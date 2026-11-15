Γερμανία: Ο πρώην υπουργός Εργασίας Χάιλ θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία του SPD

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Ο πρώην ομοσπονδιακός υπουργός Εργασίας της Γερμανίας, Χουμπέρτους Χάιλ, θέτει υποψηφιότητα για την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), το οποίο αναμένεται να εκλέξει το νέο ηγετικό του δίδυμο τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, με επιστολή του προς τις τοπικές οργανώσεις του SPD, o Χάιλ επισημοποίησε το Σάββατο την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος για μία από τις δύο ηγετικές θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν στο συνέδριο του κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου στη Βρέμη.

Στην επιστολή του, ο Χουμπέρτους Χάιλ εκφράζει την επιθυμία να διασφαλίσει ότι «η ένδοξη παράδοση της σοσιαλδημοκρατίας θα συνεχίσει να διαμορφώνει τη χώρα και στο μέλλον», ενώ σημειώνει πως ανέκαθεν τον οδηγούσε η πεποίθηση ότι «μέσω του SPD, είναι εφικτή η προς το καλύτερο αλλαγή των πραγμάτων». Η ηγεσία ενός μεγάλου λαϊκού κόμματος στους σημερινούς καιρούς απαιτεί τεράστια αφοσίωση και αμέριστη προσοχή, τονίζει ο Χάιλ και δηλώνει έτοιμος να αφιερώσει όλη την ενέργειά του στην ηγεσία του SPD.

Πίσω από το μήνυμα του πρώην υπουργού βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η μακροχρόνια εντός του SPD συζήτηση σχετικά με το εάν οι ρόλοι του αρχηγού του κόμματος και του κατόχου κυβερνητικού αξιώματος θα πρέπει να διαχωρίζονται και να ασκούνται από διαφορετικά στελέχη.

Ο σημερινός αρχηγός του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, είναι ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης υπό τον Φρίντριχ Μερτς, ενώ η απερχόμενη συμπρόεδρος, Μπέρμπελ Μπας, ήταν επιπλέον ομοσπονδιακή υπουργός Εργασίας. Αντιθέτως, ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς δεν ήταν αρχηγός του SPD, ενώ το τότε ηγετικό δίδυμο, Λαρς Κλινγκμπάιλ και Σάσκια Έσκεν, δεν κατείχε κυβερνητικά αξιώματα.

Ο Χουμπέρτους Χάιλ είναι το πρώτο στέλεχος του SPD που ανοίγει επισήμως τα χαρτιά του ενόψει των εσωκομματικών εκλογών του Ιανουαρίου. Ο Κλινγκμπάιλ δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν θα είναι εκ νέου υποψήφιος, όπως και η πρωθυπουργός του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σβέσιγκ, η οποία θεωρείται φαβορί για τη θέση της συμπροέδρου.