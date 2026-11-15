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Βερολίνο: Επεισόδια και συλλήψεις σε διαδήλωση της Gen Z

Χιλιάδες νέοι στο Βερολίνο διαδήλωσαν κατά της στρατιωτικής θητείας, των περικοπών στην Παιδεία και των αυξημένων κοινωνικών δαπανών – Συνθήματα κατά του Φρίντριχ Μερτς και του Ισραήλ

Κόσμος 15.11.2026, 19:21
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Βερολίνο: Επεισόδια και συλλήψεις σε διαδήλωση της Gen Z
Newsroom

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Το κλίμα έντασης που επικράτησε στη διάρκεια διαδήλωσης της νεολαίας στο Βερολίνο, με κεντρικό σύνθημα «Gen Z regelt» («Η Γενιά Ζ αναλαμβάνει δράση»), επισκιάστηκε από συγκρούσεις με την αστυνομία, χρήση φωτοβολίδων και κροτίδων και συλλήψεις.

Περίπου 1.200 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση το απόγευμα του Σαββάτου (14/11), διαμαρτυρόμενοι για την υποχρηματοδότηση των σχολείων, τις περικοπές στα πανεπιστήμια και τις κοινωνικές παροχές, την προοπτική επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας και την ακρίβεια.

Τα επεισόδια κλιμακώθηκαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έρχονται σε αντιπαράθεση με διαδηλωτές, ενώ εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν βίαιη επέμβαση αστυνομικών μέσα σε βαγόνι του Μετρό.

Αστυνομικοί σπρώχνουν διαδηλωτές στο Μετρό στο Βερολίνο

Σε βίντεο που αναπαράγεται στο διαδίκτυο, αστυνομικοί με προστατευτικά κράνη και εξοπλισμό καταστολής σπρώχνουν ομάδα διαδηλωτών μέσα σε συρμό. Σε κάποια στιγμή, ένας αστυνομικός φαίνεται να γρονθοκοπεί έναν νεαρό, ενώ άλλοι διαδηλωτές πέφτουν στο δάπεδο.

Σύμφωνα με το γερμανικό δίκτυο Tagesschau, η αστυνομία προχώρησε σε 20 προσωρινές συλλήψεις, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι οι συλληφθέντες ανέρχονταν σε 22. Παράλληλα, σχηματίστηκαν 28 δικογραφίες για αδικήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με διατάραξη της δημόσιας τάξης, επιθέσεις και αντίσταση κατά των αρχών, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 1.200 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, παρότι οι διοργανωτές είχαν δηλώσει αρχικά μόλις 100 συμμετέχοντες. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Savignyplatz, στην περιοχή Charlottenburg, κινήθηκε κατά μήκος της λεωφόρου Kurfürstendamm και κατέληξε στον σταθμό Halensee.

Για την επιτήρηση της διαδήλωσης επιστρατεύτηκαν περίπου 700 αστυνομικοί, ενώ τρεις ένστολοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Δεν υπήρξε επίσημη ενημέρωση για τυχόν τραυματισμούς διαδηλωτών.

Οι νέοι διαμαρτυρήθηκαν για την κακή κατάσταση των σχολικών υποδομών, τις περικοπές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις κοινωνικές παροχές, αλλά και για την προοπτική επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στη Γερμανία. Παράλληλα, ζήτησαν αυξημένη χρηματοδότηση για την Παιδεία, ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, ισχυρότερα μέτρα για την προστασία του κλίματος και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Ωστόσο, στη διάρκεια της πορείας ακούστηκαν και πολιτικά συνθήματα που ξεπέρασαν το πλαίσιο των εκπαιδευτικών και κοινωνικών διεκδικήσεων. Μεταξύ άλλων, διαδηλωτές φώναξαν «Fuck you Israel» και συνθήματα κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και της αστυνομίας.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα νεανικών διαμαρτυριών στη Γερμανία. Η πρωτοβουλία «Gen Z regelt» έχει ανακοινώσει νέα, πανευρωπαϊκή ημέρα κινητοποιήσεων για τις 20 Νοεμβρίου, με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι μόνο στο Βερολίνο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν έως και 15.000 διαδηλωτές.

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