Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια

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Η στρέβλωση της πραγματικότητας σε θέματα εθνικής στρατηγικής είναι επικίνδυνη και πολιτικά μη υπεύθυνη τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη Βουλή, την Τρίτη, απαντώντας στην κριτική του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του νομοσχεδίου για τη «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας».

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις», ο υπουργός τοποθετήθηκε επί της κριτικής του του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για ευεργετικές ρυθμίσεις του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για τους καταναλωτές και την ενεργειακή μετάβαση.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η στρέβλωση της πραγματικότητας σε θέματα εθνικής στρατηγικής είναι επικίνδυνη και πολιτικά μη υπεύθυνη, τονίζοντας ότι το εθνικά και ευρωπαϊκά στρατηγικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει σταθερά.

Σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, ο υπουργός απάντησε ότι πρόκειται για έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της ΕΕ, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 657 εκατ. ευρώ, που τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Όπως είπε, τη στήριξή τους για το έργο έχουν εκφράσει δημόσια ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Dan Jørgensen, οι 25 Υπουργοί Ενέργειας της Ε.Ε., καθώς και 6 Αμερικανοί βουλευτές (Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί) με επιστολή τους προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η γαλλική εταιρεία υπέβαλε αίτημα άδειας αποκλειστικά στην Ελλάδα για την περιοχή μας, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, σε αντίθεση με αυτό που ζητούσε η Τουρκία.

Παράλληλα, όπως τόνισε, μόνο η Ελλάδα εξέδωσε NAVTEX.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η διακοίνωση έχει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με αίτηση άδειας ή αναγνώριση δικαιοδοσίας.

«Αρθρώνετε λόγο και επιχειρήματα που ούτε η άλλη πλευρά δεν έχει τολμήσει να αρθρώσει. Αυτό είναι λάθος, είναι επικίνδυνο και ενάντια στα συμφέροντά μας. Το έργο προχωράει, το πλοίο θα αποπλεύσει με NAVTEX μόνο από την Ελλάδα. Μέχρι την ολοκλήρωσή του, οφείλουμε να είμαστε όλοι στο πλευρό του έργου, με την Εθνική Ελλάδος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε κομβικές διατάξεις του νομοσχεδίου, καλώντας το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί ξεκάθαρα εάν τις υπερψηφίζει ή όχι: «Την προστασία του καταναλωτή θα τη στηρίξετε, που τώρα χρειάζεται να πάει στο δικαστήριο για να πάρει προστασία από τη διακοπή του ρεύματος; Τη μεγαλύτερη διαφάνεια σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα τη στηρίξετε; Τη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ κατά 50% θα τη στηρίξετε; Την προστασία του Θερμαϊκού θα τη στηρίξετε; Την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης θα τη στηρίξετε; Τις Καλύβες στον Έβρο θα τις στηρίξετε; Την Αρχιεπισκοπή που θέλει να κάνει ένα κοινωφελές έργο για τους ανθρώπους τρίτης ηλικίας θα το στηρίξετε; Δεν μας είπατε τίποτα από αυτά. Θα έχετε την πολιτική τόλμη να στηρίξετε τις ρυθμίσεις που προστατεύουν την κοινωνία;», ανέφερε χαρακτηριστικά.