 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια

Η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Πολιτική 10.11.2026, 17:23
Σχολιάστε
Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η στρέβλωση της πραγματικότητας σε θέματα εθνικής στρατηγικής είναι επικίνδυνη και πολιτικά μη υπεύθυνη τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη Βουλή, την Τρίτη, απαντώντας στην κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για τη «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις», ο υπουργός τοποθετήθηκε επί της κριτικής του του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ευεργετικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για τους καταναλωτές και την ενεργειακή μετάβαση.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η στρέβλωση της πραγματικότητας σε θέματα εθνικής στρατηγικής είναι επικίνδυνη και πολιτικά μη υπεύθυνη, τονίζοντας ότι το εθνικά και ευρωπαϊκά στρατηγικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει σταθερά.

Σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, ο υπουργός απάντησε ότι πρόκειται για έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ΕΕ, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 657 εκατ. ευρώ, που τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Όπως είπε, τη στήριξή τους για το έργο έχουν εκφράσει δημόσια ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Dan Jørgensen, οι 25 Υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε., καθώς και 6 Αμερικανοί βουλευτές (Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί) με επιστολή τους προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η γαλλική εταιρεία υπέβαλε αίτημα άδειας αποκλειστικά στην Ελλάδα για την περιοχή μας, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε αντίθεση με αυτό που ζητούσε η Τουρκία.

Παράλληλα, όπως τόνισε, μόνο η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η διακοίνωση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με αίτηση άδειας ή αναγνώριση δικαιοδοσίας.

«Αρθρώνετε λόγο και επιχειρήματα που ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει τολμήσει να αρθρώσει. Αυτό είναι λάθος, είναι επικίνδυνο και ενάντια στα συμφέροντά μας. Το έργο προχωράει, το πλοίο θα αποπλεύσει με NAVTEX μόνο από την Ελλάδα. Μέχρι την ολοκλήρωσή του, οφείλουμε να είμαστε όλοι στο πλευρό του έργου, με την Εθνική Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε κομβικές διατάξεις του νομοσχεδίου, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα εάν τις υπερψηφίζει ή όχι: «Την προστασία του καταναλωτή θα τη στηρίξετε, που τώρα χρειάζεται να πάει στο δικαστήριο για να πάρει προστασία από τη διακοπή του ρεύματος; Τη μεγαλύτερη διαφάνεια σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα τη στηρίξετε; Τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ κατά 50% θα τη στηρίξετε; Την προστασία του Θερμαϊκού θα τη στηρίξετε; Την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης θα τη στηρίξετε; Τις Καλύβες στον Έβρο θα τις στηρίξετε; Την Αρχιεπισκοπή που θέλει να κάνει ένα κοινωφελές έργο για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας θα το στηρίξετε; Δεν μας είπατε τίποτα από αυτά. Θα έχετε την πολιτική τόλμη να στηρίξετε τις ρυθμίσεις που προστατεύουν την κοινωνία;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Ρωσία: Αδύνατη η ανάκτηση του 3% των δεδομένων της Yandex μετά τα πλήγματα σε data centers
World

Η ρωσική Yandex έχασε το 3% των δεδομένων μετά τις επιθέσεις σε data centers
Μητσοτάκης: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά
Economy

Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Αυξημένο κατά 30% φέτος
Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday
Business

Τα master hacks της Κωτσόβολος στη φετινή Black Friday
Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 90 δολάρια το Brent
Commodities

Κάτω από τα 90 δολ. το Brent για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο

Το πετρέλαιο συνεχίζει την πτωτική πορεία του με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Τζούλη Καλημέρη
Eurobank Equities για IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις για τους μετόχους 
Business

IDEAL: Πώς αλλάζει η εξαγορά της OHA τις αποδόσεις των μετόχων 

Τι λέει η  Eurobank Equities για την ενίσχυση της συμμετοχής της IDEAL στις θυγατρικές της και ποιες προυποθέσεις δημιουργούν 

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γονική άδεια: Τι αλλάζει στον τρόπο απονομής
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τι αλλάζει στις γονικές άδειες - Οι εξαιρέσεις

Ποιες αλλαγές επιφέρει για τη γονική άδεια νομοθετική διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για την ΤΝ

