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Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή της 5ης διμηνιαίας δόσης για το Επίδομα Παιδιού Α21

Economy 14.11.2026, 17:35
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Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα
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Ενεργοποιείται ξανά στις 27 Νοεμβρίου (ώρα 8.00) η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού για νέες αιτήσεις ή τροποίηση υφισταμένων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες 13 Νοεμβρίου έκλεισε προσωρινά η πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2026.

Σημειώνεται  ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα. Για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, κατ’ έτος, μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ στην ειδική πλατφόρμα, από τον υπόχρεο υποβολής της αίτησης φορολογίας εισοδήματος ή τη σύζυγο του με τη χρήση των προσωπικών κωδικών του taxisnet.

Τα πεδία της αίτησης Α21 προσυμπληρώνονται, αντλώντας στοιχεία από τον ΑΜΚΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής – μέσω on line διασύνδεσης της ΗΔΙΚΑ με την ΑΑΔΕ – προσυμπληρώνονται στην αίτηση τα ετήσια εισοδήματα των μελών της οικογενείας που συμμετέχουν στο Α21.

Το επίδομα παιδιού παρέχεται σε πάνω από 900.000 οικογένειες και αφορά πάνω από 1.5 εκ. παιδιά, ενώ η ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 1.050.000.000 ευρώ. Καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

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