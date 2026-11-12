GSI: Τουρκικό πλοίο εξέπεμψε μήνυμα διά ασυρμάτου προς το Abeille Marengo χωρίς να κάνει λόγο για αδειοδότηση

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Αναμενόμενη και σε χαμηλούς τόνους ήταν η αντίδραση της Τουρκίας, όταν το Abeille Marengo, το γαλλικό πλοίο που πραγματοποιεί τις έρευνες βυθού για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, μπήκε σε διεθνή ύδατα, νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες τουρκική φρεγάτα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση από το Abeille Marengo δεν προχώρησε καν σε «hailing» του γαλλικού πλοίου, αλλά ανέγνωσε διά ασυρμάτου κείμενο το οποίο ανέφερε πως το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

Το μήνυμα δεν αναφέρθηκε σε άδεια για τις έρευνες

Το μήνυμα δεν αναφέρεται σε άδεια για τις έρευνες και εκτιμάται ως μία ακόμα απόδειξη ότι δεν ζητήθηκε και δεν δόθηκε άδεια από την Τουρκία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελληνικό πλοίο που επίσης παρακολουθεί σε απόσταση απάντησε και αυτό διά ασυρμάτου με μήνυμα ότι το πλοίο πλέει σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και εκτελεί εργασίες και έρευνες βάσει της NAVTEX που είχε εκδοθεί από τον Σταθμό Ηρακλείου.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση

Αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in πως αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί επεισόδιο, ούτε καν παρενόχληση, τονίζοντας την ανάγκη λόγω και των λεπτών ισορροπιών τα πράγματα να αντιμετωπίζονται στη σωστή τους βάση και διάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο αναμένεται η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου και της ρηματικής διακοίνωσης με την οποία η Γαλλία ενημέρωσε την Τουρκία, χωρίς να ζητά άδεια.

Πηγή: in.gr