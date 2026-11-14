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Γεραπετρίτης για GSI: Συνέχιση των ερευνών με βάση την ελληνική αδειοδότηση και NAVTEX

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Πολιτική 14.11.2026, 20:21
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Γεραπετρίτης για GSI: Συνέχιση των ερευνών με βάση την ελληνική αδειοδότηση και NAVTEX
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Το μήνυμα για συνέχιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου από το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, «αποκλειστικά και μόνο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX», στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά την ενημέρωση που παρείχε στους πολιτικούς αρχηγούς.

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να ενημερώσω τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων σχετικά με τις εξελίξεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Θα ήθελα ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους πολιτικούς αρχηγούς που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για ενημέρωση, μια ιδιαιτέρως θεσμική στάση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, μάλιστα, πώς ήταν η τέταρτη φορά που συναντήθηκε με τους πολιτικούς αρχηγούς παρέχοντας ενημέρωση σε σχέση με θέματα εξωτερικής πολιτικής, παράλληλα και με τις τακτές συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, και με την παρουσία του στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών.

«Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, συνεχίζει το ερευνητικό του έργο με βάση την ελληνική αδειοδότηση και την ελληνική NAVTEX, αποκλειστικά και μόνο», τονίζει χαρακτηριστικά, καταλήγοντας πως «η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει, με μια ενεργό εξωτερική πολιτική, με γνώση και υπευθυνότητα, να ενισχύει το διεθνές αποτύπωμα της χώρας και να προσδίδει κύρος και αυτοπεποίθηση στην πατρίδα».

ΠΗΓΗ: in.gr

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