠ, τη Μονάδα Στρατηγικών Επενδύσεων και τη Διαχειριστική Αρχή, τις οποίες ευχαριστώ και από το βήμα αυτό.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και προσήλωση στην αποστολή μας. Τα επόμενα βήματα, στα οποία ήδη έχουν γίνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, αφορούν τη στελέχωση των πλοίων αυτών. Αυτό συνδέεται προφανώς και με τη γενικότερη ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος. Και γνωρίζετε όλοι ότι το Υπουργείο και το Αρχηγείο κινούνται και σε αυτή την κατεύθυνση. Και βέβαια, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των σκαφών αυτών. Είναι τα επόμενα βήματα συμπληρωματικά, αναγκαία, αυτονόητα και θα προχωρήσουμε με ταχείς ρυθμούς και προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Μανώλης Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγγος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, των Ελληνικών Ναυπηγείων και της ναυτιλιακής κοινότητας, οι Υπαρχηγοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχοι Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος και Δρακούλης Κούβαρης καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη
Κόσμος

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη
Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC – Εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις σε αστικά κέντρα
World

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC
Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
Wall Street

Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
FBI: Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια
World

Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια
ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones
Κόσμος

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones
Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»
World

Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αμερικανικά ομόλογα: Η χειρότερη εβδομάδα από τους αμοιβαίους δασμούς Τραμπ
Ομόλογα

«Κόκκινος συναγερμός» από τα αμερικανικά ομόλογα

Τα αμερικανικά ομόλογα δείχνουν ότι η κατάρρευση των τίτλων διεθνώς δεν έχει τελειώσει

Τζούλη Καλημέρη
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,8% στις ώρες εργασίας το 2024 – Πόσο αυξήθηκε το κόστος ανά ώρα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Άλμα 4,8% στις ώρες εργασίας σε μια 5ετία

Το 2024, κάθε μισθωτός εργάστηκε κατά μέσο όρο 1.579,9 ώρες σε ετήσια βάση σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Δημήτρης Σταμούλης
Το πολεοδομικό αντάρτικο φτάνει στο Μαξίμου – Τι φέρνει τους δημάρχους απέναντι στον Μητσοτάκη
Ακίνητα

Το πολεοδομικό αντάρτικο φτάνει στο Μαξίμου

Οι 584.000 δυνητικά επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, οι αντιδράσεις των δημάρχων και οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι τίποτα δεν έχει ακόμη κριθεί – Το παρασκήνιο πίσω από την έκτακτη σύσκεψη της Δευτέρας

Μάχη Τράτσα
NBG Securities για ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή η οργανική κερδοφορία, τι ξεχωρίζει σε Alpha, Eurobank και Πειραιώς
Markets

NBG Sec.: Τα δυνατά χαρτιά Alpha, Eurobank και Πειραιώς

Ποιες τράπεζες ξεχώρισαν στο τρίτο τρίμηνο και πού βλέπει περιθώρια υπεραπόδοσης η ΝBG Securities

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο
Economy

Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει περιορισμένο ανταγωνισμό, λάθη στα μητρώα και συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που κρίθηκαν μη νόμιμες — Τι βρίσκεται πίσω από τα ποσοστά απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Βιομηχανία: Η άνοδος των εξαγωγών και οι αποκλίσεις από την Ευρώπη – Γιατί έχει σημασία η εξωστρέφεια
Βιομηχανία

Γιατί «ραγίζει» η αλυσίδα αξίας στη βιομηχανία

Οι αποκλίσεις της Ελλάδας από την Ευρώπη στη βιομηχανία επιμένουν – Νέες προκλήσεις επιφέρουν η τεχνολογική πρόοδος και οι διεθνείς συγκρούσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Ναυτιλία
Κικίλιας: Διαγωνισμός 492,8 εκατ. για δύο περιπολικά πλοία άνω των 80 μέτρων
Ναυτιλία

