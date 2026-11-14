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Επιμελητήριο Λέσβου: Αποκλείονται οι τοπικές επιχειρήσεις από τις προμήθειες των στρατιωτικών πρατηρίων

Η τοπική αγορά ζητά να διασφαλιστεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων, παραγωγών και συνεταιρισμών της Λέσβου και της Λήμνου στους διαγωνισμούς

Business 14.11.2026, 15:34
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Επιμελητήριο Λέσβου: Αποκλείονται οι τοπικές επιχειρήσεις από τις προμήθειες των στρατιωτικών πρατηρίων
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Στον αποκλεισμό των τοπικών επιχειρήσεων και των προϊόντων της Λέσβου οδηγεί η αλλαγή στο σύστημα τροφοδοσίας των στρατιωτικών πρατηρίων, μονάδων και λεσχών, σύμφωνα με το Επιμελητήριο του νησιού.

Όπως επισήμανε στην ΕΡΤ ο Νικόλας Αθανάσης, Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, η εφαρμογή ενός κεντρικοποιημένου συστήματος προμηθειών, με την αποστολή προϊόντων από την Αθήνα, ουσιαστικά αποκλείει τις τοπικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα της Λέσβου από μια συνεργασία που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια.

Ο κ. Αθανάσης υπογραμμίζει, ότι οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την τοπική αγορά, καθώς στερεί από τις επιχειρήσεις του νησιού έναν σταθερό κύκλο εργασιών, ενώ παράλληλα περιορίζει τη διάθεση και την προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Η ανησυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς πρόκειται για μέτρο πανελλαδικής εφαρμογής, που ενδέχεται να πλήξει και άλλες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Όπως τονίζει, σε μια εποχή που η ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα τα νησιά χρειάζονται ουσιαστική οικονομική στήριξη, τέτοιες αποφάσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις τοπικές επιχειρήσεις και εντείνουν την οικονομική ασφυξία.

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου επισημαίνει ότι «το ζήτημα δεν έχει μέχρι σήμερα αποκτήσει την πανελλαδική διάσταση που του αναλογεί, παρά τις διαμαρτυρίες και τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την εξεύρεση λύσης». Υπενθυμίζει, παράλληλα, τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τον βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη στη Βουλή, καθώς και τις συνεχείς ενέργειες του Επιμελητηρίου Λέσβου προς το αρμόδιο Υπουργείο και την τοπική στρατιωτική ηγεσία.

Ο κ. Αθανάσης απευθύνει ουσιαστικά έκκληση για άμεση κινητοποίηση και συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση που θα διασφαλίζει τη συνέχιση της συνεργασίας με τις τοπικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την προμήθεια των τοπικών προϊόντων.

Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Λέσβου για τις προμήθειες των Στρατιωτικών Πρατηρίων

Το Επιμελητήριο Λέσβου είχε ζητήσει στις 9 Σεπτεμβρίου με παρέμβασή του να διασφαλιστεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων, παραγωγών και συνεταιρισμών της Λέσβου και της Λήμνου στους διαγωνισμούς για τις προμήθειες των Στρατιωτικών Πρατηρίων.

Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία ζήτησε:

  • κατάτμηση των διαγωνισμών σε γεωγραφικά Τμήματα (Lots),
  • ειδική πρόβλεψη για τις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές,
  • συμμετοχή των τοπικών και πιστοποιημένων προϊόντων.

Δεν πρέπει η κεντρικοποίηση των προμηθειών να οδηγήσει στον αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των παραγωγών των νησιών μας, επισημαίνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου, κ. Παναγιώτης Τατάκης και προσθέτει η αρχή της νησιωτικότητας πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη, με ουσιαστική στήριξη της τοπικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

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