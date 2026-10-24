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ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Πόσα εκατομμύρια έφεραν οι… αμπελώνες – Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026

Το 2025 η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιό της εξαγοράζοντας την «Κτήμα Σιγάλας Α.Ε» - Ποια εκκρεμότητα σημείωσε ο ορκωτός

Business 24.10.2026, 07:00
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ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Πόσα εκατομμύρια έφεραν οι… αμπελώνες – Το deal στη Σαντορίνη και οι βλέψεις για το 2026
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Σε ανοδική τροχιά βρέθηκε η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ το 2025, αφού κατέγραψε αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία της. Με την εξαγορά του κτήματος Σιγάλας τον Οκτώβριο του 2025 η εταιρεία οινοποιίας, που ιδρύθηκε το 1977 από τον Γιάννη Μπουτάρη, επεκτάθηκε στην αμπελοοινική περιοχή της Σαντορίνης, εμπλουτίζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιό της.

Στα 17,80 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της εταιρείας το 2025 έναντι 16,17 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 10,1% περίπου. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε  17,62 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 16,17 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση.

Τα EBITDA του ομίλου αυξήθηκαν ελαφρώς κατά το 2025 και διαμορφώθηκαν σε 4,98 εκατ.ευρώ έναντι 4,35 εκατ. ευρώ το 2024. Έπειτα, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε 2,79 εκατ. ευρώ έναντι 2,40 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, φτάνοντας τα 2,07 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 1,83 εκατ. ευρώ το 2024.

Όπως αναφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων του ομίλου κατά την 31/12/2025 ανήλθαν στα 18,08 εκατ. ευρώ έναντι 16,29 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου. Αντίστοιχα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέβηκαν σε 18,13 εκατ. ευρώ έναντι 16,29 εκατ. ευρώ το 2024.

ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ: Το deal στη Σαντορίνη…

Στις 21/10/2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της «Κτήμα Σιγάλας Α.Ε.» από την «ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.», η οποία κατείχε έως τότε ποσοστό 39,02% ως συνδεδεμένη/συγγενής εταιρεία.

Με την απόκτηση του υπολοίπου 60,98% από τον προηγούμενο πλειοψηφικό μέτοχο, η «Κτήμα Σιγάλας Α.Ε» κατέστη κατά 100% θυγατρική της ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. και εντάσσεται πλέον πλήρως στον όμιλο αυτής, ο οποίος συνδυάζει τρεις αμπελοοινικές περιοχές της χώρας (Νάουσα, Αμύνταιο, Σαντορίνη).

Ενόσω η παραγωγή του αμπελώνα της Σαντορίνης παραμένει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα –περί τους 350 τόνους– οι νέες φυτεύσεις , όπου επενδύει συστηματικά το Κτήμα Σιγάλα, φέρνουν αποδόσεις που αγγίζουν έως και τα 300 κιλά ανά στρέμμα σε ορισμένα από αυτά τα αμπελοτεμάχια, προσεγγίζοντας επίπεδα παραγωγής που συναντούσε κανείς παλαιότερα στη Σαντορίνη.

Όπως επεσήμανε ο Δρ. Στράτος Guillaume Ξυράφης, γεωπόνος και επικεφαλής αμπελώνα του Κτήματος Σιγάλα, «είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε μια τόσο ουσιαστική ένδειξη από αυτές τις φυτεύσεις και αυτό μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι».

Επισημαίνεται ότι οι οινοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και μόλις οι πρώτες δεξαμενές έχουν ολοκληρώσει την αλκοολική ζύμωση. Η πρώτη εικόνα, ωστόσο, ξεχωρίζει για το Ασύρτικο.

… και η εκκρεμότητα της θυγατρικής

Σύμφωνα με τον ορκωτό λογιστή, οι φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2020 και 2021.

Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά, σημειώνει ο ορκωτός.

Η διοίκηση του ομίλου δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση.

Όπως σημειώνεται από τον ορκωτό, ο έλεγχος δεν έχει προσφέρει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

Οι στόχοι του 2026

Παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ αποσκοπεί να συνεχίσει την επιχείρηση σε ανοδική πορεία και να την οδηγήσει σε θετικότερα αποτελέσματα.

Ο κύριος στόχος της εταιρείας για το 2026 είναι να βελτιώσει περαιτέρω την χρηματοοικονομική της θέση λαμβάνοντας και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την είσπραξη των οφειλών από τους πελάτες της και να καθορίσει τις επενδυτικές της προτεραιότητες για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της παραγωγής της.

Σκοπός των κινήσεων αυτών είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η βελτίωση της θέσης και των αποτελεσμάτων της, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά.

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