Κώστας Παπαδής
Τζένσεν Χουάνγκ: Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia
World

Πώς ο κόσμος κατέληξε να εξαρτάται υπερβολικά από τον CEO της Nvidia

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Χουάνγκ υπενθυμίζουν ότι η ύπαρξη ενός και μόνο σημείου εξάρτησης δεν είναι ποτέ θετική εξέλιξη για μια μεγάλη εταιρεία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορές: Μαζική φυγή επενδυτών από την τεχνητή νοημοσύνη – Στροφή προς τις αμυντικές μετοχές
Markets

Η ΑΙ χάνει τη λάμψη της (;) - Πού στρέφονται οι επενδυτές

Ενας παγκόσμιος δείκτης τεχνολογικών μετοχών της MSCI έχει υποχωρήσει περισσότερο από 13% από τις αρχές Οκτωβρίου - Προς ποιες μετοχές «κοιτάζουν» οι αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Υπερβολική η διόρθωσή τους

Έως 29% το περιθώριο ανόδου για τις ελληνικές τράπεζες λέει η UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
EKT: Kαμπανάκι για νέα «φέσια»
Τράπεζες

Καμπανάκι ΕΚΤ στο Eurogroup - Κίνδυνος για νέα «φέσια»

Η πίεση από την ενέργεια και το ακριβό χρήμα απειλεί να περάσει από τα ταμεία των επιχειρήσεων - Οι προειδοποιήσεις της Φρανκφούρτης και τα δάνεια αυξημένου κινδύνου των ελληνικών τραπεζών

Αλέξανδρος Κλώσσας
Σκλαβενίτης: Τα ντεσού του mega deal με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Business

Τα ντεσού του deal του Σκλαβενίτη με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Πώς έκλεισε το deal η Σκλαβενίτης - Τι κερδίζουν οι δυο πλευρές και πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Πολιτική
Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια
Πολιτική

Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια

Η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ηλεκτρικό ρεύμα: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά από τα κυμαινόμενα σε σταθερά τιμολόγια
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε τροπολογία για τα τιμολόγια ρεύματος - Τι προβλέπει

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατέθεσε τροπολογία για την αυτόματη μεταφορά των καταναλωτών από τα κυμαινόμενα τιμολόγια στα σταθερά. «Δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

GSI: «Ηλεκτρίζει» και το εσωτερικό της ΝΔ η γαλλική ενημέρωση για το καλώδιο
Πολιτική

«Ηλεκτρίζει» και το εσωτερικό της ΝΔ η γαλλική ενημέρωση για το καλώδιο

Ορατή η δυσκολία διαχείρισης στο θέμα του καλωδίου και της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας από την κυβέρνηση, η οποία πέραν της σφοδρής κριτικής της Αντιπολίτευσης, βρίσκεται αντιμέτωπη και με αντιδράσεις εκ των έσω

Γιάννης Μπασκάκης
GSI: Αποπλέει το «Abeille Marengo» – Η Γαλλία και η παρέμβαση των ΗΠΑ
Ενέργεια

GSI: Αποπλέει το «Abeille Marengo» – Η Γαλλία και η παρέμβαση των ΗΠΑ

Πληροφορίες, αναφέρουν ότι υπήρξε παρέμβαση των ΗΠΑ για το καλώδιο – «Σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται ένσταση ή αντίρρηση από καμία πλευρά», φέρονται να διεμήνυσαν

Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά
Πολιτική

Οι έξι προτάσεις Σαμαρά για τα ενεργειακά

Με ένα βίντεο πέντε λεπτών, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταθέτει τις προτάσεις του για την ενεργειακή πολιτική, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI
Πολιτική

Μητσοτάκης: Στρατηγική επένδυση και ευρωπαϊκό έργο ο GSI

Ποιο είναι το μήνυμα για το GSI από τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Τι αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Μαρκόπουλος: Η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος περνά και μέσα από την οικονομική του αποδυνάμωση
Πολιτική

Μαρκόπουλος για την οικονομικη αποδυνάμωση του οργανωμένου εγκλήματος

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομίας, Δ. Μαρκόπουλου, στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Βέλτιστες πρακτικές δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος»

