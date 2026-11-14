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Οινοποιίες: Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα

Για ποιους λόγους κρίθηκε σκόπιμη η συγχώνευση για τις δύο οινοποιίες

Τρόφιμα – ποτά 14.11.2026, 16:02
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Οινοποιίες: Νέο κεφάλαιο για ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα
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Την κατά 100% θυγατρική της, Κτήμα Σιγάλα, απορροφά η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και όπως αναφέρεται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης η κίνηση αυτή κρίνεται σκόπιμη και συμφέρουσα τόσο για τις δύο εταιρείες και τους εργαζομένους τους όσο και για τρίτου συναλλασσόμενους με αυτές.

Αναδιάρθρωση και ορθολογικότερη οργάνωση

Ειδικότερα, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί η αναδιάρθρωση και ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των συγχωνευόμενων εταιρειών, η οποία είναι επωφελής τόσο για τη μεσοπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη στρατηγική επέκτασης των δραστηριοτήτων των σχετικών επιχειρήσεων, επιτυγχάνοντας παράλληλα την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην αγορά έναντι του ανταγωνισμού.

Κατά συνέπεια, με τη συγχώνευση θα δημιουργηθεί μία ισχυρή οικονομική μονάδα, ενισχυμένη τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων, ικανή να ανταποκριθεί στα ζητήματα της σύγχρονης τεχνικής και οικονομικής εξέλιξης.

Περαιτέρω, η συγχώνευση θα συνεισφέρει στην απλοποίηση, τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό της εταιρικής δομής του Ομίλου και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της υφιστάμενης δραστηριότητας των συγχωνευόμενων Εταιρειών και των ταμειακών ροών που απαιτούνται για την κάλυψη των εξόδων αυτών, θα οδηγήσει στη μείωση των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, οι οποίες πλέον θα καλύπτονται από την απορροφώσα εταιρεία (ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗ), ενώ θα επιτευχθούν και οικονομίες κλίμακας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗ ανέρχεται σε 1,49 εκατ. ευρώ και του Κτήματος Σιγάλα σε 2,06 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι η πρώτη κατέχει το σύνολο των μετοχών της δεύτερης, η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς αύξηση κεφαλαίου ή έκδοση νέων μετοχών, ενώ ως ημερομηνία αναφοράς του ισολογισμού μετασχηματισμού έχει οριστεί η 31η Αυγούστου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορά του συνόλου του κεφαλαίου της Κτήμα Σιγάλας από την ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ είχε ολοκληρωθεί στις 21 Οκτωβρίου 2025.

ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ και Κτήμα Σιγάλα

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΚΥΡ – ΓΙΑΝΝΗ κατά την χρήση του 2025, ανήλθε σε  17.805.053,92 ευρώ από 16.178.537,55 ευρώ το 2024, αυξημένος κατά ποσοστό 10,1% περίπου. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 17.625.154,04 ευρώ κατά το 2025, έναντι 16.178.537,55 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά το 2025 και διαμορφώθηκαν σε 4.989.369,80 ευρώ κέρδη έναντι 4.355.812,60 ευρώ κέρδη το 2024. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιλαμβάνουν τα έσοδα από αποσβέσεις επιχορηγήσεων στα πάγια στοιχεία της επιχείρησης. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε  2.790.326,81 ευρώ έναντι 2.400.097,68 ευρώ κέρδη το 2024.

Ο κύκλος εργασιών για το Κτήμα Σιγάλα κατά τη χρήση του 2025, ανήλθε σε 2.685.963,85 ευρώ από 3.505.532,74 ευρώ το 2025, μειωμένος κατά ποσοστό 23% περίπου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας για τη χρήση 2025 διαμορφώθηκαν σε ζημιές αξίας  267.156,49 ευρώ έναντι κερδών αξίας  1.018,31 ευρώτο 2024

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας το 2025, διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού 273.011,37 ευρώ έναντι ζημιών ποσού  22.143,92 ευρώ το 2024.

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