 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(29) "Business Accounting & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Κομισιόν: Ανεβάζει «στροφές» ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα «αγκάθια»

Economy 14.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Κομισιόν: Ανεβάζει «στροφές» ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με δυσμενέστερες εκτιμήσεις για την πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα αναμένεται να συνοδεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της, που δημοσιοποιούνται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πληθωρισμός αναμένεται να τοποθετηθεί στο 3,9% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027, διατηρώντας την ακρίβεια στο επίκεντρο των προκλήσεων για τα νοικοκυριά. Εφόσον επιβεβαιωθούν , η ανοδική αναθεώρηση θα φτάσει τις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες φέτος και τις 0,4 μονάδες την επόμενη χρονιά, αποτυπώνοντας εντονότερες και πιο επίμονες πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Η αναμενόμενη αναθεώρηση έρχεται να αναδείξει την απόσταση ανάμεσα στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών και στην καθημερινή εμπειρία των καταναλωτών. Ακόμη και όταν η οικονομία αναπτύσσεται και τα εισοδήματα αυξάνονται ονομαστικά, η συνεχιζόμενη άνοδος των τιμών περιορίζει το πραγματικό όφελος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το κρίσιμο ζήτημα, επομένως, είναι πόσο από την αύξηση των μισθών και των συντάξεων απομένει μετά την κάλυψη των ακριβότερων βασικών αναγκών. Εκεί θα κριθεί και κατά πόσο η ανάπτυξη μεταφράζεται σε αισθητή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Υψηλότερα από τις εαρινές προβλέψεις

Στις επίσημες εαρινές προβλέψεις του Μαΐου, η Κομισιόν εκτιμούσε ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διαμορφωνόταν στο 3,7% το 2026 και θα υποχωρούσε στο 2,4% το 2027.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεταβολή για το 2027, καθώς υποδηλώνει ότι η αποκλιμάκωση αναμένεται βραδύτερη από όσο υπολογιζόταν την άνοιξη. Η μείωση του πληθωρισμού, άλλωστε, δεν σημαίνει επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα. Σημαίνει ότι οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται, απλώς με μικρότερη ταχύτητα, πάνω στις ανατιμήσεις που έχουν ήδη συσσωρευτεί.

Για ένα νοικοκυριό που έχει περιορίσει τις αγορές του ή έχει απορροφήσει τις προηγούμενες αυξήσεις μειώνοντας την αποταμίευσή του, αυτή η διαφορά είναι καθοριστική. Η επιβράδυνση των ανατιμήσεων προσφέρει μικρότερη πρόσθετη επιβάρυνση, αλλά δεν αποκαθιστά αυτόματα τις απώλειες αγοραστικής δύναμης.

Η ενέργεια αφήνει αποτύπωμα στην οικονομία

Η ίδια η Επιτροπή είχε επισημάνει ήδη από τον Μάιο ότι το ενεργειακό σοκ διαβρώνει το πραγματικό εισόδημα και επιβραδύνει την κατανάλωση. Είχε επίσης προειδοποιήσει ότι η μετακύλιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες θα διατηρούσε τις πληθωριστικές πιέσεις και το 2027.

Αυτός ο μηχανισμός δυσκολεύει την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στον λογαριασμό του ρεύματος ή στην αντλία των καυσίμων. Το κόστος ενέργειας επηρεάζει την παραγωγή, τη μεταφορά, την αποθήκευση και τελικά τη διάθεση των προϊόντων.

Η ένταση και η διάρκεια αυτής της μετακύλισης θα καθορίσουν πόσο γρήγορα μπορεί να υποχωρήσει ο πληθωρισμός.

Καλύτερη ανάπτυξη αλλά…

Στο σκέλος της ανάπτυξης, οι πληροφορίες παραπέμπουν σε ευνοϊκότερη εικόνα έναντι των εαρινών εκτιμήσεων και ειδικότερα ρυθμό 1,9%  στη διετία 2026–2027. Η κατανάλωση και η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να στηρίξουν την αύξηση του ΑΕΠ.

