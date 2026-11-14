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Τεχνητή Νοημοσύνη: Η κατάρρευση προ των πυλών

Τα ιστορικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται και τα σήματα ότι επίκειται διόρθωση στην αγορά

Tεχνητή νοημοσύνη 14.11.2026, 22:05
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Τεχνητή Νοημοσύνη: Η κατάρρευση προ των πυλών
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Την επόμενη εβδομάδα η Anthropic αναμένεται να εισαγάγει τις μετοχές της στο χρηματιστήριο, σε μια κίνηση που αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία.

Ένα σκάνδαλο που αφορά σεξ και κατασκοπεία ταράζει την Nvidia, τον κορυφαίο κατασκευαστή μικροεπεξεργαστών και οδηγεί στην απομάκρυνση τον συνιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, εμβληματική μορφή στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ, έχοντας κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές, είναι έτοιμο να βάλει στα κέντρα δεδομένων και στους τεχνολογικούς γίγαντες που συνδέονται με τον Τραμπ.

Και οι φόβοι που έχουν διατυπωθεί από πολλές διαφορετικές φωνές εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ότι πλησιάζουμε σε μια κατάρρευση του τεχνολογικού κλάδου.

Οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν εκτοξευτεί σε μη βιώσιμα επίπεδα, ακολουθώντας τα ιστορικά πρότυπα των προηγούμενων τεχνολογικών φουσκών.

Το κόστος των υποδομών, οι ενεργειακές απαιτήσεις και το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της διαφημιστικής εκστρατείας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και της απόδοσης της επένδυσης (ROI) σηματοδοτούν επικείμενη διόρθωση της αγοράς, εξηγεί η ανάλυση του Economist.

Οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για σημαντική υποτίμηση, καθώς η επιστροφή στην πραγματικότητα θα πλήξει τις υπερτιμημένες μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τα χαρτοφυλάκια επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Τα σήματα υπερτίμησης ανάβουν κόκκινο

Οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τη θεμελιώδη ανάλυση. Oι δείκτες τιμής προς κέρδη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν τα υψηλότερα επίπεδα της φούσκας των dot-com, με πολλές εταιρείες να έχουν αποτιμήσεις δισ. δολαρίων παρά τις ελάχιστες ροές εσόδων.

Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) έχουν διοχετεύσει πάνω από 250 δισ. δολάρια σε νεοφυείς επιχειρήσεις AI από τις αρχές του 2025, δημιουργώντας ένα περιβάλλον χρηματοδότησης αποκομμένο από βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Πολλές εφαρμογές AI παραμένουν «λύσεις που αναζητούν προβλήματα»

Οι εισηγμένες μετοχές AI διαπραγματεύονται με υπερτιμήσεις (premiums) 40-60% πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους του τεχνολογικού κλάδου. Αυτή η κερδοσκοπική υπερβολή αντικατοπτρίζει μοτίβα που προηγήθηκαν προηγούμενων διορθώσεων της αγοράς, όταν ο ενθουσιασμός των επενδυτών ξεπέρασε τις πραγματικές τεχνολογικές δυνατότητες και την εμπορική βιωσιμότητα.

Το χάσμα μεταξύ πραγματικότητας και υποδομών

Το κόστος υποδομών που απαιτείται για την υλοποίηση των υποσχέσεων της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αποτελεί αυξανόμενη ανησυχία. Η κατανάλωση ενέργειας των κέντρων δεδομένων για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχει αυξηθεί κατά 300% σε ετήσια βάση, επιβαρύνοντας τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ωθώντας τα λειτουργικά έξοδα πέρα από τις αρχικές προβλέψεις.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση καθώς το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, οι ελλείψεις μικροτσίπ και οι απαιτήσεις ψύξης διαβρώνουν τα περιθώρια κέρδους.

