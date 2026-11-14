Σχοινάς: Οι 3 άξονες για να κερδίσουν τα ελληνικά προϊόντα νέες αγορές

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Τη στενότερη σύνδεση της ελληνικής αγροδιατροφής με τον τουρισμό, ώστε οι εκατομμύρια επισκέπτες της χώρας μας να γνωρίζουν τα ελληνικά προϊόντα και να τα αναζητούν στη συνέχεια στις αγορές του εξωτερικού, έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, από τη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε στα εγκαίνια των εκθέσεων Philoxenia και Food & Drinks.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από κοινού με την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

«Ας κάνουμε κάθε ελληνικό τραπέζι μια μικρή βιτρίνα των εξαγωγών μας. Από το πρωινό ενός ξενοδοχείου μέχρι το εστιατόριο ενός νησιού, ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει προϊόντα που αργότερα θα αναζητήσει και στη χώρα του», υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεργασία παραγωγών, μεταποιητικών επιχειρήσεων και τουριστικού κλάδου.

Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των δύο εκθέσεων, επισημαίνοντας ότι η κοινή τους διοργάνωση αποτυπώνει τη σχέση ανάμεσα στη φιλοξενία και στην ελληνική παραγωγή. «Η Philoxenia φέρνει στο προσκήνιο τους ανθρώπους που υποδέχονται τους επισκέπτες μας. Η Food & Drinks τους ανθρώπους που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται τις γεύσεις που τους προσφέρουμε. Ο ένας φέρνει τον κόσμο στην Ελλάδα. Ο άλλος δίνει στον κόσμο έναν ακόμη λόγο να αγαπήσει την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χρηματοδότηση – Branding – Υπεραξία»: Οι παρεμβάσεις για την ελληνική παραγωγή

Περνώντας στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε στο νέο πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης, ύψους 263,5 εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Παράλληλα, παρουσίασε το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, που δημιουργείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προβλέπει 160 εκατ. ευρώ δημόσιων πόρων, με στόχο την κινητοποίηση συνολικών χρηματοδοτήσεων περίπου 365 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου θα απευθύνονται στην αγροδιατροφική αλυσίδα, περιλαμβάνοντας δυνατότητες χρηματοδότησης και για μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Ο Υπουργός συνόψισε τη στρατηγική για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής αγροδιατροφής σε τρεις λέξεις: «Χρηματοδότηση – Branding – Υπεραξία».

Από τις ελιές της Χαλκιδικής στο Χόλιγουντ και τα ελληνικά κεράσια στην Κίνα

Ξεχωριστή στιγμή της ομιλίας αποτέλεσε η αναφορά του κ. Σχοινά στην ταινία «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ» του Μάρτιν Σκορσέζε και στη σκηνή όπου ο Μάθιου Μακόναχι προσφέρει στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο μια πράσινη ελιά, αναφέροντας τη λέξη «Halkidiki». «Μια ελιά από τη Χαλκιδική μπορεί να φτάσει μέχρι το Χόλιγουντ. Φανταστείτε πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν τα ελληνικά προϊόντα όταν τους ανοίγουμε περισσότερες αγορές», σημείωσε, θέλοντας να αναδείξει τις δυνατότητες που προσφέρουν η ποιότητα και η διεθνής αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας για το άνοιγμα νέων αγορών ανέφερε την πρόσφατη ολοκλήρωση, σε τεχνικό επίπεδο, των διαπραγματεύσεων για την πρόσβαση των ελληνικών κερασιών στην αγορά της Κίνας, μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2015 και χρειάστηκε έντεκα χρόνια. «Η Πολιτεία ανοίγει την πόρτα. Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν να κερδίσουν μια νέα, τεράστια, αγορά που ανοίγεται μπροστά τους», τόνισε.

Ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ακόμη ότι η Θεσσαλονίκη, με την ισχυρή γαστρονομική της ταυτότητα, τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα της μακεδονικής γης, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυνατοτήτων που δημιουργούνται όταν η τοπική παραγωγή συνδέεται με τη φιλοξενία και τον τουρισμό.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «η φιλοξενία, ξέρετε, αρχίζει από τον άνθρωπο που ανοίγει την πόρτα. Και συνεχίζεται με τον άνθρωπο που έχει φροντίσει τι θα βρεθεί στο τραπέζι».