Η συνύπαρξη υψηλότερης ανάπτυξης και υψηλότερου πληθωρισμού απαιτεί, ωστόσο, προσεκτική ανάγνωση. Η άνοδος του πραγματικού ΑΕΠ αποτελεί θετική εξέλιξη, αλλά δεν αποτυπώνει από μόνη της πώς κατανέμεται το όφελος ούτε ποια νοικοκυριά καταφέρνουν να ενισχύσουν την οικονομική τους θέση.

Επιπλέον, ο μέσος πληθωρισμός δεν περιγράφει με τον ίδιο τρόπο την επιβάρυνση κάθε οικογένειας. Όταν μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος κατευθύνεται σε ανελαστικές δαπάνες, τα περιθώρια προσαρμογής είναι στενότερα. Η περικοπή άλλων αγορών μπορεί να ισοσκελίζει προσωρινά τον προϋπολογισμό, αλλά περιορίζει την κατανάλωση και την ποιότητα ζωής.

Αποκλιμάκωση του χρέους, επίμονο εξωτερικό έλλειμμα

Στο δημοσιονομικό πεδίο, αναμένεται πρόβλεψη για πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ φέτος και 3,3% το 2027. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ το 2026 και κοντά στο 130% το 2027. Παράλληλα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται στο 7% του ΑΕΠ φέτος και στο 6,1% την επόμενη χρονιά.

Η διατήρηση υψηλού εξωτερικού ελλείμματος αναδεικνύει τη σημασία της παραγωγικής διάστασης των επενδύσεων. Το ζητούμενο είναι οι επενδύσεις να ενισχύουν την εγχώρια παραγωγή, την παραγωγικότητα και τις εξαγωγές, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα και ενέργεια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Κομισιόν: Ανεβάζει «στροφές» ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία
Economy

Νέα ψυχρολουσία από την Κομισιόν για την ακρίβεια
Πειραιάς: Η θέα θάλασσα εκτοξεύει τα ενοίκια [πίνακες]
Ακίνητα

Η θέα θάλασσα εκτοξεύει τα ενοίκια [πίνακες]
Κύκλοι ΥΠΕΘΟ για μέτρα στήριξης: Έως 244 ψήφοι για τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών
Economy

Κύκλοι ΥΠΕΘΟ: Ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τα μέτρα στήριξης
ΟΠΕΚΑ: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
Economy

Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
EEKE για Black Friday: Μην αφήσετε τις «προσφορές» να σας παρασύρουν
Economy

Οδηγός «επιβίωσης» για τη Black Friday - Οι παγίδες
Βιομηχανία: Άλμα 18,7% στις τιμές εισαγωγών τον Σεπτέμβριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Άλμα 18,7% στις τιμές εισαγωγών τον Σεπτέμβριο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Big Tech: Γιατί οι CEOs λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;
World

Γιατί οι CEOs των Big Tech λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;

Από τον Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τα μαύρα τζάκετ προσδίδουν μια νότα «cool» στις Big Tech

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
FTSE Russell: Στους δείκτες Micro Cap και Total-Cap η Attica Department Stores
Xρηματιστήριο Αθηνών

FTSE Russell: Στους δείκτες Micro Cap και Total-Cap η Attica Department Stores

Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της αναδιάρθρωσης των παγκόσμιων δεικτών του FTSE Russell τον Δεκέμβριο του 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
World

Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο

Η εικόνα δείχνει ότι το κρασί παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή υπόθεση, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιράν: Η μέρα που ο Τζίμι Κάρτερ πάγωσε τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία – Η αρχή των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης
World

Η μέρα που ο Τζίμι Κάρτερ πάγωσε τα ιρανικά assets

Στις 14 Νοεμβρίου 1979, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ εκδίδει το Εκτελεστικό Διάταγμα 12170, δεσμεύοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως απάντηση στην κρίση των ομήρων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley

Η υποστήριξη της ελίτ της Silicon Valley στον Τζένσεν Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο
Economy

Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει περιορισμένο ανταγωνισμό, λάθη στα μητρώα και συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που κρίθηκαν μη νόμιμες — Τι βρίσκεται πίσω από τα ποσοστά απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Διεθνής επιβατική κίνηση: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Fraport Greece - Ποιες χώρες στήριξαν τον ελληνικό τουρισμό