Κικίλιας: Διαγωνισμός 492,8 εκατ. για δύο περιπολικά πλοία άνω των 80 μέτρων

«Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για δύο υπερσύγχρονα περιπολικά πλοία άνω των 80 μέτρων» τόνισε ο κ. Κικίλιας

Στενά του Ορμούζ: Τέσσερα δεξαμενόπλοια χτυπήθηκαν από εκρήξεις
Ποντοπόρος

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μ. Ανατολή - Χτυπήθηκαν δεξαμενόπλοια

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις και εισήλθαν σε απαγορευμένες περιοχές

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. ευρώ για τα καύσιμα, αλλά ο λογαριασμός ξεπερνά τα 300 εκατ.
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: «Ανάσα» 32 εκατ. για καύσιμα με κόστος 300 εκατ.

Η ελληνική ακτοπλοΐα καταναλώνει περίπου 700.000 τόνους καυσίμων ετησίως

Λάμπρος Καραγεώργος
Μαύρη Θάλασσα: Η πιο θανατηφόρα θαλάσσια ζώνη – Πάνω από 300 επιθέσεις σε εμπορικά πλοία
Ναυτιλία

Μαύρη Θάλασσα: Η πιο θανατηφόρα θαλάσσια ζώνη

Οι επιθέσεις σε πλοία που μεταφέρουν ουκρανικά αγροτικά προϊόντα και οι ουκρανικές επιχειρήσεις εναντίον ρωσικών στόχων έχουν μετατρέψει τη Μαύρη Θάλασσα σε επικίνδυνο πεδίο ναυτικών συγκρούσεων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο
Ναυτιλία

Costamare Bulkers: Υπερδιπλασιασμός κερδών στο τρίτο τρίμηνο

Στα 358 εκατ. δολάρια η ρευστότητα για την Costamare Bulkers

Λάμπρος Καραγεώργος
Κικίλιας: Επιδότηση ακτοπλοΐας με 16 λεπτά /λίτρο
Ακτοπλοΐα

Κικίλιας: Επιδότηση ακτοπλοΐας με 16 λεπτά /λίτρο

Την παρέμβαση για τη στήριξη της ακτοπλοΐας και των νησιωτών για τη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας

Πειραιάς: Υποδέχθηκε το νεότευκτο «Nikos Travlos» του Ομίλου Neptune
Ναυτιλία

Ο Πειραιάς υποδέχθηκε το νεότευκτο «Nikos Travlos» του Ομίλου Neptune

Κλίμα συγκίνησης επικράτησε στην εκδήλωση υποδοχής του νέου πλοίου «Nikos Travlos» στο λιμάνι του Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη
Κόσμος

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Η FAA καθηλώνει στο έδαφος όλα τα αεροσκάφη

Τα αεροσκάφη δεν απογειώνονται από τα αμερικανικά αεροδρόμια. Πιθανό πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι νεωτέρας.

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC – Εκατοντάδες χιλιάδες παραδόσεις σε αστικά κέντρα
World

Drones: Παραδίδουν φαγητό στο Σενζέν που φιλοξενεί τη σύνοδο APEC

Τα drones απογειώνονται καθώς η Κίνα επεκτείνει την οικονομία «χαμηλού υψομέτρου».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq
Wall Street

Wall Street: Η Nvidia παρέσυρε χαμηλότερα τον Nasdaq

Οριακά κέρδη για τον Dow - Πτώση 0,91% για τον Nasdaq και 0,4% για τον S&P 500 – Οι πιέσεις στην τεχνολογία επισκίασαν την αρχική άνοδο

FBI: Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια
World

Πώς Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν 400 εκατ. δολάρια

To FBI κατέσχεσε διακομιστές που συνδέονται με μια βορειοκορεατική απάτη, η οποία χρησιμοποιούσε ψεύτικες βιντεοσυναντήσεις και deepfakes

