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Ο πληθωρισμός συμπαρασύρει συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές

Προς αύξηση 3% οι κύριες συντάξεις το 2027. Από 10 έως 27 ευρώ τον μήνα η επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 κλείσει στο 4%

Economy 13.11.2026, 07:00
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Ο πληθωρισμός συμπαρασύρει συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές
Ρεπορτάζ Αθανασία Ακρίβου

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Τριάντα ευρώ παραπάνω τον μήνα σε μια κύρια σύνταξη των 1.000 ευρώ και 10 ευρώ επιπλέον στο μηνιαίο ειδοποιητήριο του ΕΦΚΑ για έναν ελεύθερο επαγγελματία της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας. Αυτές είναι οι δύο όψεις της ίδιας εξέλιξης. Η επιτάχυνση των τιμών το φθινόπωρο φέρνει την αύξηση των συντάξεων κοντά στο 3% και ανεβάζει το κόστος ασφάλισης για τους μη μισθωτούς.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις

Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει για το 2026 ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 3,8%, με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως το τέλος Αυγούστου. Για το 2027 προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6%. Για την αναπροσαρμογή των συντάξεων του Ιανουαρίου, κρίσιμα είναι τα μεγέθη του 2026.Η αύξηση στις κύριες συντάξεις υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής ανάπτυξης και της μέσης ετήσιας μεταβολής του εθνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με ανώτατο όριο τον πληθωρισμό. Με ανάπτυξη 2% και πληθωρισμό 3,8%, ο υπολογισμός δίνει 2,9%. Εάν ο μέσος πληθωρισμός φτάσει στο 4%, με την ανάπτυξη στο 2%, η αύξηση ανεβαίνει στο 3%.

Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ πριν από το κλείσιμο του 11μήνου

Το τελευταίο διαθέσιμο στοιχείο της ΕΛΣΤΑΤ αφορά τον Οκτώβριο. Ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε στο 5,7%, από 5% τον Σεπτέμβριο και 3,8% τον Αύγουστο. Ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,7% μέσα σε έναν μήνα, με τη στέγαση και τις μεταφορές να συγκαταλέγονται στις κατηγορίες που άσκησαν τη μεγαλύτερη πίεση.Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο Νοεμβρίου 2025–Οκτωβρίου 2026 ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 3,9%. Η μέτρηση περιλαμβάνει τους δύο τελευταίους μήνες του 2025. Για το 11μηνο του 2026 εκκρεμεί η μέτρηση του Νοεμβρίου, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του ημερολογιακού έτους θα οριστικοποιηθεί με τα στοιχεία του Δεκεμβρίου.

Πότε θα φανεί η αύξηση στις συντάξεις

Με συντελεστή 3%, μια κύρια σύνταξη 800 ευρώ αυξάνεται κατά 24 ευρώ τον μήνα, ενώ σε σύνταξη 1.500 ευρώ η διαφορά φτάνει τα 45 ευρώ, πριν από κρατήσεις και φόρο. Η αναπροσαρμογή αναμένεται να φανεί στις συντάξεις Ιανουαρίου, που καταβάλλονται στα τέλη Δεκεμβρίου.

Επιπλέον από το 2027 παύει ο συμψηφισμός της ετήσιας αύξησης με την εναπομείνασα θετική προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει ότι και οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά θα δουν την αύξηση στην πληρωμή τους.

Οι νέες εισφορές ανά ασφαλιστική κατηγορία

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους από την άλλη ,η διάταξη που έχει ενταχθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας μεταθέτει για το 2028 την εφαρμογή του δείκτη μισθών για την αναπροσαρμογή των εισφορών τους.Η αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών κατηγοριών το 2027 αναμένεται έτσι να ακολουθήσει τη μέση μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το 2026.

Με αύξηση 4%, η μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη και υγεία στην πρώτη κατηγορία ανεβαίνει στα 260,80 ευρώ από 250,77 ευρώ, με επιβάρυνση 10,03 ευρώ. Στη δεύτερη διαμορφώνεται στα 312,97 ευρώ από 300,93 ευρώ, με αύξηση 12,04 ευρώ. Στην τρίτη φτάνει τα 375,06 ευρώ από 360,63 ευρώ, δηλαδή 14,43 ευρώ επιπλέον τον μήνα.Στην τέταρτη κατηγορία η εισφορά ανεβαίνει στα 450,81 ευρώ από 433,47 ευρώ, με επιβάρυνση 17,34 ευρώ. Στην πέμπτη φτάνει τα 540,23 ευρώ από 519,45 ευρώ, δηλαδή 20,78 ευρώ παραπάνω. Στην έκτη διαμορφώνεται στα 702,90 ευρώ από 675,87 ευρώ, με μηνιαία αύξηση 27,03 ευρώ.Με την εισφορά των 10 ευρώ υπέρ του κλάδου ανεργίας, το ειδοποιητήριο της πρώτης κατηγορίας διαμορφώνεται στα 270,80 ευρώ τον μήνα, από 260,77 ευρώ σήμερα, πριν από τυχόν εισφορές για επικουρική ασφάλιση ή εφάπαξ. Σε ετήσια βάση, η επιβάρυνση φτάνει περίπου τα 120 ευρώ στην πρώτη κατηγορία και τα 324 ευρώ στην έκτη.

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