Λάμπρος Καραγεώργος
Πιερρακάκης: Τρεις ταχύτητες τραπεζών στην Ευρώπη
Τράπεζες

Πιερρακάκης: Οι τρεις κατηγορίες τραπεζών που χρειάζεται η Ευρώπη

Το παράδειγμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, η οποία προετοιμάζει τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Economy
Κομισιόν: Ανεβάζει «στροφές» ο πληθωρισμός στην ελληνική οικονομία
Economy

Νέα ψυχρολουσία από την Κομισιόν για την ακρίβεια

Οι εκτιμήσεις της Κομισιόν για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα «αγκάθια»

Γιάννης Αγουρίδης
Κύκλοι ΥΠΕΘΟ για μέτρα στήριξης: Έως 244 ψήφοι για τα μέτρα ενίσχυσης των πολιτών
Economy

Κύκλοι ΥΠΕΘΟ: Ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τα μέτρα στήριξης

Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφεραν ότι «η κυβέρνηση ευχαριστεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους βουλευτές που στήριξαν τις συγκεκριμένες διατάξεις» - Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

ΟΠΕΚΑ: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού
Economy

Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21- Επίδομα Παιδιού

Πότε θα ενεργοποιηθεί ξανά η πλατφόρμα Α21 - Τι αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ

EEKE για Black Friday: Μην αφήσετε τις «προσφορές» να σας παρασύρουν
Economy

Οδηγός «επιβίωσης» για τη Black Friday - Οι παγίδες

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ υπενθυμίζει τους βασικούς κανόνες που προστατεύουν τον καταναλωτή από τις «προσφορές»-παγίδες, μαζί με όσα αλλάζουν φέτος

Βιομηχανία: Άλμα 18,7% στις τιμές εισαγωγών τον Σεπτέμβριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: Άλμα 18,7% στις τιμές εισαγωγών τον Σεπτέμβριο

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

Ο πληθωρισμός συμπαρασύρει συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές
Economy

Ο πληθωρισμός συμπαρασύρει συντάξεις και ασφαλιστικές εισφορές

Προς αύξηση 3% οι κύριες συντάξεις το 2027. Από 10 έως 27 ευρώ τον μήνα η επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον ο μέσος πληθωρισμός του 2026 κλείσει στο 4%

Αθανασία Ακρίβου
Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο
Economy

Αδιαφανείς συμβάσεις 1,24 δισ. με το Δημόσιο βλέπει το ελεγκτικό συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει περιορισμένο ανταγωνισμό, λάθη στα μητρώα και συμβάσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων που κρίθηκαν μη νόμιμες — Τι βρίσκεται πίσω από τα ποσοστά απορρόφησης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Καλώδια, ρηματική διακοίνωση και εθνικιστικές παγίδες
Πολιτική

Καλώδια, ρηματική διακοίνωση και εθνικιστικές παγίδες

Αναλυτές επιμένουν πως «στο διεθνές πεδίο τα προσχήματα είναι συχνά σπουδαιότερα και από την ουσία καθώς επιτρέπουν στα κράτη να αφομοιώσουν τις αποτυχίες και να επιβιώσουν για να επανέλθουν την επόμενη μέρα».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
FT: Η Nvidia προσέγγισε τον CEO της Arm για τη θέση του Τζένσεν Χουάνγκ
World

Η Nvidia προσέγγισε τον Χάας της Arm για τη θέση του CEO

Ο Χάας, ο οποίος ηγείται από το 2022 της βρετανικής εταιρείας ημιαγωγών που υποστηρίζεται από τη SoftBank, εργάστηκε στη Nvidia για περίπου επτά χρόνια

IEA: «Γυρίζει» η αγορά πετρελαίου – Από το έλλειμμα σε πλεόνασμα 1,7 εκατ. βαρελιών
Πετρέλαιο

«Γυρίζει» η αγορά πετρελαίου - Από το έλλειμμα σε πλεόνασμα 1,7 εκατ. βαρελιών

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε τις προηγούμενες εκτιμήσεις του

Microsoft: Το ψηφιακό έμφραγμα που παρέλυσε τον πλανήτη – Οι φόβοι για τους χάκερ και την τεχνητή νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το «έμφραγμα» της Microsoft και οι φόβοι για την ΑΙ

