Σούπερ μάρκετ: Πώς «απαντούν» Σκλαβενίτης, ΑΒ, My market και Μασούτης στο κόστος του e-commerce

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Πέρα από τις επενδύσεις σε δίκτυα διανομής, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ ποντάρει στο κανάλι του ηλεκτρονικού εμπορίου –διεθνώς και στην εγχώρια σκηνή– καθόσον η καταναλωτική προτίμηση για το κανάλι αυτό στην Ελλάδα κινείται ανοδικά.

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεά της Circana για τις online πωλήσεις ειδών παντοπωλείου, οι οποίες τον Αύγουστο του 2026 αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας τα 209 εκατ. ευρώ, οι δε παραγγελίες ανέβηκαν κατά 2% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025.

Σε παραδείγματα, η Ocado συνεργάζεται με εμπόρους λιανικής για την ανάπτυξη αυτοματοποιημένων μικρών κέντρων διεκπεραίωσης παραγγελιών που μειώνουν τους χρόνους παράδοσης και βελτιώνουν την αστική εφοδιαστική αλυσίδα, με σκοπό να επιταχύνει τις λειτουργίες του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Έπειτα, η Walmart διαχειρίζεται πλέον πάνω από το 50% των ηλεκτρονικών της παραγγελιών μέσω αυτοματοποιημένων κέντρων διανομής.

Ποιο είναι το κόστος για τους λιανέμπορες στην ελληνική αγορά και πώς προσπαθούν να το περιορίσουν;

Τι «φουσκώνει» το κόστος στο e-commerce

Πιέσεις στην κερδοφορία του online καναλιού των σούπερ μάρκετ ασκεί κατ’ αρχάς το υψηλό κόστος παράδοσης

Ο λόγος; Κάθε διαδικτυακή παραγγελία απαιτεί από τους εργαζομένους να συλλέξουν και να συσκευάσουν τα προϊόντα, καθώς και να τα μεταφέρουν στον πελάτη.

Αυτά τα επιπλέον στάδια καθιστούν τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών πιο κοστοβόρα σε σύγκριση με τις αγορές στα φυσικά καταστήματα, ενώ τα έξοδα αποστολής που καταβάλλουν οι πελάτες καλύπτουν ένα μόνο μέρος του συνολικού κόστους.

Πώς «απαντούν» τα ελληνικά σούπερ μάρκετ

Για να ανακτήσουν μέρος του κόστους, οι αλυσίδες λιανικής στην Ελλάδα αρχίζουν να προσαρμόζουν τις πολιτικές παράδοσης.

Για παράδειγμα, ο Σκλαβενίτης εισήγαγε χρέωση 1 ευρώ για παραγγελίες άνω των 100 ευρώ, οι οποίες προηγουμένως παραδίδονταν δωρεάν, διατηρώντας παράλληλα τη χρέωση των 2,50 ευρώ για παραγγελίες μεταξύ 20 ευρώ και 100 ευρώ.

Άλλοι λιανέμποροι χρησιμοποιούν κατώτατα όρια αξίας καλαθιού για τη διαχείριση του κόστους παράδοσης. Η ΑΒ Βασιλόπουλος χρεώνει 2 ευρώ για παραγγελίες μεταξύ 25 ευρώ και 80 ευρώ και προσφέρει δωρεάν παράδοση άνω των 80 ευρώ, όπως αναφέρει η έρευνα.

Τα My market προσφέρουν επίσης δωρεάν παράδοση άνω των 80 ευρώ και παρέχουν συνδρομητική υπηρεσία παραδόσεων, ενώ ο Μασούτης ορίζει το όριο δωρεάν παράδοσης στα 90 ευρώ . Το e-fresh, ένα αμιγώς διαδικτυακό σούπερ μάρκετ, προσφέρει δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 100 ευρώ.

Ζητούμενο η βελτίωση της κερδοφορίας

Οι εταιρείες λιανικής αναζητούν τρόπους για να βελτιώσουν την κερδοφορία του online καναλιών, καθιστώντας πιο αποδοτική την προετοιμασία των παραγγελιών και το last-mile delivery.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη βελτίωση της διαρρύθμισης των καταστημάτων και των αποθηκών, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων συλλογής παραγγελιών και αυτοματισμών, την ομαδοποίηση των παραγγελιών ανά περιοχή και χρονικό πλαίσιο, καθώς και τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των δρομολογίων παράδοσης.

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιλογής μπορούν να μειώσουν τις περιττές μετακινήσεις και να επιταχύνουν την προετοιμασία των παραγγελιών, ενώ η καλύτερη κατανομή των παραγγελιών και η βελτιστοποίηση των δρομολογίων μπορούν να βοηθήσουν τους λιανεμπόρους να βελτιώσουν την απόδοση των παραδόσεων και να ελέγξουν το κόστος.