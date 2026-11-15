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ΑΑΔΕ: Νέα προθεσμία για υποβολή της ΕΑΕ 2026

Η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής είναι ένας εναλλακτικός και ταχύτερος τρόπος υποβολής της αίτησης για την προκαταβολή

AGRO 15.11.2026, 14:54
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ΑΑΔΕ: Νέα προθεσμία για υποβολή της ΕΑΕ 2026
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Με στόχο να λάβουν την προκαταβολή όσο το δυνατόν περισσότεροι παραγωγοί, χωρίς καμία μετακίνηση στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, θεσπίζεται η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής, ένας εναλλακτικός και ταχύτερος τρόπος υποβολής της αίτησης για την προκαταβολή.

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες

Ταυτόχρονα, για τη διευκόλυνση των παραγωγών, προβλέπονται οι παρακάτω νέες καταληκτικές ημερομηνίες:

1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ 2026: Νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις, και για τις παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης, υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

2. Καταληκτικές ημερομηνίες ειδικά για την προκαταβολή: Στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου περιλαμβάνονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι αιτήσεις και οι τροποποιήσεις που υποβάλλονται έως και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026. Ειδικά:

• για τη Βιολογική γεωργία (Π3-70-2.1) και διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών (Π3-70-1.5), τα στοιχεία καταχωρίζονται έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου·

• για το Ζωικό κεφάλαιο και το Κομφούζιο (Π3-70-1.3.-2), έως την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 έως τις 30 Νοεμβρίου, καθώς και οι τροποποιήσεις για ενισχύσεις που έχουν ήδη προκαταβληθεί σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 25 Σεπτεμβρίου, λαμβάνονται υπόψη στις πληρωμές Δεκεμβρίου 2026.

3. Φάκελος τεκμηρίωσης: Ο φάκελος με τα έγγραφα που τεκμηριώνουν την αίτηση ολοκληρώνεται έως την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026.

Τι είναι και ποιους αφορά η ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής

Όσοι υπέβαλαν ΕΑΕ το 2025 και δεν έχουν υποβάλει ΕΑΕ 2026 έως τις 14 Νοεμβρίου μπορούν, αντί για την πλήρη αίτηση, να επιλέξουν την ταχύτερη αυτή διαδικασία, αποκλειστικά για την προκαταβολή:

• Έως τις 19 Νοεμβρίου: ελέγχουν και επικαιροποιούν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, μαζί με το αίτημα για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, συμπληρώνουν ό,τι απαιτείται και υποβάλλουν οριστικά την αίτηση, μία μόνο φορά. Με βάση αυτήν την αίτηση καταβάλλεται η προκαταβολή.

• Έως τις 30 Νοεμβρίου: υποβάλλουν υποχρεωτικά τροποποίηση, ακόμη και χωρίς αλλαγές, με όλα τα στοιχεία και τους ελέγχους της πλήρους αίτησης. Σε αυτήν βασίζεται κάθε πληρωμή από την 1η Δεκεμβρίου.

Αν η τροποποίηση δεν υποβληθεί έγκαιρα, δεν καταβάλλεται περαιτέρω ενίσχυση και η προκαταβολή συμψηφίζεται ή ανακτάται. Το ίδιο ισχύει για όποιο ποσό της προκαταβολής υπερβαίνει την ενίσχυση που προκύπτει από την τροποποίηση.

Η απλουστευμένη υποβολή δεν αφορά όσους συμμετέχουν και σε παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης.

Οι ημερομηνίες με μια ματιά

• Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Βιολογική γεωργία και αυτόχθονες φυλές, για την προκαταβολή.

• Τρίτη 17 Νοεμβρίου: Ζωικό κεφάλαιο και Κομφούζιο, για την προκαταβολή.

• Πέμπτη 19 Νοεμβρίου: Αιτήσεις, τροποποιήσεις και ΕΑΕ Απλουστευμένης Υποβολής, για την προκαταβολή.

• Δευτέρα 30 Νοεμβρίου: καταληκτική ημερομηνία υποβολής και τροποποίησης της ΕΑΕ 2026 και καταβολής της προκαταβολής.

• Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου: ολοκλήρωση του φακέλου τεκμηρίωσης.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής να προτεραιοποιήσουν τις υποβολές των αιτήσεων σύμφωνα με τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Αναλυτική ενημέρωση και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα myAGRO της ΑΑΔΕ (aade.gr/myagro).

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