Η κατάρρευση του Microsoft 365 παρέλυσε κυβερνήσεις, νοσοκομεία και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την επικίνδυνη εξάρτηση από τους αμερικανικούς κολοσσούς και την ανάγκη για ψηφιακή κυριαρχία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Για 5 ώρες καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια
World

Για 5 ώρες καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια των ΗΠΑ

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ Σον Ντάφι απέδωσε το πρόβλημα στο πεπαλαιωμένο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας

Συντάξεις: Νέα δεδομένα στη διαδοχική ασφάλιση με χρόνο στο ΝΑΤ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέα δεδομένα στη διαδοχική ασφάλιση με χρόνο στο ΝΑΤ

Τι προβλέπει σχετική απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορά χιλιάδες ασφαλισμένους

Κώστας Παπαδής
Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley
Tεχνητή νοημοσύνη

Τζένσεν Χουάνγκ: Τι σημαίνει η πτώση του για την ισχύ της Silicon Valley

Η υποστήριξη της ελίτ της Silicon Valley στον Τζένσεν Χουάνγκ

Τζούλη Καλημέρη
Νερά Κρήτης: Η υποχώρηση στην κερδοφορία, οι «κόφτες» στα κόστη και το σχέδιο για το 2026
Business

Πώς τα Νερά Κρήτης έβαλαν «κόφτη» στο... κόστος

Οι κινήσεις για εξοικονόμηση κόστους, το ταμείο της Νερά Κρήτης και η νέα γραμμή παραγωγής - Το σερί επενδύσεων στις εγκαταστάσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο – Πού βρίσκεται η Ελλάδα;
World

Οι χώρες που καταναλώνουν το περισσότερο κρασί στον κόσμο

Η εικόνα δείχνει ότι το κρασί παραμένει σε μεγάλο βαθμό ευρωπαϊκή υπόθεση, ακόμη και όταν η μεγαλύτερη αγορά βρίσκεται στις ΗΠΑ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

Ποιες μετοχές μπαίνουν στο ραντάρ των ξένων και η… έκπληξη στο Euronext Athens

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Microsoft: Την αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η εταιρεία
World

Την αποκατάσταση της λειτουργίας όλων των υπηρεσιών της, ανακοίνωσε η Microsoft

Η Microsoft απέδωσε τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν σε δυσλειτουργίες των διακομιστών

Η βιομηχανία τροφίμων και η πρόκληση της ΤΝ
Opinion

Η πρόκληση της ΑΙ στα τρόφιμα

Ανατροπές στη βιομηχανία τροφίμων από την παραγωγή έως και τις πιο έξυπνες αλυσίδες εφοδιασμού

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό

Οι προκλήσεις της εξωστρέφειας για την ελληνική βιομηχανία - Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Big Tech: Γιατί οι CEOs λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;
World

Γιατί οι CEOs των Big Tech λατρεύουν τα μαύρα τζάκετ;

Από τον Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τα μαύρα τζάκετ προσδίδουν μια νότα «cool» στις Big Tech

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελαιόλαδο: Η μεγάλη ευκαιρία της Γαλλίας και η μάχη για μια θέση στο ράφι
Τρόφιμα – ποτά

Ελαιόλαδο: Η αγορά των 110.000 τόνων που χάνει η Ελλάδα [πίνακες]

Το ελληνικό ελαιόλαδο αναζητά τη θέση του στη γαλλική αγορά – Ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα

Μαρία Σιδέρη
Αποθήκευση ενέργειας: Η νέα αγορά των 2 δισ. ευρώ και οι μεγάλοι μνηστήρες των 4,7 GW
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο Ελντοράντο των 2 δισ. ευρώ – Ποιοι διεκδικούν έργα 4,7 GW

ΔΕΗ, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Masdar και άλλοι ισχυροί ελληνικοί και διεθνείς όμιλοι παίρνουν θέση στη νέα ενεργειακή αγορά – Οι 12 μεγαλύτερες παρουσίες και τα επενδυτικά σχέδια.

Μάχη Τράτσα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies