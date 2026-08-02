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Αερομεταφορές: Γιατί οι πτήσεις είναι ακριβές και θα παραμείνουν έτσι

Παρά το υψηλό κόστος των καυσίμων, υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ταξίδια - Αυξημένο το κόστος στις αερομεταφορές

World 02.08.2026, 17:07
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Αερομεταφορές: Γιατί οι πτήσεις είναι ακριβές και θα παραμείνουν έτσι
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Οι αυξήσεις των αεροπορικών καυσίμων, διαμορφώνουν νέες συνθήκες στις αερομεταφορές με βασικό χαρακτηριστικό τις υψηλότερες τιμές των εισιτηρίων. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων στις ΗΠΑ τον Ιούνιο παρουσίασαν αύξηση 26,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι επικεφαλής των αεροπορικών εταιρειών αναφέρουν ότι οι πελάτες συνεχίζουν να κάνουν κρατήσεις ακόμη και μετά την αύξηση των ναύλων από τις εταιρείες. Αυτό το μήνα δήλωσαν σε αναλυτές της Wall Street ότι αναμένουν να διατηρήσουν αυτή τη δυνατότητα καθορισμού των τιμών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους, αν όχι και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Τα καύσιμα στις αερομεταφορές

«Παρά τα υψηλά κόστη καυσίμων και τις υψηλές τιμές, παρατηρούμε πραγματικά ισχυρή ζήτηση», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Southwest Airlines Bob Jordan στην εκπομπή «Squawk on the Street» του CNBC στα τέλη Ιουλίου.

Ο μέσος ναύλος απλής μετάβασης της Southwest, για παράδειγμα, ήταν 225,61 δολάρια το δεύτερο τρίμηνο, από 186,65 δολάρια την ίδια περίοδο του 2025.

Οι δαπάνες για καύσιμα των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών

Ισχυρή ζήτηση

Η United δήλωσε ότι αναμένει να πληρώσει περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα για καύσιμα φέτος από ό,τι είχε προβλέψει στις αρχές του 2026. Η American Airlines προβλέπει αύξηση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο κόστος καυσίμων σε σύγκριση με πέρυσι, που αντιστοιχεί σε άνοδο άνω του 50% από το 2025. Και οι δύο αεροπορικές εταιρείες δήλωσαν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ακόμη και καθώς μετακυλίουν το κόστος στους πελάτες μέσω υψηλότερων ναύλων.

«Παρατηρήσαμε ελάχιστη έως μηδενική αρνητική επίδραση στη ζήτηση από τις υψηλότερες τιμές, μια τάση που εκτιμούμε ότι θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Θεμάτων της United, Αντριου Νοτσέλα , στους αναλυτές της Wall Street κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας στις 16 Ιουλίου.

Η αεροπορική εταιρεία αναμένει ότι τα έσοδα ανά μονάδα, σε ετήσια βάση, για το υπόλοιπο του 2026 θα αυξηθούν και μάλιστα θα ξεπεράσουν την αύξηση του δεύτερου τριμήνου, πρόσθεσε.

Οι αεροπορικές εταιρείες επιθυμούν να ανακτήσουν όχι μόνο τα επιπλέον δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν πληρώσει για καύσιμα φέτος, αλλά και να καλύψουν τα υψηλότερα κόστη εργασίας, συντήρησης και βασικά λειτουργικά έξοδα, όπως τα αυξημένα τέλη αεροδρομίων, σημειώνει το CNBC.

«Τα κόστη εργασίας έχουν αυξηθεί δραματικά. Η συντήρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο όσον αφορά την αύξηση. Και όλα αυτά είναι κόστη που πληρώνει εξίσου κάθε αεροπορική εταιρεία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της United,  Σκοτ Κίρμπι , κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Αστάθεια στις αερομεταφορές

Η απροσδόκητη αύξηση του κόστους καυσίμων — η μεγαλύτερη δαπάνη των αεροπορικών εταιρειών μετά τις μισθοδοσίες — αποτέλεσε σοκ για τον κλάδο. Οι αεροπορικές εταιρείες περιόρισαν τα δρομολόγιά τους φέτος, κάτι που μπορεί να σημαίνει λιγότερες πτήσεις ανά ημέρα ή εβδομάδα σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.

Αυτό αφήνει τους πελάτες με μικρότερο αριθμό πτήσεων από τις οποίες μπορούν να επιλέξουν και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ναύλων.

