Γεραπετρίτης: Σήμερα η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς

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Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενημερώνει σήμερα κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και το ζήτημα που έχει προκύψει με την γαλλική ρηματική διακοίνωση, μετά από την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει και τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών έστειλε από το διεθνές στρατηγικό φόρουμ στο ιρακινό Κουρδιστάν μήνυμα προς την Άγκυρα, δηλώνοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην υλοποίηση της διασύνδεσης.

«Στο παρελθόν, υπήρξαν κάποια περιστατικά παρέμβασης από την πλευρά της Τουρκίας σε αυτό το έργο. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό έχει ευρωπαϊκή σημασία και δεν πρόκειται να ανεχθούμε κανενός είδους παρέμβαση σε αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας την ηλεκτρική διασύνδεση έργο στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη.

«Η Ελλάδα έχει χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για την έρευνα και την τοποθέτηση της καλωδιακής γραμμής. Το έργο προχωρά. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αξιώσεις από πολλά κράτη, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η συνδεσιμότητα είναι ουσιαστικά η προϋπόθεση για την ευημερία στο μέλλον», σημείωσε.

Ηρεμία στο πεδίο

Την ίδια ώρα, στο πεδίο επικρατεί ηρεμία. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει με χαμηλή ταχύτητα τις εργασίες βυθομέτρησης νότια της Καρπάθου, ακολουθώντας τις συντεταγμένες της ελληνικής Navtex.

Σε κοντινή απόσταση πλέει διαρκώς η φρεγάτα «Λήμνος», ενώ η τουρκική φρεγάτα παρακολουθεί τις κινήσεις από μεγάλη απόσταση.

Κριτική από την αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση από τη μεριά της έχει ασκήσει έντονη κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για κίνδυνο ενίσχυσης του αναθεωρητισμού εις βάρος του διεθνούς δικαίου.

Ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αμφισβητεί τις κυβερνητικές εξηγήσεις για την ενημέρωση της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα αξιοποιεί το σχετικό έγγραφο και «θα το επικαλείται από εδώ και πέρα ως απόδειξη, ότι αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία της στην περιοχή. Γι’ αυτό και το απαίτησε άλλωστε».

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, επανέφερε το αίτημα για άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, υποστηρίζοντας ότι οι κατ’ ιδίαν ενημερώσεις δεν μπορούν να το υποκαταστήσουν.

Παράλληλα, ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το περιεχόμενο των ρηματικών διακοινώσεων.

Τι ώρα ενημερώνει ο Γεραπετρίτης τους πολιτικούς αρχηγούς

Στις 09:30, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Μιάμιση ώρα αργότερα, στις 11:00, θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στις 12:00 θα ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στις 13:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.

Το απόγευμα, στις 17:00, θα ενημερώσει την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.

Πηγή: in.gr