  • Το κόστος εκπαίδευσης για τα προηγμένα μοντέλα (frontier models) ξεπερνά πλέον τα 500 εκατ. δολάρια ανά επανάληψη
  • Οι ενεργειακές απαιτήσεις απειλούν τις δεσμεύσεις βιωσιμότητας και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς
  • Οι εξαρτήσεις από το υλικό (hardware) δημιουργούν ευπάθειες στην εφοδιαστική αλυσίδα, επηρεάζοντας τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης

Οι προσδοκίες απόδοσης επένδυσης (ROI) απέχουν από την πραγματικότητα

Το διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της υπερβολικής προβολής της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της μετρήσιμης απόδοσης της επένδυσης (ROI) προμηνύει προβλήματα στο μέλλον. Μελέτες υιοθέτησης της AI από επιχειρήσεις αποκαλύπτουν ότι το 60% των υλοποιήσεων AI αποτυγχάνει να αποφέρει τα υποσχόμενα κέρδη παραγωγικότητας εντός 18 μηνών.

Οι εταιρείες δυσκολεύονται να μεταφράσουν τις δυνατότητες των μοντέλων σε βελτιώσεις των καθαρών οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ οι αμοιβές συμβούλων και το κόστος ενσωμάτωσης διογκώνονται πέρα από τους προϋπολογισμούς.

Ο Economist τονίζει ότι πολλές εφαρμογές AI παραμένουν «λύσεις που αναζητούν προβλήματα», με τις περιπτώσεις χρήσης να αδυνατούν να δικαιολογήσουν τα σημαντικά κεφάλαια που έχουν διατεθεί. Αυτή η αποσύνδεση μεταξύ της τεχνολογικής δυνατότητας και της δημιουργίας επιχειρηματικής αξίας προηγείται συνήθως των διορθώσεων της αγοράς.

Τα ιστορικά μοτίβα επαναλαμβάνονται

Οι αναλυτές της αγοράς εντοπίζουν σαφείς παραλληλισμούς με προηγούμενες τεχνολογικές φούσκες. Η τρέχουσα άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει γνώριμα προειδοποιητικά σημάδια: μη ρεαλιστικές προβλέψεις ανάπτυξης, χρονοδιαγράμματα ελάχιστης κερδοφορίας που ξεπερνούν την υπομονή των επενδυτών και μια μαζική εισροή νεοεισερχόμενων σε προχωρημένο στάδιο που κυνηγούν τη δυναμική της αγοράς αντί για τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη.

Προηγούμενες διορθώσεις στους τομείς του cloud computing, του mobile internet και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ακολούθησαν παρόμοιες πορείες. Κάθε ένας από αυτούς τους κλάδους σημείωσε πτώση αποτιμήσεων κατά 40-70% προτού σταθεροποιηθεί σε βιώσιμα επίπεδα, ευθυγραμμισμένα με την πραγματική παραγωγή εσόδων.

Τι σημαίνει αυτό

Οι επενδυτές θα πρέπει να προετοιμάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους για σημαντική μεταβλητότητα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI) τα επόμενα τρίμηνα. Η ανάλυση του Economist υποδεικνύει ότι, ενώ η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης θα προσφέρει τελικά μετασχηματιστική αξία, οι τρέχουσες αποτιμήσεις της αγοράς αντικατοπτρίζουν κερδοσκοπικές υπερβολές και όχι τα βραχυπρόθεσμα θεμελιώδη μεγέθη.

Μια διόρθωση της αγοράς θα ακολουθούσε το μοτίβο των ιστορικών αναπροσαρμογών του τεχνολογικού κλάδου, δημιουργώντας ευκαιρίες για μακροπρόθεσμους επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να περιμένουν μέχρι να περάσει η ύφεση. Οι εταιρείες με γνήσια μοντέλα εσόδων και βιώσιμες δομές κόστους θα βγουν πιο δυνατές, ενώ οι καθαρά κερδοσκοπικές κινήσεις θα αντιμετωπίσουν υπαρξιακές προκλήσεις καθώς τα κεφάλαια στερεύουν.

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