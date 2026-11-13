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ΟΠΕΚΑ: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού

Πότε θα ενεργοποιηθεί ξανά η πλατφόρμα Α21 - Τι αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ

Economy 13.11.2026, 16:43
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ΟΠΕΚΑ: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
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Κλείνει προσωρινά σήμερα στις  18.00 η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 27/11/26 και ώρα 08:00.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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