ΟΠΕΚΑ: Πότε πληρώνονται τα επιδόματα Νοεμβρίου

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Στην καταβολή των επιδομάτων για τον μήνα Νοεμβρίου του 2026 θα προχωρήσει ο ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Η επίσημη ημερομηνία πληρωμής είναι η Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ωστόσο, όπως κάθε μήνα τα χρήματα θα πληρωθούν από την προηγούμενη το απόγευμα, δηλαδή από τις 27/11.

Αναλυτικά τα επιδόματα

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)

Αναπηρικά

Επίδομα Ομογενών

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια

Ευάλωτοι Οφειλέτες

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ είναι αναρτημένη οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και τους δικαιούχους.