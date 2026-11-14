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ΗΠΑ: Εκτεταμένες «αναταράξεις» μετά το φιάσκο στις αερομεταφορές

Συνεχίζονται τα προβλήματα στις αερομεταφορές των ΗΠΑ από την εκτεταμένη βλάβη στα πεπαλαιωμένα συτήματα εναέριας κυκλοφορίας

World 14.11.2026, 13:06
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ΗΠΑ: Εκτεταμένες «αναταράξεις» μετά το φιάσκο στις αερομεταφορές
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Οι ταξιδιώτες αναμένεται να αντιμετωπίσουν ένα Σαββατοκύριακο με σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές, μετά την πεντάωρη διακοπή λειτουργίας που προκάλεσε χάος στις αεροπορικές μετακινήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, εξαιτίας των προβλημάτων στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ.

Χιλιάδες πτήσεις προς και από τις ΗΠΑ, καθώς και στο εσωτερικό της χώρας, αναμένεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προειδοποίησαν αναλυτές, μετά την καθήλωση αεροσκαφών που αποφάσισε την Παρασκευή η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.

Οι πτήσεις άρχισαν και πάλι αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ήρε την πανεθνική εντολή προσωρινής αναστολής απογειώσεων («ground stop»), η οποία απαγόρευε σχεδόν όλες τις απογειώσεις κατά τη διάρκεια της βραδινής αιχμής των αεροπορικών μετακινήσεων.

Τουλάχιστον 8.000 πτήσεις στις ΗΠΑ ακυρώθηκαν, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, tο Σάββατο αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου 22.000 αναχωρήσεις από αεροδρόμια των ΗΠΑ, με περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες να ταξιδεύουν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Περισσότερες από 1.000 από αυτές τις πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας Cirium, ενώ ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

«Οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες, καθώς οι ΗΠΑ διαθέτουν μια τεράστια εγχώρια αγορά αερομεταφορών, η λειτουργία της οποίας διακόπηκε για αρκετές ώρες», δήλωσε ο σύμβουλος αεροπορικών θεμάτων Τζον Στρίκλαντ.

Η American Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα κινητοποιήσει το σύνολο του προσωπικού και των διαθέσιμων πόρων της, προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόγραμμα των πτήσεων και να αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες που έχουν συσσωρευτεί.

Η διακοπή της Παρασκευής, η οποία ήταν μόλις η δεύτερη πανεθνική του είδους της μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, προκλήθηκε από «αστάθεια» στα αναλογικά συστήματα, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι.

Ο ίδιος διεκδικούσε χρηματοδότηση ύψους 30 δισ. δολαρίων για τις απολύτως αναγκαίες αναβαθμίσεις του συστήματος, ωστόσο την Παρασκευή αύξησε το ποσό στα 50 δισ. δολάρια.\

Πολιτική αντιπαράθεση

Μέσα σε λίγες ώρες από την έκδοση της εντολής αναστολής των απογειώσεων, άρχισαν να οξύνονται οι πολιτικές αντιπαραθέσεις σχετικά με τα ακριβή αίτια της δυσλειτουργίας.

Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι «ο νέος εξοπλισμός και η νέα τεχνολογία […] επιβάρυναν υπερβολικά το παλαιότερο σύστημα».

Ο Μάλιν ανέφερε ότι δεν υπήρξε «κυβερνοεπίθεση», αν και δεν ήταν σε θέση να αποκλείσει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι το περιστατικό δεν συνδεόταν με τη διακοπή υπηρεσιών της Microsoft που σημειώθηκε την Παρασκευή.

Χιλιάδες επιβάτες παρέμειναν επί ώρες μέσα σε αεροσκάφη στα αεροδρόμια των ΗΠΑ, καθώς οι διάδρομοι και οι χώροι στάθμευσης γέμισαν με αεροπλάνα που είχαν ήδη προσγειωθεί, ενώ τα νέα δρομολόγια δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων της υπηρεσίας Flightradar24.

Στο αεροδρόμιο Ο’Χερ του Σικάγου έκλεισε ένας από τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη στάθμευση αεροσκαφών που είχαν ήδη προσγειωθεί.

Επιβάτες πτήσης από το Λας Βέγκας παρέμειναν εγκλωβισμένοι μέσα στο αεροσκάφος για περισσότερες από πέντε ώρες, προτού τους επιτραπεί να αποβιβαστούν.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής των πτήσεων επετράπη η απογείωση περίπου 60 αεροσκαφών, τα οποία αναχωρούσαν από παράκτια αεροδρόμια με προορισμό την Ευρώπη ή την Ασία.

Επιπτώσεις

Οι επιπτώσεις στις πτήσεις από την Ευρώπη και την Ασία προς τις ΗΠΑ θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των αεροσκαφών και των πληρωμάτων που βρέθηκαν την Παρασκευή σε διαφορετικά αεροδρόμια από εκείνα στα οποία θα έπρεπε να βρίσκονται.

Η British Airways και η Air France ανακοίνωσαν ότι οι πτήσεις τους προς τις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Η διακοπή σημειώθηκε «σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το βασικό κύμα αφίξεων από την Ευρώπη κατευθυνόταν προς τις ΗΠΑ». Ως εκ τούτου, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια και θα είναι διαθέσιμα για την εκτέλεση των πτήσεων επιστροφής προς την Ευρώπη το Σάββατο, δήλωσε ο Στρίκλαντ.

Ο Τιμ Τζόνσον, επικεφαλής του γραφείου του διευθύνοντος συμβούλου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (CAA), συνέστησε σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο να «επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία για να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις προτού αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο».

Οι πτήσεις εσωτερικού στις ΗΠΑ αναμένεται να παρουσιάσουν σοβαρά προβλήματα για αρκετές ακόμη ημέρες.

Ενδεικτικό είναι ότι μια βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Σεπτέμβριο, είχε προκαλέσει τριήμερη ταλαιπωρία σε ορισμένους επιβάτες, ενώ τα συστήματα διαχείρισης αποσκευών χρειάστηκαν ακόμη περισσότερο χρόνο για να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.

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