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global Energy Platts, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών έχουν υποχωρήσει από τα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων ετών που είχαν καταγραφεί τον Απρίλιο, αλλά εξακολουθούν να είναι αυξημένες κατά περίπου 50% σε σχέση με τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πυροδότησαν τη στρατιωτική σύγκρουση που διαρκεί μήνες και είχε σαν αποτέλεσμα και το κλείσιμο των Στενων του Ορμούζ.

Οι τιμές πριν την έναρξη του πολέμου, στις 2 Απριλίου όταν έφτασαν στην υψηλότερη τιμή και στο τέλος Ιουλίου

Η United ανέφερε, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, ότι το κόστος καυσίμων της αυξήθηκε κατά 575 εκατομμύρια δολάρια από τις αρχές Ιουλίου έως τα μέσα του μήνα, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα προσαρμοσμένα κέρδη του τρίτου τριμήνου κατά 1,12 δολάρια.

Η επάρκεια καυσίμων και το πλοίο της Southwest

Σε ένδειξη του πόσο σοβαρά αντιμετώπισαν οι αεροπορικές εταιρείες την αναταραχή στις αγορές καυσίμων φέτος, η Southwest — φοβούμενη μια κρίση εφοδιασμού στη Δυτική Ακτή, η οποία εξαρτάται από τις εισαγωγές — έστειλε ένα πλοίο γεμάτο με περισσότερα από 12 εκατομμύρια γαλόνια καυσίμου αεροσκαφών, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στην εβδομαδιαία κατανάλωση της αεροπορικής εταιρείας, μέσω της Διώρυγας του Παναμά από το Χιούστον στο Λος Άντζελες τον Μάιο. Ήταν η πρώτη φορά που η αεροπορική εταιρεία έστειλε καύσιμα από το Τέξας σε άλλο προορισμό των ΗΠΑ δια θαλάσσης.

Σύμφωνα με την S&P Global Energy Platts, το καύσιμο αεροσκαφών στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ πωλούνταν περίπου στα 3,60 δολάρια το γαλόνι, μέχρι τη Δευτέρα. Αν και αυτό αποτελεί μείωση σε σχέση με τα 4,78 δολάρια το γαλόνι τον Απρίλιο, οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και την τοπική προσφορά.

Η αστάθεια που συνοδεύει τις διακοπτόμενες εκεχειρίες με το Ιράν έχει επίσης δυσχεράνει τις αεροπορικές εταιρείες στον προγραμματισμό και την τιμολόγηση των πτήσεων.

Καθώς οι ναύλοι και το καύσιμο αυξάνονται, οι τέσσερις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ — American, Delta Air Lines , United και Southwest — κερδίζουν μερίδιο στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cirium, οι εν λόγω αεροπορικές εταιρείες κατέχουν το 82,1% των θέσεων που μεταφέρθηκαν από αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ φέτος, από 80,7% πέρυσι και 79,7% το 2022. Η αύξηση αυτή σημειώνεται παρά το γεγονός ότι η Southwest, η οποία μεταφέρει περισσότερους επιβάτες σε πτήσεις εσωτερικού από οποιαδήποτε άλλη, παρουσιάζει ελάχιστη ανάπτυξη φέτος.

Χαμηλός ανταγωνισμός

Αυτή η αύξηση του μεριδίου αγοράς των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι υπάρχει μειωμένος ανταγωνισμός από ορισμένους μικρότερους ανταγωνιστές.

Η Spirit Airlines, η εμβληματική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους των ΗΠΑ, κατέρρευσε τον Μάιο, αποσύροντας από την αγορά δεκάδες εκατομμύρια θέσεις πτήσεων από τη μια μέρα στην άλλη.

Τα προβλήματα της Spirit είχαν συσσωρευτεί εδώ και χρόνια: τα κόστη εργασίας και άλλες δαπάνες αυξάνονταν, πολλά από τα αεροσκάφη Airbus της παρέμειναν καθηλωμένα στο έδαφος λόγω ελαττώματος του κατασκευαστή κινητήρων Pratt & Whitney, ενώ τα ταξίδια στην πολυτελή κατηγορία ξεπερνούσαν σε δημοτικότητα την οικονομική θέση. Το περασμένο καλοκαίρι, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για προστασία από πτώχευση για δεύτερη φορά σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο, με ορισμένους αναλυτές να επικρίνουν την αεροπορική εταιρεία για το ότι δεν έκανε αρκετά κατά την πρώτη της διαδικασία του Κεφαλαίου 11 για να μειώσει τα κόστη. Η αεροπορική εταιρεία έπαψε να λειτουργεί πριν από την αυγή της 2ας Μαΐου, αφού δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με τους ομολογιούχους, μεταξύ άλλων και για ενδεχόμενη κρατική διάσωση.

