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Αγορά τέχνης: Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει τις αντοχές της – «Επιμένουν» οι συλλέκτες

Ισχυρή είναι η ζήτηση στην αγορά τέχνης, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια και τους φόβους για μια «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη

World 15.11.2026, 23:15
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Αγορά τέχνης: Ο Βαν Γκογκ των 180 εκατ. δολ. δοκιμάζει τις αντοχές της – «Επιμένουν» οι συλλέκτες
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

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Πάνω από τα 2 δισ. δολάρια ενδέχεται να φτάσουν οι δημοπρασίες έργων τέχνης στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα, καθώς ένας θησαυρός αριστουργημάτων βγαίνει στην αγορά για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες.

Οι συνολικές πωλήσεις στους οίκους Sotheby’s, Christie’s και Phillips αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 2,4 δισ. δολάρια, ισοφαρίζοντας το περσινό σύνολο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων ArtTactic.

Μόνο ο οίκος Sotheby’s εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει πάνω από 1,1 δισ. δολάρια,, ενώ μόνο η συλλογή Blaquier-Arrieta αποτιμάται στα 450 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το CNBC.

Η συλλογή περιλαμβάνει τα δύο κορυφαία έργα της εβδομάδας: το τοπίο του Βίνσεντ βαν Γκογκ «Châtaigniers en fleurs» (Ανθισμένες καστανιές), με εκτιμώμενη αξία 180 εκατ. δολάρια, και το έργο «Arlequin» (Αρλεκίνος) του Πολ Σεζάν, που αποτιμάται στα 120 εκατ. δολάρια. Κανένα από τα δύο έργα δεν έχει εκτεθεί δημοσίως εδώ και μισό αιώνα.

Αγορά τέχνης: Οι συλλέκτες «επιμένουν»

Ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου Sotheby’s, Τσαρλς Στιούαρτ, δήλωσε ότι η ζήτηση στην αγορά τέχνης είναι ισχυρή, ιδίως για έργα κορυφαίας ποιότητας και υψηλής επενδυτικής αξίας, καθώς η άνοδος των χρηματιστηρίων και ο ιδιωτικός πλούτος ενισχύουν την εμπιστοσύνη των συλλεκτών.

«Έχει υπάρξει τεράστια δημιουργία πλούτου και μεγάλη εμπιστοσύνη στις αγορές», ανέφερε ο Στιούαρτ στο CNBC. «Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Βλέπουμε ανάκαμψη και αυξημένο ενδιαφέρον σε ολόκληρη την Ασία, καθώς και μια πραγματικά συναρπαστική δυναμική από τη Μέση Ανατολή έως τη Σιγκαπούρη, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ».

Το «αστέρι» της εβδομάδας για τον οίκο Christie’s είναι το έργο «Betonte Ecken» (Τονισμένες γωνίες) του Βασίλι Καντίνσκι, με εκτίμηση μεταξύ 60 και 80 εκατ. δολαρίων. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Christie’s, Μπόνι Μπρέναν, περιγράφει την αγορά ως «γεμάτη αυτοπεποίθηση αλλά επιλεκτική, επιβραβεύοντας τα πραγματικά εξαιρετικά έργα». Όπως τόνισε, οι πρόσφατες διακυμάνσεις στα χρηματιστήρια και οι φόβοι για μια «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αναμένεται να αποθαρρύνουν τους σοβαρούς συλλέκτες.

«Στο ανώτατο άκρο της αγοράς μας, οι συλλέκτες τείνουν να υιοθετούν μια πολύ πιο μακροπρόθεσμη οπτική», δήλωσε η Μπρέναν. «Κατανοούν ότι η ευκαιρία να αποκτήσουν ένα αριστούργημα μπορεί να παρουσιαστεί μόνο μία φορά σε μια γενιά, και αυτό μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντικό από την πορεία του χρηματιστηρίου σε μια συγκεκριμένη εβδομάδα. Σε περιόδους αβεβαιότητας, τα κορυφαία έργα μπορούν στην πραγματικότητα να γίνουν ακόμη πιο ελκυστικά».

Συγκρατημένα αισιόδοξες οι προοπτικές

Η αγορά τέχνης συνέχισε την ανάκαμψή της φέτος έπειτα από την υποχώρηση που κατέγραψε το 2023 και το 2024, με τις πωλήσεις σε δημοπρασίες κατά το πρώτο εξάμηνο να αυξάνονται κατά 70% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 6,8 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την Bank of America.

Ο Ντρου Γουάτσον, επικεφαλής υπηρεσιών τέχνης στην Bank of America, ανέφερε ότι τα έργα «υψηλής αξίας» υπεραποδίδουν, με τις πωλήσεις ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης να σημειώνουν άλμα 133% στο πρώτο εξάμηνο.

«Οι προοπτικές μας για την αγορά τέχνης αυτόν τον Νοέμβριο είναι συγκρατημένα αισιόδοξες», δήλωσε ο Γουάτσον. «Η βελτιωμένη ρευστότητα, σε συνδυασμό με μια ασυνήθιστα υψηλή συγκέντρωση ιδιωτικών συλλογών που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην αγορά, δημιουργεί ένα ευνοϊκό σκηνικό για τις μεγάλες εμβληματικές δημοπρασίες».

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