Γερμανία: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο

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Το εμπορικό πλεόνασμα στη Γερμανία ανήλθε στα 15,6 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας μείωση από τα 19,5 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν τον Αύγουστο και υπολείποντας των προσδοκιών, όπως αποκάλυψε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (Destatis) στην έκθεσή της τη Δευτέρα.

Οι εξαγωγές της Γερμανίας προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 3,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα

Οι εξαγωγές αγαθών της χώρας, προσαρμοσμένες ως προς το ημερολογιακό και εποχιακό παράγοντα, έφτασαν τα 141,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 2% σε μηνιαία βάση και κατά 7,7% σε ετήσια βάση. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 125,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 4,2% σε μηνιαία βάση και 8,7% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, οι εξαγωγές της Γερμανίας προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 3,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα 80,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% στα 62,9 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές της χώρας προς χώρες εκτός ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,1% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, φτάνοντας τα 60,3 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές ήταν υψηλότερες κατά 3,6% και διαμορφώθηκαν στα 62,7 δισ. ευρώ.

Άνοδος βιομηχανικής παραγωγής

Σημειώνεται ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε ανοδικά στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι μπορεί να ανακάμψει έπειτα από παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,7% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον Αύγουστο, εξέλιξη που ακολούθησε πάντως μια σημαντική αναθεώρηση προς τα κάτω για τον προηγούμενο μήνα, η οποία είχε οδηγηθεί από τον κατασκευαστικό τομέα.

Επισημαίνεται πως η άνοδος του Σεπτεμβρίου τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις επιδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και του φαρμακευτικού κλάδου.