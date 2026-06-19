Λέσβος: Στους 1.304 τόνους η ελεγχόμενη διακίνηση τυριών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίζεται η ελεγχόμενη διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από τη Λέσβο προς την υπόλοιπη χώρα και το εξωτερικό, στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιορισμών που είχαν ληφθεί λόγω του αφθώδους πυρετού.

‘Εχουν διακινηθεί από τη Λέσβο συνολικά 1.304,7 τόνοι τυριών, με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και των διαδικασιών ελέγχου

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουν καταγραφεί και ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), από τις 27 Απριλίου 2026, όταν αναρτήθηκε ο οδηγός για τη σταδιακή άρση των μέτρων που αφορούν ώριμα τυριά, έως και τις 16 Ιουνίου 2026, έχουν διακινηθεί από τη Λέσβο συνολικά 1.304,7 τόνοι τυριών, με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και των διαδικασιών ελέγχου.

Συγκεκριμένα, έχουν διακινηθεί:

1.083,6 τόνοι φέτα ΠΟΠ

22,8 τόνοι λαδοτύρι ΠΟΠ

82,8 τόνοι κασέρι ΠΟΠ

17,1 τόνοι γραβιέρα

10,7 τόνοι κεφαλοτύρι

87,8 τόνοι λοιπά τυριά

Η διαδικασία

Η διαδικασία πραγματοποιείται με βάση το αυστηρό πλαίσιο βιοασφάλειας που έχει τεθεί για τη σταδιακή διακίνηση των προϊόντων εκτός Λέσβου και εξελίσσεται με καθημερινή παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και τον ΕΦΕΤ.

Στόχος είναι να διασφαλίζεται η προστασία της ζωικής παραγωγής, η τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας και ιχνηλασιμότητας, αλλά και η ομαλή διάθεση των προϊόντων της Λέσβου στην αγορά.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους παραγωγούς, τις τυροκομικές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία του νησιού, με στόχο η παραγωγική δραστηριότητα να επανέρχεται σταδιακά στην κανονικότητα, χωρίς καμία έκπτωση στην ασφάλεια, στους ελέγχους και στην προστασία της κτηνοτροφίας», επισημαίνεται.