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ΑΑΔΕ: Μετάθεση στις 17 Νοεμβρίου 2026 για την υποβολή της ΕΑΕ 2026

Κρίσιμη η έγκαιρη καταχώριση στοιχείων για την προκαταβολή των ενισχύσεων

AGRO 10.11.2026, 21:13
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ΑΑΔΕ: Μετάθεση στις 17 Νοεμβρίου 2026 για την υποβολή της ΕΑΕ 2026
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Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μετατίθεται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, προκειμένου να δοθεί πρόσθετος χρόνος στους παραγωγούς για την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση των αιτήσεών τους, χωρίς να επηρεαστεί ο προγραμματισμός καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων.

Έμφαση στις καταχωρίσεις για την προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου

Η ΑΑΔΕ καλεί τους παραγωγούς και τους φορείς υποβολής αιτήσεων να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις αιτήσεις που περιέχουν τις παρακάτω ενισχύσεις και παρεμβάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η προκαταβολή γι’ αυτές στις 30 Νοεμβρίου 2026:

-Καταχώριση ζωικού κεφαλαίου

-Παρεμβάσεις:

-Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα (Παρέμβαση Π1-21)

-Βιολογική γεωργία (Παρέμβαση Π3-70-2.1)

-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (Παρέμβαση Π3-70-1.5)

-Κομφούζιο (Παρέμβαση Π3-70-1.3.2)

Οριστικοποίηση έως τις 16 Νοεμβρίου ειδικά για βιολογική γεωργία και αυτόχθονες φυλές, για να ενταχθούν στην προκαταβολή της 30ης Νοεμβρίου

Ιδιαίτερα καλούνται οι παραγωγοί και φορείς υποβολής αιτήσεων που συμμετέχουν στις κατωτέρω παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων και την ολοκλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στην προγραμματισμένη προκαταβολή:

-Βιολογική γεωργία (Παρέμβαση Π3-70-2.1)

-Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων (Παρέμβαση Π3-70-1.5)

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πρέπει να ολοκληρώσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους για το έτος εφαρμογής 2026 έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Η ολοκλήρωση της απογραφής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπερίληψή τους στην ανωτέρω προκαταβολή. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η προκαταβολή στους συγκεκριμένους δικαιούχους.

Πληρωμή προκαταβολής για τους κτηνοτρόφους που υπέβαλαν αίτηση έως  τις 25/9

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δεδομένων για σχεδόν 3.100 κτηνοτρόφους που υπέβαλαν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης έως τις 25/9. Η διαδικασία μεταφοράς και πίστωσης των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο 11/11/2026.

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