Σούπερ μάρκετ: Επανεξετάζονται τα budget – Μονόδρομος οι ανατιμήσεις

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Στους πρώτους μήνες του 2026 τα στελέχη των πολυεθνικών ομίλων και της ελληνικής βιομηχανίας διαπίστωσαν έκπληκτα ότι παρά τις απαισιόδοξες προβλέψεις τους για την εξέλιξη της χρονιάς, οι πωλήσεις τόσο ως προς τον τζίρο, όσο κι ως προς την κατανάλωση, όχι μόνο δεν παρουσίαζαν κόπωση, αλλά μήνα με τον μήνα αυξάνονταν συνεχώς. Και τούτο παρά την δύσκολη συγκυρία για το διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα.

Η εξήγηση την οποία έδωσαν για τις ευχάριστες επιδόσεις του νέου χρόνου δεν ήταν άλλη από το γεγονός ότι το μειωμένο καταναλωτικό εισόδημα έστρεψε όλο και περισσότερους πολίτες στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, λόγω των ανταγωνιστικότερων τιμών. Πράγματι αύξηση πωλήσεων 5,5% με 6,5% και αύξηση κατανάλωση περί το 3,5%, είναι κάτι εξαιρετικό σε μία αγορά πιεσμένη από τις μειώσεις των πραγματικών εισοδημάτων.

Το σχέδιο άμυνας των σούπερ μάρκετ

Αυτός ήταν κι ο βασικότερος λόγος, που αν και ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιραν επιβάρυνε τα κοστολογικά τους μεγέθη, ωστόσο η αύξηση των πωλήσεων απάλυνε την πίεση για ανατιμήσεις. Και η χρονιά, με ελάχιστες εξαιρέσεις – πχ γαλακτοκομικά – φαίνεται ότι θα κλείσει όχι μόνο θετική, αλλά και με εξαιρετικές επιδόσεις. Όμως δεν απέφυγαν και τις περικοπές – πχ τα διαφημιστικά τους έσοδα οι κατηγορίες των τροφίμων τα περιέκοψαν κατά 14% τον περασμένο Σεπτέμβριο – προκειμένου να απορροφήσουν τις επιβαρύνσεις χωρίς να κάνουν ανατιμήσεις.

Αυτή την περίοδο οι επιχειρήσεις και οι ιδιαίτερα οι θυγατρικές των πολυεθνικών ομίλων διαμορφώνουν το budget του 2027. Οι διοικήσεις τους βρίσκονται βεβαίως αντιμέτωπες με έναν «άγνωστο Χ»: την τιμή της ενέργειας για τον επόμενο χρόνο. Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα αποκλιμακωθεί ή θα συνεχιστεί; Η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα διατηρήσουν τις «υψηλές πτήσεις» ή θα αρχίσουν να μειώνονται σιγά – σιγά; Είναι γνωστό ότι και σήμερα να ειρηνεύσει η περιοχή απαιτούνται περί τους 6 μήνες μέχρι οι τιμές της ενέργειας να επανέλθουν στα προ του πολέμου επίπεδα. Το θέμα της ενέργειας μοιάζει με «σπαζοκεφαλιά» – σχετική βοήθεια ζητούν από τις ενεργειακές εταιρείες, στις οποίες είναι πελάτες και δεν είναι εύκολο να τους δοθεί μία πρόβλεψη με σχετική ασφάλεια. Η πιο πιθανή εκδοχή που θα συμπεριλάβουν στις εκθέσεις τους είναι μία σχετικά υψηλή τιμή, έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλυφθούν από το «κακό σενάριο» εφόσον προκύψει.

Τα budget στο μικροσκόπιο

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι περί τον Απρίλιο, επανεξετάζονται τα budget και ανάλογα με τις εξελίξεις γίνονται ή όχι οι περικοπές. Αλλά ως προς τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη επικρατεί αισιοδοξία για τον επόμενο χρόνο – κυρίως ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης – και τούτο παρά το γεγονός ότι το 2027 θα είναι μία εκλογική χρονιά. Ως προς τον κίνδυνο της πολιτικής αστάθειας, πηγές της αγοράς έλεγαν πως με τον ένα η τον άλλο τρόπο κυβέρνηση θα σχηματιστεί – πόσο μάλλον που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα – και δεν προβλέπονται πολιτικά … «παρατράγουδα»! Εξάλλου, από την 1η Ιουλίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά με τις επιδόσεις της αγοράς υπάρχει μία γενικότερη αισιοδοξία, που βασίζεται κυρίως στην ανέλπιστη άνοδο του 2026. Οι ίδιες πηγές με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ έλεγαν ότι ο λόγος για τον οποία αυξήθηκαν οι πωλήσεις και η κατανάλωση στα ράφια και στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, συνεχίζει να υπάρχει – δηλαδή η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα – κι ως εκ τούτου προβλέπονται θετικοί ρυθμοί. Ισως αντίστοιχοι ή ελαφρώς μειωμένοι έναντι του 2026. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διοικήσεις των θυγατρικών των πολυεθνικών ομίλων συνήθως φροντίζουν να είναι πιο συντηρητικοί στις προβλέψεις τους για να μην βρεθούν προ εκπλήξεως την άνοιξη και χρειαστούν να προχωρήσουν σε περικοπές.

Ερχονται ανατιμήσεις από Ιανουάριο

Σε κάθε περίπτωση όμως το κλίμα είναι θετικό, ανεξαρτήτως των αριθμών! Επίσης το βέβαιο είναι ότι τον προσεχή Ιανουάριο, οι προμηθευτικές εταιρείες θα προχωρήσουν σε ανατιμήσεις. Επ΄ αυτού πηγές της αγοράς έλεγαν πως υπάρχουν σκέψεις οι ανατιμήσεις αυτές να είναι – όσο το επιτρέπει το … ταμείο της κάθε επιχείρησης – συγκρατημένες.

Μάλιστα έκαναν λόγο για 2% – 3% – ένα ποσοστό που όμως είναι εξαιρετικά χαμηλό. Και τούτο διότι δεν θέλουν να διαταράξουν ή να «υπονομεύσουν» τους ανοδικούς ρυθμούς της αγοράς, πόσο μάλλον τα μερίδια που κατέχουν τα προϊόντα τους. Όλα αυτά βέβαια είναι προβλέψεις για τις οποίες θα ενημερωθούν τα αντίστοιχα τμήματα των πολυεθνικών ομίλων στο εξωτερικό, το τι θα συμβεί στην ελληνική αγορά είναι ένα άλλο θέμα – συνήθως το «πεδίο» είναι πιο σκληρό από τις εκτιμήσεις…