Latest News
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιόρισαν στο τέλος τα κέρδη τους οι ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε άνοδο 0,40%, στις 659 μονάδες

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία
Business

ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία

Η ΔΕΗ απέκτησε από την ABO Energy GmbH & Co. KGaA 12 θυγατρικές της στην Ουγγαρία - Κατέχουν χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος έως 1,1 GW

Ρωσία: Αδύνατη η ανάκτηση του 3% των δεδομένων της Yandex μετά τα πλήγματα σε data centers
World

Η ρωσική Yandex έχασε το 3% των δεδομένων μετά τις επιθέσεις σε data centers

Η Yandex αποδίδει την απώλεια των δεδομένων στις σοβαρές ζημιές που υπέστη ο εξοπλισμός και στην έλλειψη αντιγράφων ασφαλείας

Μητσοτάκης: Αυξημένο κατά 30% το επίδομα θέρμανσης – Έως 1.560 ευρώ για 1,2 εκατ. νοικοκυριά
Economy

Μητσοτάκης για επίδομα θέρμανσης: Αυξημένο κατά 30% φέτος

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε: «Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με βάση τον προϋπολογισμό»

Κωτσόβολος: Τα master hacks στη φετινή Black Friday
Business

Τα master hacks της Κωτσόβολος στη φετινή Black Friday

Η Κωτσόβολος υπόσχεται αποκλειστικές προσφορές, μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές και νέες επιλογές για ιδιώτες και επαγγελματίες στην Black Friday

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του
Τράπεζες

Ψάλτης: Ο τουρισμός πρέπει να περάσει στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του

O B. Ψάλτης, CEO του ομίλου Alpha Bank, ανέδειξε τον ρόλο της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του τουρισμού και στη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου αναπτυξιακού μοντέλου

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου
Business

Θεοδωρικάκος: Η φαρμακοβιομηχανία πρωταγωνιστής του νέου παραγωγικού μοντέλου

Η φαρμακοβιομηχανία συνδυάζει την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία, τις εξαγωγές και τις καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027
World

Γαλλία: Κοινοβουλευτική εμπλοκή στον  προϋπολογισμό του 2027

Τι αναφέρει σημείωμα της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι

Τάσος Μαντικίδης
Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη
Τεχνολογία

Καλαφάτης: Ψηφιακός λιμένας της ΝΑ Ευρώπης η Θεσσαλονίκη

Ό,τι χτίζουμε στην έρευνα, οφείλουμε να το προστατεύσουμε, δηλώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Euronext Athens: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Δύο νέοι δείκτες ESG στο ελληνικό χρηματιστήριο

Πρόκειται για τον Euronext Athens ESG Index και τον Euronext Athens ESG Tilted Index, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με βάση αξιολογήσεις και δεδομένα ESG της Sustainalytics

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε τον Γ.Δ. η διήμερη άνοδος
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πάνω από τις 2.640 μονάδες έφερε το ΧΑ η διήμερη άνοδος

Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, δίνοντας συνέχεια στην ανοδική αντίδραση της Δευτέρας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια
Πολιτική

Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια

Η απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή
Τράπεζες

Τράπεζα Χανίων: Σε διαδικασία προσέλκυσης στρατηγικού επενδυτή

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η υποβολή των μη δεσμευτικών προσφορών αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου

Αγης Μάρκου
Σηκώνει άγκυρα το Abeille Marengo και βάζει πλώρη για Κάρπαθο
Ηλεκτρισμός
Upd: 18:46

Απέπλευσε το Abeille Marengo - Έβαλε πλώρη για Κάρπαθο

Τελικές προετοιμασίες για το γαλλικό σκάφος Abeille Marengo - Η εντολή να βγει από το λιμάνι του Ηρακλείου - Στο πεδίο των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου ο προορισμός

Χρήστος Κολώνας
Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα – Αυξημένη η προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης - Τι να προσέξετε

Σύμφωνα με πληροφορίες φέτος οι πληρωμές μπορούν να γίνουν νωρίτερα από τις 23 Δεκεμβρίου για το επίδομα θέρμανσης

Wall Street: Πτωτικό άνοιγμα μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
Wall Street

Πτωτική η Wall Street, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι δείκτες της Wall Street, με το κλίμα να επηρεάζεται από τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies