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Γρίπη των πτηνών: Αύξηση των κρουσμάτων σε Αλβανία και Βουλγαρία – Σε επιφυλακή η Ελλάδα

Πώς θα προστατευθούν από τη γρίπη των πτηνών οι εκτροφές πουλερικών

AGRO 04.11.2026, 10:51
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Γρίπη των πτηνών: Αύξηση των κρουσμάτων σε Αλβανία και Βουλγαρία – Σε επιφυλακή η Ελλάδα
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Μεγάλος αριθμός κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε πτηνοτροφεία στη Βουλγαρία καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, ενώ στα μέσα Οκτωβρίου επιβεβαιώθηκε εστία της νόσου και σε οικόσιτη εκτροφή πουλερικών στην Αλβανία. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση του αριθμού των θετικών στη νόσο άγριων πτηνών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Νορβηγία, Δανία, Κύπρος κ.λπ.).

Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις και τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής – Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προειδοποιεί ότι το προσεχές διάστημα ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος.

Το προσεχές διάστημα ο κίνδυνος επανεμφάνισης της γρίπης των πτηνών στη χώρα μας καθίσταται ιδιαίτερα αυξημένος

«Τα τελευταία χρόνια καταγράφονται ανά την υφήλιο αυξημένα περιστατικά μετάδοσης του ιού και σε θηλαστικά (δεσποζόμενα και άγρια)», τονίζεται.

Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων

Για την αποτροπή μόλυνσης των εκτρεφόμενων πουλερικών λόγω του αυξημένου κινδύνου κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, είναι αναγκαία η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας και η συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης για τη «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών».

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η διατήρηση πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των οικόσιτων, σε ανοιχτούς χώρους σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές με μεγάλη συγκέντρωση υδρόβιων άγριων πτηνών.

Συνεπώς, στις περιοχές αυτές δεν μπορούν να λειτουργούν εκμεταλλεύσεις πουλερικών ελεύθερης βοσκής και βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση εκείνες που διαθέτουν «πιλοτές», όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 848/2018, ώστε να μην καθίσταται δυνατή η πρόσβαση των πουλερικών σε υπαίθριους χώρους και η άμεση ή έμμεση επαφή τους με άγρια πτηνά.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός των πουλερικών, συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Η γρίπη των πτηνών

Υπενθυμίζεται ότι η γρίπη των πτηνών είναι μια λοιμώδης ιογενής νόσος υποχρεωτικής δηλώσεως. Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Οι λοιπές υπηρεσίες και ιδιωτικοί φορείς που έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κ.λπ.), θα συμβάλλουν στην εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών, ενημερώνοντας τις οικείες κτηνιατρικές αρχές σε περιπτώσεις εύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών, ζωντανών τραυματισμένων ή με συμπτώματα της ασθένειας πτηνών που ανήκουν που ανήκουν σε είδη υψηλού κινδύνου.

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