Η ανάπτυξη των εταιρειών χαμηλού κόστους

Ορισμένες μικρότερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους επιβραδύνουν την ανάπτυξή τους, αν όχι συρρικνώνονται εντελώς, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με την Cirium, η Avelo συρρικνώνεται, όπως και η ενωμένη Allegiant και Sun Country, οι οποίες ολοκλήρωσαν τη συγχώνευσή τους τον Μάιο.

Ωστόσο, η JetBlue Airways , η Frontier Airlines και η Breeze Airways, μια νεοσύστατη εταιρεία που ιδρύθηκε από τον ιδρυτή της JetBlue, Ντέιβιντ Νίλμαν  σχεδιάζουν να αναπτυχθούν.

«Παρά τη βελτίωση των κερδών στο δεύτερο εξάμηνο, σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε ένα συντηρητικό προφίλ χωρητικότητας, δεδομένου ότι το γεωπολιτικό πλαίσιο παραμένει ρευστό και οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ασταθείς», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της JetBlue, Τζοάνα Γκέρακτι , κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Η JetBlue προβλέπει αύξηση των εσόδων ανά μονάδα έως και 16,5% για το τρέχον τρίμηνο.

Η Frontier, η οποία είναι πλέον η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στις ΗΠΑ, απολαμβάνει επίσης αυξημένη τιμολογιακή ισχύ. Τα μέσα έσοδα από ναύλους της κατά το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 63,04 δολάρια, από 40,94 δολάρια το προηγούμενο έτος, αν και τα έσοδα εκτός ναύλων, τα οποία περιλαμβάνουν τέλη θέσεων και άλλες πρόσθετες χρεώσεις, μειώθηκαν κατά 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντένβερ σχεδιάζει να αυξήσει τη χωρητικότητά της έως και 18% αυτό το τρίμηνο και προβλέπει αύξηση των εσόδων ανά μονάδα κατά 20%. Σχεδιάζει να επεκταθεί κατά περίπου 7% το τέταρτο τρίμηνο.

Η αύξηση των εσόδων συνέβαλε στην αντιστάθμιση των υψηλότερων τιμών καυσίμων, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Frontier, Τζιμι Ντέμπσι , σε συνέντευξη την Πέμπτη. Αυτό είναι καθοριστικό για τη σταθεροποίηση της αεροπορικής εταιρείας, η οποία παρουσίασε ζημίες σε πέντε από τα έξι τελευταία έτη.

«Υπάρχει μεγάλη δυναμική στην αεροπορική εταιρεία για την επιστροφή μας στην κερδοφορία», δήλωσε ο Ντέμπσι.

Τι θα επηρεάσει τις τιμές των εισιτηρίων

Οι Frontier, JetBlue και Allegiant σχεδιάζουν να εισαγάγουν θέσεις πρώτης θέσης τους επόμενους μήνες, πιο ευρύχωρες και ακριβότερες επιλογές που, σύμφωνα με τα στελέχη, θα απευθύνονται σε πελάτες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για περισσότερο χώρο.

Οι επόμενοι μήνες, όταν θα τελειώσει η μεγάλη καλοκαιρινή ταξιδιωτική κίνηση, θα καθορίσουν πόσο ακριβώς θα μπορέσουν οι αεροπορικές εταιρείες να μετακυλήσουν το κόστος στους πελάτες. Και η καλοκαιρινή περίοδος τελειώνει όλο και νωρίτερα, με τον Αύγουστο να μην αποτελεί πλέον μήνα με τόσο ισχυρή ζήτηση όσο παλαιότερα.

Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες αναφέρουν επίσης ότι, όσον αφορά τα διεθνή ταξίδια, οι πελάτες κάνουν κρατήσεις πιο συχνά το φθινόπωρο και σε άλλες περιόδους που παραδοσιακά δεν είναι αιχμής, προκειμένου να αποφύγουν τα πλήθη, τις υψηλές τιμές και την αποπνικτική ζέστη.

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Two landmark court rulings in Greece and Strasbourg reaffirm the rule of law, protect judicial independence and send a clear message: press freedom cannot be threatened, intimidated or silenced

Haris P. Pamboukis
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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