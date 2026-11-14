Βουλγαρία: Τέλος τα λεφτά και τα όπλα για το Κίεβο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Βουλγαρία δεν θα συμμετάσχει στον νέο γύρο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Ουκρανία, ούτε θα προμηθεύσει πλέον το Κίεβο με όπλα και πυρομαχικά από τα στρατιωτικά της αποθέματα, δήλωσε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ.

Ο Ράντεφ ανέφερε ότι η Βουλγαρία βρίσκεται αυτή την περίοδο σε καθεστώς διαδικασίας υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος. Η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά τα δημοσιονομικά της αποθέματα και, ως εκ τούτου, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν είναι σε θέση να παράσχει οικονομική βοήθεια.

«Όσον αφορά την οικονομική συνδρομή, βρισκόμαστε και εμείς οι ίδιοι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ενώ η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μάς έχει ζητήσει επανειλημμένα να περιορίσουμε το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3%», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Βουλγαρία δεν πρόκειται να εμποδίσει άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν τις δικές τους αποφάσεις σχετικά με την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Η Βουλγαρία είναι διατεθειμένη να συζητήσει τη θέσπιση μηχανισμών που θα διασφαλίζουν ότι τα κονδύλια θα διατίθενται αποκλειστικά για ανθρωπιστικές ανάγκες, την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και την ιατρική περίθαλψη, και όχι για την αγορά όπλων.

Χρήματα μόνο για τη βουλγαριή κοινότητα της Ουκρανίας

Σε περίπτωση που η Βουλγαρία αναλάβει ρόλο εγγυήτριας χώρας, ο Ράντεφ επιμένει στην καθιέρωση μηχανισμών που θα επιτρέπουν τη διοχέτευση των χρημάτων απευθείας στη βουλγαρική κοινότητα, η οποία είναι συγκεντρωμένη σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Βουλγαρία δεν προμηθεύει πλέον την Ουκρανία με όπλα και πυρομαχικά από τα στρατιωτικά της αποθέματα.

Όπως ανέφερε, οι βουλγαρικές αμυντικές βιομηχανίες πραγματοποίησαν εξαγωγές σε ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες κατά τα έτη 2022 και 2023, ωστόσο στη συνέχεια τα μεγέθη αυτά άρχισαν σταδιακά να μειώνονται.

Ο Ράντεφ απέδωσε την εξέλιξη αυτή στην αλλαγή της φύσης του πολέμου. Όπως εξήγησε, ενώ κατά την αρχική φάση υπήρχε οξεία ανάγκη για πυρομαχικά, πλέον η ζήτηση έχει μετατοπιστεί προς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της καταμέτρησης των ψήφων, νικήτρια αναδείχθηκε η εν ενεργεία αρχηγός του κράτους, Ιλιάνα Γιότοβα, η οποία τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τη Ρωσία και αντιτίθεται στην παροχή βοήθειας προς την Ουκρανία.