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones
Κόσμος

ΗΠΑ: Σε λοκντάουν αεροπορικές βάσεις που χρησιμοποιούν λόγω πτήσεων drones

Σειρήνες ακούγονται σε βρετανικές βάσεις και έχουν τεθεί σε κατάσταση λοκντάουν, λόγω πτήσεων από drones άγνωστης προέλευσης. Οι βάσεις φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις

Φατίχ Μπιρόλ: Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»
World

Ο κόσμος είναι πλέον στην «εποχή του ηλεκτρισμού»

Τα ορυκτά καύσιμα χάνουν την κυρίαρχη θέση τους στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, δηλώνει ο επικεφαλής του IEA - Στο επίκεντρο της COP31 η δέσμευση για τον εξηλεκτρισμό

ΝΑΤΟ: Κίνδυνος έλλειψης αεροπορικών καυσίμων για την Ευρώπη σε περίπτωση μεγάλης πολεμικής σύρραξης
Κόσμος

ΝΑΤΟ: Η Ευρώπη θα ξεμείνει από αεροπορικά καύσιμα σε πιθανή πολεμική σύρραξη

Η στροφή μακριά από τα ορυκτά καύσιμα ευθύνεται εν μέρει για την πιθανή έλλειψη, εκτιμά μελέτη του ΝΑΤΟ

Ρωσία: Οι κατασχέσεις που χρηματοδοτούν τον πόλεμο με την Ουκρανία
World

Οι κατασχέσεις που χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας

Επιχειρήσεις, η διαχείριση των οποίων μεταβιβάστηκε σε Ρώσους, προχωρούν σε δωρεές προς το «Λαϊκό Μέτωπο» - οργάνωση που ίδρυσε ο Πούτιν - με σκοπό την αγορά εξοπλισμού για τα ρωσικά στρατεύματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia – Τζένσεν Χουάνγκ: Το ερώτημα του 1 τρισ. δολαρίων – Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;
Τεχνολογία

Το ερώτημα του 1 τρισ. για Χουάνγκ και Nvidia - Ποιος είπε ψέματα σε ποιον;

Ο Χουάνγκ θεωρούνταν τόσο κρίσιμος για την επιτυχία της Nvidia, ώστε η αξία της εταιρείας κατασκευής μικροτσίπ μειώνεται κατά περίπου 1 τρισ. δολάρια χωρίς αυτόν στο τιμόνι

Δημήτρης Σταμούλης
Greek Firms Court Expat Executives as Talent Gap Widens
English Edition

Greek Firms Court Expat Executives as Talent Gap Widens

Nearly a third of Stanton Chase Athens’ executive searches now require Greeks working abroad on the shortlist, as companies look for leaders with international experience and a focus on growth

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: Στην Θεσσαλονίκη το 14ο JobReady by DYPA

Η εκδήλωση της ΔΥΠΑ περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Τι θα πει στους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, με τη ρηματική διακοίνωση να εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, ενώ στέλνει μήνυμα στην Τουρκία πως «δεν πρόκειται να ανεχθούμε καμία παρέμβαση σε αυτό το θέμα».

Nvidia: Οι δύο βετεράνοι που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση μετά την αποχώρηση Χουάνγκ
World

Οι βετεράνοι που πλέον στηρίζουν την Nvidia

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Χάρβεϊ Τζόουνς και η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Nvidia

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI
World

Οι Βρυξέλλες χρειάζονται τουλάχιστον 500 δισ. ευρώ για την AI

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέπτυξε τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάδειξη της ΕΕ στην πρωτοπορία της AI και το κόστος που τις συνοδεύει - Νέα χρηματοδότηση της Ουκρανίας

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 16 έως 20 Νοεμβρίου

Θα καταβληθούν συνολικά 71.051.797,98 ευρώ σε 78.003 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Greek Parliament Approves Tax Cuts and Benefit Increases
English Edition

Greek Parliament Approves Tax Cuts and Benefit Increases

Measures announced by Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at the Thessaloniki International Fair drew broad support from both government and opposition lawmakers, despite disagreements over the overall bill and a proposed investment fund for children

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies